Le MAC et le CALQ s'unissent pour soutenir les artistes d'ici

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) sont très heureux d'annoncer qu'ils unissent leurs forces pour soutenir les artistes à travers tout le Québec. Cette collaboration sans précédent offrira aux artistes d'ici de nouvelles occasions de développement de carrière, de création et de diffusion de leurs œuvres.

Stéphan La Roche, directeur général du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), et Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), lors de la signature de l’entente. Crédit: Thibault Carron, Musée d’art contemporain de Montréal. (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Logo CALQ (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Par cette entente historique, les deux institutions s'engagent dans un partenariat durable qui placera plus que jamais la production et la diffusion d'œuvres d'artistes du Québec au cœur du MAC, grâce à l'appui financier du CALQ, versé entièrement aux artistes concernés, assurant ainsi un soutien concret à la vitalité de la création nationale.

Ce partenariat, répondant directement à l'action 10 du Plan d'action du CALQ sur la diffusion des arts actuels 2025-2028, vise à renforcer la présence des artistes dans les institutions muséales, à diversifier les profils d'artistes représentés dans les lieux d'exposition et à favoriser une meilleure circulation des œuvres dans des contextes institutionnels reconnus.

Le MAC et le CALQ partagent la volonté forte de faire rayonner les arts visuels d'ici, tout en répondant au besoin majeur d'équité et de financement. Cette collaboration offrira un soutien accru aux artistes au Québec, y compris celles et ceux vivant en région, qui ont souvent plus difficilement accès aux institutions muséales d'envergure. Ce partenariat précurseur se déclinera en trois volets successifs :

Nouveau programme Habiter le MAC - Le CALQ soutiendra financièrement les artistes émergents choisis vivant en dehors de la région métropolitaine de Montréal afin qu'ils prennent part à Habiter le MAC. Dans le cadre de ce programme inédit de développement de carrière, qui sera lancé par le Musée en mai 2026, deux cohortes de six artistes de la relève bénéficieront chacune durant huit mois d'ateliers en résidence, de mentorat, de visibilité et d'échanges privilégiés avec le public au MAC à Place Ville Marie. Grâce au CALQ, quatre artistes provenant de diverses régions, parmi les douze, verront leur logement et leurs frais de subsistance à Montréal pris en charge, en plus des bourses de création et honoraires prévus pour tous les membres des deux cohortes. Exposition inaugurale du MAC - À travers une vision artistique réfléchie et rassembleuse, le Musée accueillera à sa réouverture sur le site de la Place des Arts l'excellence de la création contemporaine en arts visuels, faisant rayonner des artistes de partout au Québec. Dans cette perspective, dix artistes vivant dans au moins trois régions différentes du Québec recevront du CALQ une bourse de soutien à la recherche et à la création pour la production d'œuvres ambitieuses qui feront partie de l'exposition inaugurale. Espace d'exposition au Musée - Dans le MAC transformé, le CALQ financera des artistes d'ici qui présenteront leurs œuvres dans le cadre de deux expositions annuelles, pendant trois ans, dans les espaces du nouveau Musée. Cette initiative leur offrira une visibilité accrue auprès du public et des professionnels du milieu, ainsi qu'un cadre de création propice à l'expérimentation et un accompagnement institutionnel valorisant leur démarche artistique.

Citations

« Depuis plus de soixante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) veille à ce que la création québécoise rayonne ici et à l'étranger. Alors que les travaux de transformation à la Place des Arts ont momentanément réduit la portée de nos activités, nos nouvelles approches éducatives et muséales, soutenues par cette collaboration exceptionnelle avec le CALQ, nous permettront de tisser des liens solides avec des artistes de partout au Québec et de contribuer concrètement au développement de leur carrière. »

- Stéphan La Roche, directeur général, Musée d'art contemporain de Montréal

« En tant que bailleur de fonds public, le CALQ a la responsabilité de soutenir la création des œuvres. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il lui revient aussi de veiller à ce que ces œuvres trouvent leur place dans l'espace public et bénéficient d'une diffusion élargie. Ce partenariat historique avec le MAC témoigne d'un engagement fort envers les artistes en arts actuels et vise à offrir aux artistes émergents, partout sur le territoire, des conditions concrètes pour développer leur pratique, faire reconnaître leur travail et entrer en dialogue avec les publics. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie également de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada. Le Musée tient aussi à remercier sa Fondation et les nombreux donateurs qui contribuent à son rayonnement.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Le MAC à Place Ville Marie offre plusieurs activités pour le grand public, ainsi que pour les groupes scolaires et communautaires. Pour en savoir plus : www.macm.org

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger. Pour en savoir plus : www.calq.gouv.qc.ca

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Pour toutes demandes médias : Concernant le MAC, Livia Belcea, responsable des relations publiques au MAC, [email protected] ou 514 847-6210; Concernant le CALQ, Sabrina Herren, conseillère en communications au CALQ, [email protected] ou 1 800 608-3350