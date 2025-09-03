MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fier d'annoncer la création d'un programme de soutien à la relève artistique unique en son genre, Habiter le MAC, qui placera les artistes de la relève de partout au Québec au cœur du musée d'ici la fin de sa transformation. Bien plus qu'une simple résidence, ce programme inédit au Musée ouvrira un dialogue unique et vivant entre le public et les artistes, à qui le MAC offrira l'accompagnement nécessaire pour développer leur carrière.

Dès le printemps 2026, deux cohortes de six artistes de la relève seront accueillies en résidence au MAC à Place Ville Marie pour une durée de huit mois chacune. À travers des ateliers de création, visites-rencontres, portes ouvertes et activités diverses, ils noueront une relation privilégiée et dynamique avec le grand public et différentes communautés. Ces artistes avec dix ans ou moins d'expérience professionnelle et une pratique favorisant l'échange avec les publics bénéficieront d'un espace de travail dédié, d'un accompagnement personnalisé par une ou un artiste mentor, d'une bourse de production, des formations spécifiques offertes par les équipes du MAC et d'une opportunité rare d'échanges avec d'autres artistes et acteurs du milieu.

La sélection des cohortes sera assurée par un jury de professionnels issus de différents secteurs -- milieu universitaire, centres d'artistes, organismes culturels -- afin d'identifier des artistes de la relève aux pratiques engageantes et actuelles à travers l'ensemble du Québec, tout en assurant une diversité de perspectives. Les artistes retenus seront annoncés à l'hiver 2026.

Pour préparer sa réouverture à la Place des Arts et mener à bien ce nouveau programme, le MAC modulera son accès public à compter du printemps 2026 et ne présentera plus d'expositions au sens classique du terme dans son espace temporaire de Place Ville Marie. Ce dernier, transformé en lieu vivant d'exploration artistique et de dialogue, restera toutefois ouvert au public pour des activités éducatives et culturelles, des rencontres et des événements ponctuels dans une toute nouvelle façon d'« habiter » le musée.

Habiter le MAC s'inscrit dans une stratégie institutionnelle cohérente avec les valeurs et la vision d'éducation et d'innovation du nouveau MAC, en vue de la réintégration des équipes et de la collection au nouveau musée ainsi que de la préparation de la programmation de réouverture en 2028.

D'ici là, le MAC présentera l'exposition centrale de MOMENTA Biennale d'art contemporain à Place Ville Marie du 11 septembre 2025 au 8 mars 2026 et divers projets d'activités « hors-les-murs » seront annoncés au cours des prochains mois.

Citation

« Dans ce moment charnière de transformation, le MAC saisit cette opportunité unique de placer les artistes au cœur de sa stratégie de transition, tout en réaffirmant son rôle essentiel de la vitalité artistique québécoise. En investissant pleinement les espaces du musée, des artistes de la relève de partout au Québec se rapprochent de l'institution, en découvrent les rouages, et y insufflent leur regard singulier et leur énergie créative. Cette cohabitation ouvre la voie à de nouvelles façons d'habiter, de partager et de faire vivre l'art au musée, une orientation des plus prometteuses pour l'avenir du MAC » - Stéphan La Roche, directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie également de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada. Le Musée tient aussi à remercier sa Fondation et les nombreux partenaires et donateurs qui contribuent à son rayonnement. Le programme Habiter le MAC est d'ailleurs notamment rendu possible grâce au généreux appui des Printemps du MAC.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Le MAC à Place Ville Marie offre plusieurs activités pour le grand public, ainsi que pour les groupes scolaires et communautaires. Pour en savoir plus: www.macm.org.

