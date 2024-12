TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Jeunesse, J'écoute célèbre Shell Canada pour son engagement à verser un million de dollars pour soutenir la santé mentale et le bien-être des jeunes partout au Canada. Le leadership et la générosité inébranlable de Shell renforcent la mission de Jeunesse, J'écoute : offrir à chaque jeune au Canada des ressources en santé mentale, où, quand et comme il•elle en a besoin.

Grâce à un programme national d'investissement social et au dévouement de ses employé•e•s qui défendent la santé mentale des jeunes, Shell démontre un engagement exceptionnel envers la campagne Libère tes émotions de Jeunesse J'écoute, la plus grande campagne de soutien aux jeunes et à leur santé mentale de l'histoire du Canada.

Les contributions de Shell permettront d'élargir les services cliniques, de réduire les inégalités en matière de santé mentale et de transformer le paysage de la santé mentale numérique au Canada. Le partenariat soutiendra d'innombrables jeunes au Canada, en préconisant l'accès à un soutien complet, peu importe leur emplacement, leurs origines ou leur identité.

« Shell Canada est à l'origine d'un véritable changement en matière de santé mentale des jeunes en veillant à ce que chaque jeune, où qu'il•elle soit et quelle que soit son identité, ait accès à un soutien complet au moment où il•elle en a besoin », a déclaré Katherine Hay, présidente-directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Cet engagement d'un million de dollars souligne la volonté profonde de Shell Canada à créer un changement réel et positif pour les jeunes, et nous sommes profondément reconnaissant•e•s pour leur action et leur leadership. »

L'engagement d'un million de dollars de Shell Canada s'inscrit dans sa mission de favoriser un monde plus inclusif et plus résilient pour les jeunes au Canada, en préconisant un soutien complet en matière de santé mentale dans les moments critiques. Par cet investissement généreux, Shell Canada et ses employé•e•s aident Jeunesse, J'écoute à éliminer les obstacles et à offrir des ressources significatives et accessibles en matière de santé mentale à chaque jeune dans le besoin.

« Le soutien de Shell à la campagne Libère tes émotions de Jeunesse J'écoute est une étape importante pour répondre à la crise de santé mentale à laquelle font face les jeunes du Canada et pour leur garantir l'accès aux ressources et au soutien nécessaires », a déclaré Susannah Pierce, présidente de Shell au Canada. « Aider les jeunes à surmonter leurs défis en santé mentale contribue à bâtir un avenir plus sain et résilient pour tout le monde. »

Jeunesse, J'écoute invite tout le monde à se joindre au mouvement Libère tes émotions et à investir dans un meilleur avenir pour la jeunesse canadienne.

FAITS SAILLANTS

Jeunesse, J'écoute a soutenu les jeunes plus de 21 millions de fois depuis l'arrivée de la COVID-19, et ce nombre continue d'augmenter chaque jour.





En moyenne, 75 % des jeunes qui contactent JJE partagent quelque chose qu'il•elle•s n'ont jamais partagé avec quelqu'un d'autre.





En moyenne, 88 % des jeunes se sentent mieux après avoir contacté Jeunesse, J'écoute.





Les principaux sujets dont les jeunes parlent par texto à Jeunesse, J'écoute sont l'anxiété, le stress, la dépression, les relations, le suicide et l'isolement.

À propos de Libère tes émotions

Le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, une campagne de collecte de fonds de 300 millions de dollars, est le plus grand mouvement en faveur de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. La campagne vise à offrir aux jeunes du soutien sans obstacle et de l'aide en cas de difficultés. Parce qu'aucun défi n'est trop grand, et aucune émotion n'est trop petite pour Jeunesse, J'écoute.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'expert en soins virtuels au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable où il•elle•s peuvent libérer leurs émotions par téléphone, par texto ou dans le cadre d'un soutien autogéré à tout moment de crise ou de besoin. La campagne Libère tes émotions est le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes dans l'histoire du Canada. Elle permettra de recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir des jeunes afin qu'il•elle•s puissent s'épanouir dans leur vie. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur•rice•s, des bénévoles, des partenaires intervenant•e•s, des partenaires corporatifs et des gouvernements pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

À propos de Shell Canada

Shell Canada est une filiale de Shell plc, un groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques présentes dans plus de 70 pays. Shell est présente au Canada depuis plus de 100 ans et emploie plus de 3 000 personnes dans tout le pays. Notre activité consiste à fournir de l'énergie aux Canadien•ne•s et aux habitant•e•s du monde entier, et nous sommes l'une des rares sociétés énergétiques véritablement intégrées au Canada.

