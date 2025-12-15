MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) propose des expériences inédites pour explorer l'art autrement. Une occasion unique de raviver sa créativité en solo, en famille ou entre amis, et le cadeau de dernière minute idéal!

Trois expériences originales en cadeau



UN 5 À 7 CRÉATIF

Après une visite interactive de l'exposition Éloges de l'image manquante, les personnes présentes à ces Jeudis du MAC se retrouveront pour un atelier de création convivial autour du dessin et de l'aquarelle tout en prenant un verre en bonne compagnie. Ambiance festive et chaleureuse idéale pour connecter!

Les jeudis 15 janvier, 5 février et 5 mars 2026, de 17 h 30 à 19 h 30, au MAC à Place Ville Marie. 25 $ (deux consommations incluses - cocktail, vin ou boisson sans alcool). Activité réservée aux 18 ans et plus.

Informations et réservations ici .

UNE RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE

L'artiste Sanaz Sohrabi, qui fait partie de l'exposition Éloges de l'image manquante, animera une visite-rencontre de cette dernière en janvier. Le MAC propose aussi des Points de vue qui raviront les amateurs et amatrices d'art: des intervenantes d'horizons variés viendront y partager leur lecture personnelle de l'exposition.

Les mercredis 14 janvier, 21 janvier, 4 février et 18 février 2026 à 17 h 30, au MAC à Place Ville Marie. 10 $ (visite de l'exposition incluse).

Informations et réservations ici (visite-rencontre) et ici (Points de vue).

UN ATELIER EN FAMILLE

Animés par des médiatrices et médiateurs passionnés, les MAC en famille combinent la découverte d'œuvres de l'exposition en cours avec un atelier d'expression plastique. Des séances inclusives où tout le monde, quel que soit son âge, peut exprimer sa créativité en explorant différentes techniques artistiques.

Les samedis 10 janvier, 7 février et 7 mars 2026, de 10 h à midi ou de 13 h à 15 h. 15 $ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans).

Informations et réservations ici (places limitées).

Deux visites incontournables pour les congés

EXPOSITION ÉLOGES DE L'IMAGE MANQUANTE

À travers des œuvres puissantes qui mettent en lumière les absences - images censurées, histoires effacées, figures invisibilisées -, cette exposition coprésentée par le MAC et MOMENTA dans le cadre de la 19e Biennale d'art contemporain propose une plongée poétique et percutante dans les brèches de notre mémoire visuelle. Avec des œuvres d'Iván Argote, Maureen Gruben, Joyce Joumaa, Niap, Lee Shulman + Omar Victor Diop -- The Anonymous Project et Sanaz Sohrabi.

Jusqu'au 8 mars 2026 au MAC à Place Ville Marie.

Informations et réservation ici . Horaires des Fêtes ici .

EXPOSITION LE CONFORT ET L'INDIFFÉRENCE

Présentée en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal, cette exposition réunit les œuvres de 22 artistes d'ici acquises par le MAC entre 2020 et 2025 qui interrogent, chacune à sa manière, notre rapport au confort, à l'apathie et à la responsabilité collective. Inspiré du célèbre film de Denys Arcand, le titre soulève une question brûlante : comment transformer l'indifférence en engagement face aux crises du monde actuel?

Jusqu'au 3 mai 2026 au Musée des beaux-arts de Montréal.

Informations ici.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Le MAC à Place Ville Marie offre plusieurs activités pour le grand public ainsi que pour les groupes scolaires et communautaires. Pour en savoir plus: www.macm.org.

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Pour toutes demandes de visuel ou d'entrevue : Livia Belcea, responsable des relations publiques au MAC, [email protected] ou 514 847-6210