Ce quatrième volet de la série pluriannuelle fait la promotion des voyages et de l'exploration.

OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - La série Terre de nos aïeux de Postes Canada est de retour avec neuf images spectaculaires de destinations canadiennes incontournables.

Lancée en 2018, cette série met en vedette la beauté naturelle du Canada et ses magnifiques paysages culturels. Cette quatrième émission se veut la vitrine de sept provinces et deux territoires, inspirant le goût de l'aventure et un sentiment d'appréciation.

Les timbres de l'émission Terre de nos aïeux de 2024 mettent en vedette les lieux ci‑dessous, chacun capturé par un ou une photographe du pays :

Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga - Parc national des Monts-Torngat, Terre-Neuve-et- Labrador ( Michael Winsor )

( ) Tehjeh Deé (rivière Nahanni Sud ), réserve de parc national Nááts'įhch'oh, Territoires du Nord-Ouest ( Colin Field )

), réserve de parc national Nááts'įhch'oh, Territoires du Nord-Ouest ( ) Tournesols - Altona, Manitoba ( Mike Grandmaison )

( ) Galiano Island , Colombie-Britannique ( James Stevenson )

, Colombie-Britannique ( ) Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Québec ( Ladislas Kadyszewski )

) Phare de Point Prim - Belfast , Île-du-Prince-Édouard ( Sander Meurs )

- , Île-du-Prince-Édouard ( ) Mille-Îles, Ontario ( Ian Coristine )

( ) Rivière Ristigouche, Nouveau-Brunswick (Guylaine Bégin)

Arche naturelle de Qarlinngua, Arctic Bay, Nunavut ( Clare Kines )

À propos des timbres

Les cinq timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur sont offerts en carnets de 10 (deux pour chaque motif), en rouleaux de 100 ou de 5 000 et en bandes de 5 ou de 10. Les timbres au tarif des envois à destination des États-Unis, du régime international et des envois surdimensionnés sont offerts en carnets de 6, en rouleaux de 50 et en bandes de 4 ou de 10. Dès aujourd'hui, le tarif des timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet passe à 99 cents par timbre, soit une augmentation de 7 cents.

Cette émission comprend également un bloc-feuillet de collection et des cartes postales pour chacun des neuf timbres. Le pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet est oblitéré à Belfast, à l'Île-du-Prince-Édouard (emplacement du phare de Point Prim). Cette émission a été conçue par Stéphane Huot.

