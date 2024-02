Cette marque de reconnaissance régulière de la société d'analyse mondiale NelsonHall favorise l'innovation dans le secteur de l'administration des avantages sociaux

VANCOUVER, BC et CANTON, Mass., le 13 févr. 2024 /CNW/ - TELUS Santé, un chef de file mondial des soins de santé qui offre des services de bien-être physique, mental et financier aux employeurs et aux familles partout dans le monde, a le plaisir d'annoncer qu'elle a dernièrement été nommée parmi les meneurs mondiaux en matière d'administration d'avantages sociaux de prochaine génération au Canada et aux États-Unis par NelsonHall. Ce classement prestigieux est produit par l'outil d'évaluation complet Vendor Evaluation and Assessment Tool de NelsonHall (NEAT), qui fournit aux clients potentiels une analyse fiable et détaillée des fournisseurs, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées dans un marché concurrentiel.

« Le fait que NelsonHall nous ait de nouveau désignés parmi les meneurs mondiaux illustre non seulement la détermination de notre équipe, mais souligne notre engagement à améliorer continuellement nos services. Ainsi, nos clients sont assurés de profiter des meilleurs services d'administration des avantages sociaux du secteur, déclare Neil King, directeur général en chef, Solutions pour les employeurs, TELUS Santé. Le résultat de l'évaluation NEAT constitue un appui externe qui souligne nos capacités et nous incite à innover. »

Avec plus de 50 ans d'expérience en administration de régimes de retraite et de pensions découlant de l'acquisition de LifeWorks en 2022 et 15 ans d'expertise directe en soins de santé, TELUS Santé poursuit l'amélioration de ses offres de service aux employeurs. L'entreprise fournit des technologies intuitives et souples qui sont conçues pour prendre en charge un modèle de service aux employés. Voici les principaux facteurs ayant mené à l'excellent classement de TELUS Santé :

Une gamme complète d'avantages sociaux en matière de santé physique, mentale et financière intégrées dans une plateforme unique proposant des options personnalisées afin de répondre aux divers besoins des clients ainsi que des capacités d'adaptation pour les mises en œuvre complexes et l'administration des régimes

Une innovation continue qui vise à optimiser la numérisation de nos plateformes et de nos produits en exploitant des assistants virtuels maison basés sur l'intelligence artificielle et des outils semblables, une marque de notre compréhension approfondie des besoins du marché actuel

Une approche globale pour les employeurs qui combine des capacités d'administration des avantages sociaux, des absences et des programmes d'aide aux employés, afin d'offrir des solutions de santé et de bien-être complètes aux employés

« Nos clients bénéficient du soutien de notre équipe mondiale d'experts qui possèdent des connaissances poussées sur la santé et le bien-être physique, mental et financier. Cela nous permet de fournir des solutions localisées qui ouvrent de nouvelles portes aux employés en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, dit Brad Fusco, vice-président, Solutions retraite et avantages sociaux et responsable commercial et régional - États-Unis, TELUS Santé. En utilisant cette base de connaissances et en misant sur notre expertise en technologies novatrices et notre excellence reconnue dans le secteur des avantages sociaux et des régimes de retraite, nous réaffirmons notre réputation de partenaire de confiance pour les entreprises de toutes tailles. »

À propos de NelsonHall

NelsonHall est une société d'analyse mondiale de premier plan dont la mission est d'aider les organisations à repousser les limites du possible dans la transformation numérique des activités. Avec l'appui d'analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall fournit aux organisations acheteuses de l'information cruciale et détaillée sur les marchés et les fournisseurs (y compris les évaluations NEAT) qui les aide à prendre rapidement des décisions éclairées quant au choix de leurs fournisseurs. De plus, NelsonHall offre aux fournisseurs de l'information poussée sur les dynamiques du marché et les exigences des utilisateurs pour les aider à mettre au point leurs stratégies de mise en marché. Les études de NelsonHall s'appuient sur des études primaires rigoureuses et sont très respectées pour leur qualité, leur profondeur et la finesse de leurs analyses.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial des soins de santé qui fournit des solutions et des services complets de soins primaires et préventifs pour améliorer le bien-être physique, mental et financier des employés et des familles du monde entier. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de notre équipe dévouée, dont plus de 100 000 professionnels de la santé attentionnés et compatissants, nous couvrons près de 70 millions de vies dans 160 pays. Nous avons pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde en construisant les communautés et les lieux de travail les plus sains de la planète en simplifiant l'accès aux soins et en améliorant le flux d'informations entre les prestataires de soins, les assureurs, les employeurs et les individus. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.telussante.com.

