the rest, par Sleep Country, dévoile à sa clientèle sa collection nichée d'essentiels du sommeil la plus douillette au monde avec son nouveau magasin situé dans le centre commercial Yorkdale

TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Combinant sophistication et élégance, the rest fait converger près de 30 ans d'expertise dans le monde du sommeil dans sa première boutique concept au centre commercial Yorkdale. Dès le 21 novembre 2023, la boutique ouvrira ses portes pour permettre à tous d'accéder à un confort des plus luxueux.

La nouvelle boutique concept ultra-premium offrira à sa clientèle sensible aux petits détails une collection de produits luxueux, fabriqués à la main et exclusifs. Les clients pourront s'immerger dans une expérience de magasinage et d'achat sur mesure dans un espace de 2 100 pi2, où ils recevront un service personnalisé et des conseils de nos experts pour accéder à un meilleur sommeil.

« Notre nouvelle marque, the rest, redéfinira le luxe et le sommeil pour tous ceux et celles qui savent qu'une bonne nuit de sommeil n'a pas de prix », a déclaré Stewart Schaefer, président-directeur général de Sleep Country. « Dès le moment où vous franchirez notre porte, vous serez transportés par le luxe pur que nous avons soigneusement sélectionné pour vous. Notre équipe s'est penchée sur les moindres détails de la collection qui sauront vous plaire : en sélectionnant méticuleusement les matériaux les plus doux au monde, les designs les mieux pensés et des technologies sophistiquées. Ces lits sont littéralement des œuvres d'art. »

Des produits exclusifs, des collections bien choisies. Nos clients pourront choisir parmi les matelas les plus luxueux sur le marché, avec une sélection de produits fabriqués à la main et uniquement disponibles à la boutique the rest. La plupart des matelas de la collection sont tuftés à la main et fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité, comme du crin de cheval, qui possède des propriétés antibactériennes naturelles, de la laine Joma, douce et résistante, de la laine d'alpaga, qui évacue l'humidité, et du cachemire.

Comme des œuvres d'art et une attention toute particulière aux détails. Au-delà des matelas, nos experts en sommeil chez the rest aideront notre clientèle à choisir leur lit et les accessoires de rêve grâce à une sélection minutieuse de marques de qualité premium. Des collections de literie italienne de SFERRA aux couettes personnalisées, nos clients pourront vraiment personnaliser leur expérience de sommeil à la maison.

« Le centre commercial Yorkdale est connu pour sa capacité d'innovation, son aspect luxueux et son style, en plus d'offrir à sa clientèle une expérience de haut niveau qu'elle ne peut trouver nulle part ailleurs », a déclaré Robert Horst, vice-président, commerce de détail, Oxford Properties. « The rest est un concept inédit à Yorkdale qui vient enrichir notre gamme exclusive de détaillants de produits de maison de luxe. Nous sommes ravis d'accueillir the rest parmi les nouvelles enseignes qui ouvriront leurs portes à Yorkdale cette année. »

Service sur mesure et gants blancs. Située dans l'un des plus importants centres commerciaux du Canada, la première boutique the rest vivra aux côtés des plus grandes marques de prestige mondiales. Pour répondre aux attentes des clients, nos experts en sommeil leur offriront un service personnalisé, en les guidant et en les aidant à trouver le meilleur repos possible dès leur premier contact avec la marque.

L'expérience du sommeil de luxe offerte par the rest devrait être déployée dans d'autres marchés clés du pays prochainement.

Pour plus d'information à propos de the rest, rendez-vous au www.therest.ca.

À propos de Sleep Country Canada

Sleep Country est le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada. Depuis nos tout débuts, nous éveillons les Canadiens à l'importance du sommeil. Sleep Country opère sous les bannières de détaillants; Sleep Country Canada, Dormez-vous, Endy, Silk & Snow, Hush et, a tout récemment acquise, Casper Canada. La Société dispose d'opérations omnicanal et de commerce électronique, incluant 300 magasins appartenant à l'entreprise et 19 entrepôts à travers le pays. Reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 par Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise inclusive et diversifiée où les différences sont accueillies et valorisées. La Société investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et ses employés. Pour plus d'informations sur Sleep Country, visitez ir.sleepcountry.ca .

