The Grocery Foundation continue d'appuyer Jeunesse, J'écoute avec un don transformateur de 5,5 millions de dollars au mouvement Libère tes émotions

En tant que partenaire de longue date et donateur du mouvement révolutionnaire Libère tes émotions, le don de la Grocery Foundation aidera les jeunes personnes à se sentir soutenues et entendues.

TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Grâce à un don transformationnel de 5,5 millions de dollars au mouvement Libère tes émotions, The Grocery Foundation soutiendra Jeunesse, J'écoute (JJE) par l'entremise de Ressources Autour de Moi, un outil interactif qui aide les jeunes à trouver des soutiens communautaires de confiance d'un océan à l'autre et à s'y connecter.

La base de données Ressources Autour de Moi de Jeunesse, J'écoute, soutenue par The Grocery Foundation, offre plus de 22 000 programmes et services de santé mentale pour toutes les jeunes personnes, y compris une liste exhaustive de ressources spécifiques pour les jeunes Autochtones, 2SLGBTQ+, Noir·e·s et nouveaux·elles arrivant·e·s. Le plus grand outil interactif de ce genre, Ressources Autour de Moi, est un moyen essentiel pour les jeunes de se connecter rapidement et facilement à des ressources locales et pertinentes afin d'obtenir l'espoir dont ils·elles ont besoin pour s'épanouir dans le monde qui les entoure. Jeunesse, J'écoute examine toutes les ressources de l'outil pour s'assurer qu'elles sont axées sur les jeunes et qu'elles permettent aux jeunes de quitter l'écosystème de prise en charge de Jeunesse, J'écoute en toute sécurité pour participer à des programmes communautaires.

Engagée dans la santé physique et mentale des jeunes au Canada, The Grocery Foundation s'associe à Jeunesse JJE depuis 14 ans. Les recettes de son gala annuel « Night to Nurture » sont versées à JJE.

Le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada, vise à recueillir 300 millions de dollars pour révolutionner les soins de santé mentale pour chaque jeune. Les jeunes font face à des défis tels que les impacts persistants de la pandémie de COVID-19, le racisme systémique, les conditions météorologiques extrêmes, la stigmatisation de la santé mentale et plus encore. Grâce à ce mouvement, JJE passe à l'action en étendant ses services cliniques d'un océan à l'autre, en comblant le fossé de l'équité en matière de santé mentale et en tirant parti de l'innovation en matière de soins virtuels.

FAITS RAPIDES

Jeunesse, J'écoute a aidé des jeunes près de 16 millions de fois depuis le début de la COVID-19 et ce nombre augmente chaque jour.

En moyenne, 75 % des jeunes partagent avec Jeunesse, J'écoute quelque chose qu'ils·elles n'ont jamais partagé avec quelqu'un d'autre.

En moyenne, 88 % des jeunes se sentent mieux après avoir communiqué avec Jeunesse, J'écoute.

CITATIONS

« À une époque où les jeunes font face à des défis incroyablement complexes, l'investissement de The Grocery Foundation dans le bien-être mental des jeunes à travers le Canada est plus important que jamais. Grâce à la remarquable générosité de la Fondation, Jeunesse, J'écoute continuera d'être là pour chaque jeune personne qui lui tend la main au moment où elle en a besoin, lui redonnant l'espoir dont elle a besoin pour s'épanouir dans sa vie », a déclaré Katherine Hay, présidente-directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

« À The Grocery Foundation, nous croyons qu'il n'y a pas de meilleur objectif que de s'unir pour soutenir la santé et le bien-être des enfants. Grâce à notre partenariat avec Jeunesse J'écoute, nous sommes fier·ère·s de contribuer à éliminer les obstacles à l'accès des jeunes personnes à des services de santé mentale compatissants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'elles se trouvent au Canada et quelle que soit l'heure de la journée à laquelle ils ont besoin d'entrer en contact », a déclaré Shaun McKenna, directeur général de The Grocery Foundation.

À propos de The Grocery Foundation

The Grocery Foundation aide les organismes qui fournissent des aliments sains aux enfants d'âge scolaire qui ont faim, contribuant ainsi au bien-être physique et émotionnel de millions d'enfants au Canada. Notre communauté de détaillants et de fabricants contribue à des causes importantes par l'entremise du gala « The Night to Nurture » et « Toonies for Tummies ». Plus de 26 organisations au Canada sont soutenues par « The Night to Nurture », qui fournit de la nourriture aux enfants dans le cadre de programmes scolaires, ainsi qu'un soutien vital en matière de santé mentale.

À propos de Libère tes émotions

Le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, une campagne de financement de 300 millions de dollars jusqu'à la fin de 2024, est le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. La campagne vise à offrir aux jeunes du soutien sans obstacle et de l'aide en cas de difficultés. Parce qu'aucun défi n'est trop grand et qu'aucune émotion n'est trop petite.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'experts en soins en ligne au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler par téléphone, par messagerie texte ou dans le cadre d'un soutien autogéré en tout temps en cas de crise ou au besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra s'exprimer à voix haute et obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur·trice·s, des bénévoles, des partenaires, des entreprises et des gouvernements pour soutenir et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

Renseignements: Akilah Downey, Jeunesse, J'écoute, Gestionnaire des relations avec les médias et du leadership, [email protected] ou (416) 560-2932