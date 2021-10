« Tigre Géant soutient fièrement l'Opération Père Noël depuis 2014. Nous sommes ravis de faire partie de ce programme important encore une fois cette année », a déclaré Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies, Giant Tiger Stores Limited. « L'Opération Père Noël aide à apporter un peu de chez-soi à ceux qui ne peuvent pas être avec leur famille pendant les fêtes. Nous sommes honorés d'aider nos communautés à unir leurs forces pour faire parvenir ces cadeaux spéciaux aux membres déployés des Forces canadiennes. »

L'Opération Père Noël a débuté en 1992 lorsqu'un groupe de Montréalaises a envoyé des colis pour le temps des fêtes à leurs époux servant dans des missions pour le maintien de la paix. Les colis contenaient des cartes et des vœux de la part de leurs familles et amis partout au Canada. De plus, elles ont reçu des articles donnés par des entreprises locales qu'elles ont inclus dans les colis. En peu de temps, l'Opération Père Noël s'est répandue à travers le Canada. À ce jour, plus de 50 000 colis réconfort ont été envoyés dans le monde entier, ce qui a été possible grâce à la générosité des Canadiennes et Canadiens. Chaque boîte est soigneusement emballée avec des éléments qui rappellent le confort de la maison, comme des articles de base confortables, de délicieuses friandises et des produits de soins personnels, pour aider à répandre la joie des fêtes.

« Malgré les incertitudes entourant la situation de COVID-19, Tigre Géant a été d'un soutien indéfectible envers notre collectivité militaire, et continue de défendre le bien-être de nos femmes et de nos hommes en uniforme, ainsi que de leurs familles, de multiples façons en soutenant les initiatives des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes. C'est grâce à ce partenariat que nous pouvons continuer à apporter le soutien nécessaire à nos troupes », a déclaré Sean Cantelon, commodore retraité et directeur général des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes.

Depuis 2014, Tigre Géant a joué un rôle essentiel dans le succès de l'Opération Père Noël, en donnant plus de 550 000 $ en produits afin d'envoyer les colis à plus de 19 500 membres des Forces armées canadiennes. Vous pouvez faire des dons à l'Opération Père Noël dans tous les magasins Tigre Géant du Canada et en ligne. Visitez votre magasin Tigre Géant ou consultez le tigregeant.com pour plus de détails.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens de toute la famille. L'entreprise privée Tigre Géant compte plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et compte plus de 10 000 employées et employés. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et dirigeants locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, et économiser avec brio tous les jours.

#TigreGéant #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

Participez à la conversation et obtenez les toutes dernières nouvelles sur Tigre Géant :

Aimez notre page Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : Giant Tiger Store

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Veuillez communiquer avec Aaron Wade, directeur de la marque et des communications à la clientèle au [email protected]

Liens connexes

www.gianttiger.com