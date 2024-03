Une solution de pointe fournit aux professionnels de la santé des outils leur permettant de surveiller activement les patients à distance pour assurer une détection précoce et une intervention rapide auprès des patients, ce qui réduit les admissions à l'hôpital et améliore les résultats

TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - TELUS Santé a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour agir comme fournisseur du programme de prise en charge à distance des soins en Ontario, une solution de pointe visant à doter les professionnels de la santé d'outils leur permettant de surveiller activement les patients à distance au fil du temps. À l'issue d'un processus d'appel d'offres pour une solution de prise en charge à distance, Santé Ontario a attribué le contrat à TELUS Santé.

« TELUS Santé veillera à la mise en œuvre des meilleures pratiques cliniques déterminées par Santé Ontario et assurera une intégration transparente et la meilleure qualité possible, explique Martin Bélanger, directeur général en chef, Solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé de TELUS Santé. »

« Une fois mis en œuvre, l'outil du programme permettra une détection précoce des patients nécessitant une intervention rapide, la réduction des admissions à l'hôpital et l'amélioration des résultats pour les patients. En consultation avec Santé Ontario, TELUS Santé créera une solution normalisée pour le programme de télésurveillance des patients qui correspond à notre engagement commun d'améliorer l'accès aux services de soins de santé dans l'ensemble de l'Ontario. »

En tant que plus grand fournisseur de services de santé numériques au Canada, TELUS Santé est particulièrement bien placée pour offrir un programme complet et évolutif qui est cohérent et efficace et qui permet d'améliorer les résultats en matière de santé pour les patients et les cliniciens.

Partant d'initiatives similaires qui ont connu du succès en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, le programme devrait être lancé cette année. Il permettra d'améliorer et d'élargir la prestation de soins aux patients ontariens, tant au sein de leur collectivité que dans le confort de leur foyer, et contribuera à résoudre certains des problèmes auxquels est confronté le système de soins de courte durée de la province.

La contribution de TELUS Santé envers la province de l'Ontario est considérable. L'entreprise est notamment reconnue pour fournir des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) de pointe pour les soins primaires. Outre la technologie, TELUS contribue à changer les choses grâce à ses cliniques mobiles Santé pour l'avenir de TELUS qui fournissent des soins de santé primaires essentiels et un soutien en santé mentale aux personnes sans abri en Ontario. En collaborant avec des organismes comme le centre de santé communautaire Parkdale Queen West, Sanguen, l'Association canadienne pour la santé mentale - Peel Dufferin, REACH Niagara et Ottawa Inner City Health, TELUS Santé a rendu possible le nombre impressionnant de 200 000 consultations de patients, et ce n'est pas fini. Grâce à son engagement inébranlable envers l'action communautaire et l'accessibilité des soins de santé, TELUS Santé continue d'avoir des effets réels dans la vie des gens en Ontario.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui offre des soins primaires et préventifs complets pour améliorer le bien-être physique, mental et financier d'employés et de familles à l'échelle planétaire. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de l'équipe engagés, notamment plus de 100 000 professionnels de la santé compatissants, nous venons en aide à près de 70 millions de personnes dans 160 pays. Nous nous efforçons de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde. Nous favorisons l'avènement des collectivités et milieux de travail les plus sains qui soient sur la planète en facilitant l'accès aux soins et en améliorant la circulation de l'information entre fournisseurs de soins, assureurs, employeurs et personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

