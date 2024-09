VAL-D'OR, QC , le 25 sept. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) inaugure aujourd'hui, en présence de ses nombreux partenaires, son nouvel espace extérieur Tesabidan, lieu d'enseignement, de partage et de réconciliation au campus de l'UQAT à Val-d'Or. Situé directement dans le parc des Marais, cet espace inspirant vise à rendre visible et à reconnaître la place des Premiers Peuples au sein de l'Université et dans ses collectivités, dans une perspective de réconciliation entre les peuples, amorcée il y a de nombreuses années à l'UQAT.

L’UQAT et ses partenaires, dans le nouveau lieu extérieur d’enseignement, de partage et de réconciliation, TESABIDAN, au campus de Val-d’Or. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« En inaugurant cet espace aujourd'hui, nous réalisons une action concrète en lien avec le Principe de reconnaissance territoriale de l'UQAT. En plus de rendre hommage à l'héritage autochtone au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de Val-d'Or, ce lieu de rassemblement est un apport enrichissant pour l'ensemble de la communauté universitaire, mais également pour tous les partenaires du territoire désirant vivre une expérience pédagogique ou culturelle extérieure et différente », mentionne Mme Manon Champagne, vice-rectrice à l'enseignement et à la réussite.

« Le gouvernement est heureux d'avoir pu contribuer financièrement à l'élaboration de ce lieu extérieur, qui prendra assurément une belle place dans la vie de l'UQAT et de la communauté autochtone. Merci à tous les acteurs qui se sont impliqués dans la concrétisation de ce projet placé sous le signe de la réconciliation », souligne Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur.

Tesabidan : un nom évocateur

Le processus de conceptualisation du projet a débuté il y a deux ans, par une vaste consultation au cours de laquelle différents thèmes ont été abordés pour orienter le design, choisir un nom potentiel pour le lieu et définir clairement la mission souhaitée pour cet espace. À l'issue des consultations et discussions avec des personnes ainées et des personnes professionnelles autochtones des communautés environnantes, la mission s'est précisée et le nom Tesabidan a été retenu. « En anicinabemowin, le mot Tesabidan peut se traduire par l'expression assoyons-nous. Des personnes autochtones ont mentionné que cette action pouvait aussi signifier de prendre le temps d'apprendre et se déposer. Il s'agit donc d'une expression tout indiquée pour illustrer la vocation de partage de ce lieu », explique Mme Janet Mark, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'UQAT.

Un projet rendu possible grâce aux partenaires

L'entreprise Agnico Eagle et la MRC de la Vallée-de-l'Or se sont engagées dès le début du processus avec des dons significatifs. D'autres partenaires ont ensuite emboité le pas, tels que Eldorado Gold Québec, Air Creebec, l'Association générale étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (AGEUQAT), Cain Lamarre, les Caisses Desjardins de l'Est de l'Abitibi, le ministère de l'Enseignement supérieur, la Ville de Val-d'Or, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la Fondation de l'UQAT, la Corporation de l'enseignement supérieur de la Vallée-de-l'Or, Pierre Dufour, député de l'Abitibi-Est, la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que l'Association générale étudiante du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. « Nous sommes extrêmement privilégiés et reconnaissants de voir ce beau projet tant attendu se concrétiser grâce aux généreux dons des parties impliquées. Nous les remercions encore une fois d'avoir répondu présent! », souligne Mme Karine Gareau, directrice générale de la Fondation de l'UQAT. À la suite d'un appel d'offres public, c'est le groupe Lanexco qui a été mandaté par l'UQAT pour exécuter les travaux.

Un premier évènement rassembleur à venir avec les marcheurs de Mamu Nikantetau

Ouvert sur le monde, cet espace permettra de faire vivre des expériences riches de sens à la communauté universitaire, aux partenaires et aux citoyennes et citoyens de Val-d'Or et des territoires avoisinants. Ainsi, dès le jeudi 26 septembre, un premier rassemblement se tiendra au lieu fraîchement inauguré dans le cadre de la marche Mamu Nikantetau, qui a comme objectif de promouvoir la réconciliation et le vivre-ensemble entre les peuples autochtones et allochtones, alors qu'un arrêt du groupe de marcheuses et marcheurs y est prévu. Toute la population est invitée, dès 13 heures, à accueillir ce groupe qui se déplacera à pied toute la semaine en territoire anishnabe, afin de participer à une cérémonie culturelle dans le lieu Tesabidan. Les personnes présentes seront ensuite invitées à se joindre à une marche symbolique dans les rues de Val-d'Or. « C'est un grand privilège pour nous de les accueillir et de faire découvrir le nouveau lieu à toute la population. Cet évènement reflète bien la mission de ce lieu. Bienvenue à toutes et à tous! », a conclu avec enthousiasme le directeur du campus de Val-d'Or, M. Danny Pomerleau.

