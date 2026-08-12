TELUS s'engage à verser 2 millions de dollars pour appuyer les secours d'urgence liés aux feux de forêt en Colombie-Britannique

L'entreprise intervient pour offrir connectivité, services de santé et soutien humanitaire aux Britanno-Colombiens touchés par les feux de forêt

Ses techniciens travaillent jour et nuit pour entretenir l'infrastructure réseau et ainsi garder les premiers intervenants, les évacués et les familles connectés pendant cette crise

VANCOUVER, BC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Alors que des feux de forêt dévastateurs embrasent la Colombie-Britannique, TELUS a décidé de s'engager à hauteur de 2 millions de dollars en offrant de la connectivité réseau, des ajouts de données et des crédits sur facture aux clients touchés, ainsi que des dons et du soutien à des organismes de bienfaisance. TELUS dirige ses ressources vers les Premières Nations touchées et les organismes sans but lucratif sur le terrain - notamment l'Armée du Salut en C.-B. et les banques alimentaires communautaires - tout en veillant à ce que les résidents et les premiers répondants aient accès aux services de communication dont ils ont besoin pour rester connectés.

« Nos pensées vont à ceux qui sont touchés par les feux de forêt dévastateurs en Colombie-Britannique, et nous voulons qu'ils sachent que TELUS est là pour les aider », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de TELUS. « Notre équipe a une longue tradition de soutien aux communautés en période d'incertitude et de détresse. Alors que les équipes de pompiers continuent de combattre les flammes, TELUS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Britanno-Colombiens touchés durant cette période difficile - notamment en appuyant les organismes de secours, en offrant des services de santé mentale et de bien-être, en fournissant un soutien essentiel sur le terrain et en travaillant sans relâche pour maintenir la connectivité de tous. »

Maintenir la connectivité et les opérations réseau essentielles

Les techniciens de TELUS travaillent jour et nuit pour maintenir l'infrastructure du réseau opérationnelle dans ces conditions extrêmes, notamment en apportant de l'équipement supplémentaire comme des génératrices pour assurer le fonctionnement des sites cellulaires malgré l'absence d'alimentation commerciale, et en réparant l'infrastructure endommagée dès qu'il est sécuritaire de le faire. Ce travail essentiel permet aux pompiers et au personnel d'urgence sur la ligne de front de l'incendie de rester connectés, assure aux résidents confrontés à d'éventuels ordres d'évacuation un accès aux informations les plus récentes, et permet aux familles de rester en communication durant cette période difficile. Nos équipes coordonnent leurs efforts avec les organismes gouvernementaux et les organisations de secours afin d'assurer la connectivité dans les centres d'évacuation, les centres de commandement et d'autres lieux critiques, tout en déployant des solutions de connectivité mobiles pour combler les lacunes là où l'infrastructure fixe a été endommagée.

Comment TELUS continue de soutenir ses clients et ses collectivités :

Maintenir la communication entre les familles - Les clients touchés n'ont pas à se préoccuper de leurs factures. Nous offrons automatiquement 50 Go de données mobiles gratuites aux clients mobiles à forfait TELUS et Koodo évacués afin qu'ils puissent rester connectés, et nous créditons les factures des services Internet, Télé, téléphonie résidentielle et Maison connectée de TELUS pour tous les foyers évacués. Nous continuerons de suspendre la facturation de tous les services résidentiels pour tous les clients confrontés à une évacuation ou à un déplacement prolongé. Les clients évacués peuvent appeler la ligne réservée 1-855‑889‑7233 à partir du mercredi 12 août pour obtenir de l'aide concernant leurs services TELUS et leurs plans de retour.

Les clients touchés n'ont pas à se préoccuper de leurs factures. Nous offrons automatiquement 50 Go de données mobiles gratuites aux clients mobiles à forfait TELUS et Koodo évacués afin qu'ils puissent rester connectés, et nous créditons les factures des services Internet, Télé, téléphonie résidentielle et Maison connectée de TELUS pour tous les foyers évacués. Nous continuerons de suspendre la facturation de tous les services résidentiels pour tous les clients confrontés à une évacuation ou à un déplacement prolongé. Les clients évacués peuvent appeler la ligne réservée à partir du mercredi 12 août pour obtenir de l'aide concernant leurs services TELUS et leurs plans de retour. Fournir un soutien d'urgence sur le terrain - Les membres de l'équipe TELUS et des bénévoles distribuent des trousses d'urgence contenant des fournitures essentielles, des téléphones portables supplémentaires, ainsi que des blocs d'alimentation et des câbles de recharge aux centres d'évacuation. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les communautés des Premières Nations évacuées afin de répondre à leurs besoins spécifiques en matière de connectivité et d'offrir notre soutien, notamment par le biais de trousses d'urgence.

- Les membres de l'équipe TELUS et des bénévoles distribuent des trousses d'urgence contenant des fournitures essentielles, des téléphones portables supplémentaires, ainsi que des blocs d'alimentation et des câbles de recharge aux centres d'évacuation. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les communautés des Premières Nations évacuées afin de répondre à leurs besoins spécifiques en matière de connectivité et d'offrir notre soutien, notamment par le biais de trousses d'urgence. Soutenir les communautés par un financement direct - TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur s'engagent à verser 100 000 $ aux Premières Nations touchées, notamment la bande indienne Okanagan et la Première Nation de Westbank, ainsi qu'aux organismes de bienfaisance locaux qui fournissent une aide immédiate sur le terrain. Ce financement est versé directement à des partenaires de confiance, notamment Animal Lifeline Emergency Response Team Society, Canadian Disaster Animal Response Team Southwest BC Society, Central Okanagan Food Bank, Clinton Food Bank Society, Mamas for Mamas, Nicola Valley and District Food Bank Society, North Okanagan Friendship Centre Society et Salvation Army British Columbia Division.

- TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur s'engagent à verser 100 000 $ aux Premières Nations touchées, notamment la bande indienne Okanagan et la Première Nation de Westbank, ainsi qu'aux organismes de bienfaisance locaux qui fournissent une aide immédiate sur le terrain. Ce financement est versé directement à des partenaires de confiance, notamment Animal Lifeline Emergency Response Team Society, Canadian Disaster Animal Response Team Southwest BC Society, Central Okanagan Food Bank, Clinton Food Bank Society, Mamas for Mamas, Nicola Valley and District Food Bank Society, North Okanagan Friendship Centre Society et Salvation Army British Columbia Division. Inciter ses clients à appuyer la cause - Les clients de TELUS peuvent envoyer le mot DONNER par messagerie texte au 41010 pour faire un don de 20 $, ou échanger leurs points TELUS Privilèges pour soutenir les efforts de secours liés aux feux de forêt par l'entremise de la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

- Les clients de TELUS peuvent envoyer le mot DONNER par messagerie texte au 41010 pour faire un don de 20 $, ou échanger leurs points TELUS Privilèges pour soutenir les efforts de secours liés aux feux de forêt par l'entremise de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Fournir un soutien au bien-être - La ligne d'écoute communautaire de TELUS Santé (1-844‑751‑2133) offre un soutien émotionnel professionnel gratuit et des indications de ressources à toute personne au Canada, et ce, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Un engagement de longue date envers l'intervention et le rétablissement en cas de catastrophe

Depuis plus de deux décennies, TELUS a investi plus de 300 millions de dollars à l'échelle mondiale dans les interventions d'urgence et le rétablissement des collectivités, dont plus de 125 millions de dollars pour venir en aide aux personnes touchées par les feux de forêt et les inondations partout au Canada au cours des dernières années. La Colombie-Britannique est le foyer de TELUS, et ses résidents savent qu'ils peuvent compter sur l'équipe TELUS dans les moments les plus difficiles. TELUS tire parti de sa technologie, de ses capacités en santé et de son équipe exceptionnelle pour aider les Britanno-Colombiens à rester en sécurité, connectés et soutenus pendant cette urgence liée aux feux de forêt.

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T) (NYSE: TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. Les réseaux PureFibre et 5G de TELUS permettent aux Canadiens de rester connectés à la maison, au travail et dans les collectivités où ils vivent.

TELUS Santé améliore près de 159 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données en vue d'optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir.

Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé l'équivalent de 1,85 milliard de dollars en don sous forme de contributions en argent et en nature, de programmes et de temps, au Canada et ailleurs dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

Camille Grenier

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.