Ces prix annuels saluent les meilleures institutions de services financiers au monde et leur contribution à des expériences client novatrices

TORONTO, le 6 mai 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a remporté deux prix de leadership liés à l'expérience client dans le cadre des Global Digital CX Banking Awards 2022 décernés par The Digital Banker : le prix de l'expérience client numérique exceptionnelle pour les services bancaires mobiles, et celui de la mise en œuvre remarquable d'une initiative d'expérience client numérique par une équipe, pour son utilisation de recherches internes et de commentaires des clients dans la création d'outils et de programmes axés sur les solutions visant à améliorer le parcours numérique des clients.

Le programme de prix d'excellence de l'expérience client numérique de The Digital Banker est le seul au monde consacré à la reconnaissance et à l'analyse comparative de l'innovation dans le domaine de l'expérience client numérique dans le secteur des services financiers, ce qui en fait le programme d'évaluation sectoriel le plus complet et le plus concurrentiel dans le monde. La société a reçu plus de 600 candidatures soumises par 127 banques à l'échelle mondiale.

« Nous travaillons à créer des expériences numériques intelligentes, conviviales et modernes pour soutenir les opérations bancaires courantes de nos clients », a déclaré David Attard, premier vice-président, Services bancaires numériques et mise en œuvre, Banque CIBC. « Ces prix témoignent de notre engagement envers la transformation numérique et l'innovation à tous les points de contact avec les clients. »

La Banque CIBC offre une variété d'outils et de fonctions qui facilitent les expériences bancaires numériques des clients, notamment :

À la loupe CIBC, une fonction de services bancaires mobiles qui donne aux clients des recommandations personnalisées et réalisables fondées sur leurs opérations financières;

L'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle de la Banque CIBC, apte à aider les clients à effectuer des opérations bancaires et à répondre à leurs questions sur les services bancaires courants;

La vérification numérique de l'identité, qui offre aux nouveaux clients de la Banque CIBC un accueil rapide, facile et sécurisé par l'intermédiaire du site Web ou de l'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC;

Le remplacement instantané de carte numérique, offert à la plupart des clients titulaires d'une carte de crédit personnelle ou d'entreprise CIBC qui, en cas de perte ou de vol de leur carte, leur permet d'accéder immédiatement à une carte de remplacement pouvant être utilisée avec Apple Pay ou Google Pay.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Davina Ramnarine, [email protected] ou 416 309-7956