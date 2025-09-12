Une approche novatrice de la gouvernance et de l'atténuation des risques centrés sur l'humain en matière de données et d'IA est reconnue à l'échelle mondiale

TORONTO, le 12 sept. 2025 /CNW/ - TELUS a reçu le prix Innovateur OneTrust, qui souligne le travail de pionnière de l'entreprise en matière de déploiement de données et d'intelligence artificielle (IA) de premier ordre. Cette prestigieuse distinction souligne l'engagement de TELUS à instaurer la confiance dans le monde en ligne au moyen d'initiatives de gouvernance des données, d'intendance des données, de protection de la vie privée et d'IA responsable de premier plan.

TELUS a reçu le prix Innovateur OneTrust le 9 septembre lors de l'événement TrustWeek de OneTrust à New York. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« Recevoir le prix Innovateur OneTrust souligne notre engagement inébranlable à faire ce qu'il faut avec les données, à innover pour obtenir des résultats concrets tout en accordant la priorité aux clients, a déclaré Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. Notre plan de mise en œuvre des données représente une refonte fondamentale de la façon dont les organisations évaluent et gèrent les initiatives de données afin de minimiser les risques et de déterminer les opportunités de bénéficier à nos clients, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de confidentialité, de sécurité et de déploiement éthique de l'IA. »

Innover en matière de Bureau de gestion des données à l'Âge du numérique

TELUS a été sélectionnée pour ce prix en raison de son plan de mise en œuvre des données (DEP), une première mondiale, qui reconnaît que les initiatives liées à la croissance des données et de l'IA nécessitent une approche globale. Le programme, lancé en 2022, répond aux défis posés par les évaluations traditionnelles des facteurs relatifs à la vie privée et les examens de la sécurité intégrée : plusieurs équipes d'examen peuvent passer à côté de détails critiques dans le cadre d'initiatives complexes et retarder la mise en marché. TELUS a repensé cette approche en créant un point d'entrée unique où les experts évaluent l'utilisation des données pour cerner les risques liés à l'éthique, à l'IA, à la protection de la vie privée, à la sécurité et à la gouvernance d'une manière agile, rationalisée et adaptée à chaque initiative afin de protéger à la fois les données et les clients.

Le DEP est soutenu par un programme révolutionnaire d'intendance des données qui améliore les compétences des intendants de données dans l'ensemble de l'organisation afin qu'ils puissent guider les initiatives de données tout au long du processus, en faisant appel à des experts dans des domaines tels que la confidentialité, la sécurité et l'IA responsable pour identifier et atténuer les risques de manière proactive. TELUS a formé plus de 600 intendants de données, ce qui lui a permis de développer les compétences globales de son équipe mondiale en matière de données. Cette approche globale favorise une culture des données inégalée qui s'appuie sur une expertise de pointe et des pratiques éprouvées en matière de données.

Un partenariat technologique qui génère des résultats

Le succès rationalisé du DEP est rendu possible par la plate-forme technologique de pointe de OneTrust. Grâce à cet outil et à un solide cadre de gestion des risques liés aux données, TELUS crée un registre unique des risques qui améliore la visibilité, élimine les silos de connaissances et empêche les risques de passer entre les mailles du filet.

« TELUS se démarque comme un pionnier, avec un leadership à la fine pointe de la gouvernance des données et de l'IA responsable qui illustre ce à quoi ressemble l'innovation dans la pratique, a déclaré Jim Monroe, chef des services aux clients de OneTrust. L'équipe Données et confiance de TELUS génère un impact mesurable grâce à une approche de gouvernance tournée vers l'avenir. Avec ce prix, nous reconnaissons que TELUS a établi une nouvelle référence en matière de confiance et d'innovation responsable. »

Instaurer la confiance dans le monde en ligne

TELUS est un chef de file en matière de pratiques axées sur l'humain en matière de données et d'intelligence artificielle et dispose d'un Bureau du chef des données et des relations de confiance primé créé il y a plus de 10 ans pour superviser la gouvernance des données et de l'IA, l'éthique des données, les pratiques en matière de protection de la vie privée, entre autres. Plus récemment, TELUS est devenue la première organisation canadienne à adhérer au cadre de production de rapports du processus d'IA d'Hiroshima afin de prendre en charge la responsabilisation et l'établissement de la confiance à l'échelle mondiale. L'organisation a été la première entreprise au monde à obtenir une certification internationale en protection de la vie privée dès la conception (ISO 31700-1) et l'une des premières à signer le code de conduite volontaire du gouvernement du Canada pour l'IA générative. Les efforts de l'entreprise en matière de maîtrise de l'IA ont récemment été reconnus comme la seule étude de cas canadienne dans un rapport Affaires à l'OCDE intitulé Stimuler la productivité et la croissance des affaires : le rôle des compétences en intelligence artificielle (IA) et en tant que membre de la Coalition pour les compétences en IA de l'Union internationale des télécommunications lors du Sommet des Nations Unies sur l'IA au service du bien commun en juillet 2025.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de gouvernance des données et d'IA responsable, visitez telus.com/confiance .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

