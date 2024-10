L'accélérateurJJ'E va révolutionner l'avenir du soutien à la santé mentale des jeunes au Canada

TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que Jeunesse, J'écoute annonce le lancement de l'accélérateurJJ'E, soit l'accélérateur d'innovation et de recherche appliquée pour la santé mentale des jeunes de Jeunesse, J'écoute. En tant que catalyseur de l'innovation en santé mentale chez les jeunes au Canada, l'accélérateurJJ'E offrira de nouveaux produits de santé mentale et de bien-être, des services conçus avec les jeunes pour l'ère numérique moderne, une recherche appliquée et des données pouvant influencer les politiques. L'accélérateurJJ'E révolutionnera la façon dont nous offrons aux jeunes du soutien en matière de santé mentale et de bien-être pour les aider à s'épanouir dans leur monde. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à une crise qui évolue rapidement et à des défis plus complexes que jamais. Le nombre de jeunes de moins de 13 ans ayant contacté Jeunesse, J'écoute au sujet du suicide a augmenté de 200 % entre 2019 et 2023. Seulement en 2023, le personnel de Jeunesse, J'écoute a interagi avec 4,7 millions de jeunes, soit le nombre le plus élevé de l'histoire de l'organisme.

L'accélérateurJJ'E est conçu pour faire face à cette crise qui ne cesse de s'aggraver. Jeunesse, J'écoute exploite les capacités émergentes de l'intelligence artificielle (IA), 35 ans d'expérience dans le soutien aux jeunes et le potentiel d'un ensemble de données unique en son genre (le plus grand ensemble de données sur la santé mentale des jeunes au pays). En tant qu'organisme à but non lucratif le plus fiable au Canada, Jeunesse, J'écoute est particulièrement bien placée pour piloter l'élaboration de solutions de prochaine génération afin de s'attaquer de front à la crise en matière de santé mentale chez les jeunes.

L'accélérateurJJ'E ouvre la voie à la prochaine évolution de Jeunesse, J'écoute et place les jeunes au centre de leur santé mentale et de leur bien-être comme jamais auparavant, grâce aux capacités modernes de l'IA et de l'apprentissage automatique. Les produits conçus dans le cadre de l'accélérateurJJ'E le seront en collaboration avec des jeunes, et avec l'aide d'expert•e•s cliniques et de partenaires technologiques de premier plan.

Jeunesse, J'écoute atteindra ses objectifs en créant des partenariats multisectoriels avec les personnes qui se rallieront au mouvement Libère tes émotions, et en s'engageant à offrir une expérience de bien-être personnalisée à l'ensemble des jeunes au Canada et dans le monde. Les nouveaux produits issus de cet incubateur unique d'innovation et de données ont bénéficié du soutien généreux de nos partenaires stratégiques de Levio, une firme de services-conseils de premier plan spécialisée dans la transformation numérique, et de l'Institut Vector, un institut de renommée mondiale qui donne aux chercheur•euse•s et à l'industrie les moyens de développer et d'adopter l'IA de manière responsable.

Récemment, Levio et Jeunesse, J'écoute ont annoncé un partenariat de don en nature d'un million de dollars dans le cadre duquel Levio offrira son expertise en matière d'IA et ses conseils stratégiques à Jeunesse, J'écoute afin de continuer à faire avancer sa mission, qui consiste à rencontrer les jeunes là où il•elle•s se trouvent et de la manière dont il•elle•s en ont besoin. Le premier projet du partenariat sera axé sur l'analyse des sentiments afin de décoder la manière dont les jeunes parlent de leurs expériences et de leur santé mentale. Les enseignements tirés permettront de prendre des décisions éclairées sur le contenu, les programmes, les partenariats et les services.

Jeunesse, J'écoute a précédemment annoncé un partenariat avec l'Institut Vector. Cette collaboration s'appuie sur le traitement du langage naturel, un sous-domaine de l'IA, pour développer davantage la prestation de services de Jeunesse, J'écoute en améliorant ses services numériques en santé mentale afin de compléter les compétences et l'expertise de son personnel de première ligne dévoué.

Jeunesse, J'écoute cherche le soutien des milieux de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat pour collaborer par l'entremise de l'accélérateurJJ'E et développer la prochaine génération de services de soutien à la santé mentale et au bien-être, conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque jeune au Canada.

Pour participer au projet de l'accélérateurJJ'E, visitez le site www.acceleratorkhp.ca.

FAITS SAILLANTS

Jeunesse, J'écoute dispose d'un ensemble de données unique en son genre au Canada, avec 45 millions de points de données en langue et en temps réels sur les voix des jeunes et sur ce qu'il•elle•s vivent à tout moment.

Toutes les interactions avec Jeunesse, J'écoute restent confidentielles. Son outil de dépersonnalisation de premier plan répond à la nouvelle norme ISO27559 pour la dépersonnalisation des données contenant des renseignements personnels.

Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes au pays. Le Canada se classe également au troisième rang des pays développés ayant le taux de suicide le plus élevé. Près du quart des interactions de service avec Jeunesse, J'écoute sont liées au suicide.

se classe également au troisième rang des pays développés ayant le taux de suicide le plus élevé. Près du quart des interactions de service avec Jeunesse, J'écoute sont liées au suicide. 75 % des utilisateur•rice•s confient à Jeunesse, J'écoute quelque chose qu'il•elle•s n'ont jamais dit à personne d'autre.

L'un des fondateurs des soins de santé virtuels au pays grâce à son service téléphonique offert en tout temps, Jeunesse, J'écoute a toujours été un organisme instigateur de changement et n'a jamais cessé de révolutionner les services au pays.

En 2018, Jeunesse, J'écoute a lancé le premier service de messagerie au Canada, dans le cadre duquel l'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés pour trier les textos des utilisateur•rice•s les plus en détresse, afin qu'une réponse rapide et humaine soit offerte aux personnes qui en ont besoin.

CITATIONS

« Le lancement de l'accélérateurJJ'E marque aujourd'hui une étape importante pour Jeunesse, J'écoute. Il s'agit d'une avancée importante pour les solutions numériques en santé mentale au Canada », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Jeunesse, J'écoute a toujours su faire évoluer ses services pour répondre aux besoins des jeunes, et l'organisme est un chef de file mondial en matière d'innovation dans le domaine des solutions numériques en santé mentale. Grâce à des partenariats stratégiques dans les domaines de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'au soutien généreux de nos bailleurs de fonds et du gouvernement fédéral, Jeunesse, J'écoute sera à l'avant-garde de l'évolution visant à offrir des services de bien-être et de soutien aux jeunes d'un bout à l'autre du pays. »

CITATIONS À L'APPUI

« Le mois dernier, Levio a fièrement annoncé un partenariat stratégique avec Jeunesse, J'écoute. Ce partenariat s'appuiera sur l'IA pour améliorer la qualité et la portée des services de l'organisme », a souligné Elaine Marin, cheffe de la division Données et IA chez Levio. « Le lancement de l'accélérateurJJ'E est une étape décisive pour l'avenir des solutions numériques en santé mentale. En combinant les connaissances et les données de Jeunesse, J'écoute à l'expertise de chefs de file dans le domaine de la technologie comme Levio, ce projet révolutionnera sans aucun doute la manière dont nous aidons les jeunes partout au pays. »

« Les jeunes du Canada sont en crise, et l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique deviennent des outils de plus en plus indispensables pour apporter aux jeunes le soutien dont il•elle•s ont besoin », a déclaré Tony Gaffney, président et directeur général de l'Institut Vector. « C'est avec fierté que nous jouons un rôle dans la mise en œuvre de l'accélérateurJJ'E en tirant parti d'une technologie de pointe pour améliorer la rapidité et la précision de la prestation de services afin d'aider les jeunes en temps réel. »

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays depuis 35 ans, Jeunesse, J'écoute offre à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone ou par message texte, ou pour obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. Libère tes émotions est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Cette campagne vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur monde. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des personnes donatrices, des bénévoles, des parties prenantes, des partenaires commerciaux et du gouvernement pour stimuler et financer ses programmes. Pour en savoir plus, visitez le jeunessejecoute.ca.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils de premier plan en technologies qui offre des services couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information, en passant par la gestion organisationnelle, la cybersécurité, la valorisation des données, l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage.

Depuis sa création en 2014, la firme a progressé à pas de géant et s'est retrouvée sur la liste des entreprises américaines à la croissance la plus rapide en 2021 pour sa croissance durable. En outre, pour la deuxième année consécutive, elle s'est classée parmi les 25 meilleurs lieux de travail au Canada selon Glassdoor et au 32erang des meilleurs employeurs en démarrage au Canada selon Forbes.

La firme aide sa clientèle institutionnelle et d'affaires à mettre en œuvre des programmes ou des projets à grande échelle de transformation numérique. Depuis 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de consultant•e•s hors pair qui fournit des solutions substantielles et qui se sert de nouvelles technologies pour aider sa clientèle à gagner en efficacité et en rentabilité.

Levio a signé la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle et s'est distinguée comme l'une des rares firmes de services-conseils à avoir signé le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés. Ce faisant, Levio renforce son rôle d'entreprise pionnière, mais réaffirme également sa volonté à utiliser l'IA de façon responsable et éthique.

Pour en savoir plus, visitez le levio.ca.

À propos de l'Institut Vector

Lancé en 2017, l'Institut Vecteur travaille avec l'industrie, les institutions, les entreprises en démarrage et les gouvernements pour former des talents en IA et stimuler l'excellence de la recherche dans ce domaine. Son objectif est de développer et de soutenir l'innovation basée sur l'IA afin de favoriser la croissance économique et d'améliorer la vie de la population canadienne. L'Institut souhaite faire progresser la recherche sur l'IA et favoriser son adoption dans l'industrie et le secteur de la santé au moyen de programmes destinés aux talents, de commercialisation et de mise en œuvre. Il montrera au Canada la voie vers l'utilisation responsable de l'IA. Les programmes destinés à l'industrie, dirigés par les meilleurs praticien•ne•s de l'IA, expliquent les bases de son utilisation dans les produits et les processus, et offrent des astuces propres à chaque entreprise, de la formation pour les professionnel•le•s et des talents prêts à l'emploi. L'Institut Vector est financé par le gouvernement de l'Ontario, la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du gouvernement fédéral, ainsi que par des commanditaires industriels de premier plan issus de nombreux secteurs de l'industrie canadienne.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

Pour les demandes des médias : Sheril Bose, [email protected], 613-879-7034