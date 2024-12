BGIS annonce un nouvel engagement de 1 million de dollars pour soutenir la santé mentale des jeunes partout au Canada grâce au programme Cam's Kids de Jeunesse, J'écoute

TORONTO, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute est ravi d'annoncer un investissement transformateur de BGIS, le chef de file canadien en gestion des installations, en soutien à la santé mentale des jeunes à travers le Canada. Avec un engagement de 1 million de dollars envers le programme Cam's Kids de Jeunesse, J'écoute, BGIS permet aux élèves dans les écoles et aux étudiant•e•s sur les campus de tout le pays de devenir des champion•ne•s de la santé mentale.

Cam's Kids, créé en mémoire de Cam Hicks, ambassadeur honoraire en santé mentale de JJE, est une initiative visant à améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes. En offrant aux jeunes leaders des outils et des ressources pour soutenir leurs pair•e•s, Cam's Kids favorise des espaces ouverts et positifs sur les campus et sensibilise les jeunes aux services de Jeunesse, J'écoute.

Cet engagement historique renforce le soutien de longue date de BGIS à Jeunesse, J'écoute, notamment par le biais d'événements et de collectes de fonds dirigées par ses employé•e•s. Gord Hicks, PDG de BGIS, membre du conseil d'administration de Jeunesse, J'écoute depuis 2019, est un fervent défenseur de la santé mentale des jeunes, motivant d'autres à soutenir cette cause essentielle. Ce don transformateur permettra de doubler le nombre d'ambassadeur•rice•s en santé mentale d'ici 2029.

Grâce à des liens sincères et des interactions significatives, en personne comme en ligne, les ambassadeur•rice•s du programme Cam's Kids créent un réseau de soutien pour leurs pair•e•s. Ces jeunes leaders passionné•e•s développent non seulement leurs propres compétences, mais renforcent aussi leurs communautés en inspirant d'autres à prendre en main leur santé mentale. En offrant des astuces, en favorisant la compréhension et en encourageant leur entourage à demander de l'aide au besoin, ces ambassadeur•rice•s insufflent de l'espoir et font une différence profonde et durable dans les vies qu'il•elle•s touchent.

« Une pierre angulaire de la philosophie opérationnelle de BGIS est le soin porté à nos communautés, et la vision que nous partageons pour le programme Cam's Kids de Jeunesse, J'écoute est de permettre aux jeunes de développer des compétences et une sensibilisation pour soutenir celles et ceux qui luttent avec des enjeux de santé mentale, afin qu'il•elle•s puissent utiliser ces connaissances tout au long de leur vie », a déclaré Gord Hicks. « Nous connaissons tou•te•s une personne touchée par des défis en santé mentale, et le programme Cam's Kids nous donne les moyens d'apprendre, de nous engager et d'offrir de l'aide. BGIS apprécie profondément les personnes exceptionnelles de l'équipe de Jeunesse, J'écoute, qui travaillent sans relâche pour soutenir celles et ceux dans le besoin, et nous sommes honoré•e•s de faire cette contribution qui, nous le savons, rendra nos communautés meilleures. »

« L'investissement de BGIS est transformateur, mettant en lumière le pouvoir des partenariats pour créer des solutions en santé mentale qui changent des vies », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Ensemble, nous bâtissons un avenir plus lumineux pour les jeunes partout au Canada, un avenir où chaque jeune se sent soutenu•e, connecté•e et outillé•e pour naviguer dans son parcours en santé mentale et même inspirer les autres. »

À nos ami•e•s de BGIS : merci pour ce partenariat inspirant et pour mener la charge en faveur de la santé mentale des jeunes. Nous encourageons d'autres organisations à suivre l'exemple inspirant de BGIS et à se joindre au mouvement Libère tes émotions pour veiller à ce que chaque jeune ait accès au soutien nécessaire, où et quand il•elle en a besoin.

Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus prometteur pour les jeunes à travers le Canada.

FAITS SAILLANTS

Jeunesse, J'écoute a soutenu les jeunes plus de 21 millions de fois depuis 2020, et ce nombre continue d'augmenter chaque jour.

ce nombre continue d'augmenter chaque jour. En moyenne, 75 % des jeunes qui contactent JJE partagent quelque chose qu'il•elle•s n'ont jamais partagé avec quelqu'un d'autre.

En moyenne, 88 % des jeunes se sentent mieux après avoir contacté Jeunesse, J'écoute.

Les principaux sujets dont les jeunes parlent par texto à Jeunesse, J'écoute sont l'anxiété, le stress, la dépression, les relations, le suicide et l'isolement.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'expert en soins virtuels au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable où il•elle•s peuvent libérer leurs émotions par téléphone, par texto ou dans le cadre d'un soutien autogéré à tout moment de crise ou de besoin. La campagne Libère tes émotions est le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes dans l'histoire du Canada. Elle permettra de recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir des jeunes afin qu'il•elle•s puissent s'épanouir dans leur vie. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur•rice•s, des bénévoles, des partenaires intervenant•e•s, des partenaires corporatifs et des gouvernements pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

À propos de Libère tes émotions

Le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, une campagne de collecte de fonds de 300 millions de dollars, est le plus grand mouvement en faveur de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. La campagne vise à offrir aux jeunes du soutien sans obstacle et de l'aide en cas de difficultés. Parce qu'aucun défi n'est trop grand, et aucune émotion n'est trop petite pour Jeunesse, J'écoute.

À propos de BGIS

BGIS un fournisseur mondial de services de gestion des installations intégrée fondée au Canada en 1994, et opérant aujourd'hui dans plus d'une douzaine de pays à travers le monde. Nous gérons et offrons des services techniques pour plus de 600 millions de pieds carrés d'espaces répartis dans plus de 50 000 bâtiments. Grâce à nos technologies innovantes et à notre approche de prestation de services, nous transformons les espaces intérieurs pour optimiser la santé, le bien-être et la productivité des client•e•s que nous servons.

Nos 12 000+ membres d'équipe dévoué•e•s s'engagent à fournir des services d'installations exceptionnels à nos client•e•s et à contribuer à un impact positif dans nos communautés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Équipe des communications de Jeunesse, J'écoute .

SOURCE Jeunesse, J'écoute