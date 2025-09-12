Les derniers modèles d'iPhone seront offerts en précommande à partir du 12 septembre

TORONTO, le 12 sept. 2025 /CNW/ - TELUS offrira les tout derniers appareils iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, tous dotés d'une caméra avant Center Stage pour des selfies optimisés, du système de caméra Fusion 48 Mpx et de puces de dernière génération pour une performance incroyable et une autonomie d'une journée. Les nouveaux modèles allient beauté et durabilité, et offrent une résistance aux égratignures trois supérieure grâce au Ceramic Shield 2. Les clients pourront précommander les plus récents modèles d'iPhone à partir du 12 septembre 2025, ces derniers seront disponibles à compter du 19 septembre 2025. Pour obtenir des précisions sur les prix et les arrivées en stock, visitez telus.com/apple.

« Le meilleur moyen de profiter des plus récents modèles d'iPhone présentant un nouveau design magnifique, c'est de passer par TELUS, a déclaré Dwayne Benefield, chef des produits à TELUS. Du modèle iPhone 17 Pro, le modèle Pro le plus puissant jusqu'à maintenant, au modèle iPhone Air, incroyablement fin, en passant par le modèle iPhone 17 hautement performant, Apple continue de repousser les limites de l'innovation. À TELUS, nous sommes déterminés à améliorer cette expérience grâce à notre réseau 5G+ primé, à notre programme Option retour et au Gel de prix du forfait pour 5 ans dans le cadre de nos nouveaux forfaits 5G+ Total. Ainsi, les Canadiens profitent du meilleur rapport qualité-prix et de performances exceptionnelles. »

Les clients de TELUS peuvent profiter du programme Option retour et économiser jusqu'à 650 $ d'acompte s'ils acceptent de retourner l'appareil à TELUS à la fin de leur entente de 2 ans. Pour une durée limitée, les clients peuvent économiser jusqu'à 670 $ lorsqu'ils échangent leur iPhone 16 Pro en bon état de fonctionnement contre un iPhone 17 Pro. Avec Paiements faciles de TELUS, les clients peuvent obtenir le dernier modèle d'iPhone pour 0 $ d'acompte avec une entente de 2 ans. Les clients qui mettent en service l'un des nouveaux iPhone avec un forfait 5G+ Total profiteront des vitesses 5G+ ultrarapides en plus du Gel de prix du forfait pour 5 ans, ce qui leur permettra de rester connectés à ce qui compte le plus, sans aucune surprise, sur le réseau primé au pays.

Le nouvel iPhone 17 regorge de fonctionnalités dont les utilisateurs profiteront au quotidien, y compris une caméra avant Center Stage pour des selfies optimisés, un fantastique système de caméra Fusion 48 Mpx, un écran plus grand et plus brillant avec ProMotion jusqu'à 120 Hz et une nouvelle face avant en Ceramic Shield 2 avec trois fois la résistance aux égratignures. L'appareil iPhone 17 est offert en cinq couleurs splendides : noir, lavande, bleu aube, sauge et blanc.

Le tout nouvel appareil iPhone Air est le plus fin qui soit et surpasse tous les modèles d'iPhone précédents en termes de durabilité, offrant des performances pros, un nouveau système de caméra Fusion 48 Mpx et une autonomie fantastique d'une journée. Ce design révolutionnaire n'est possible qu'avec la puce Apple. Doté du plus grand nombre de puces d'Apple dans un iPhone - A19 Pro et N1 - ainsi que du modem C1X, iPhone Air est l'iPhone le moins énergivore de sa lignée. iPhone Air est offert en noir infini, blanc nuage, or clair et bleu ciel.

iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont les modèles Pro les plus puissants. Grâce à leur nouveau design propulsé par la puce A19 Pro, ils offrent les meilleures performances, la plus grande autonomie et le meilleur système caméra jamais vus dans un iPhone. Ce dernier comprend trois caméras Fusion 48 Mpx et des fonctions vidéo de niveau professionnel. Ce sont les premiers téléphones intelligents qui prennent en charge le format ProRes RAW et le signal Genlock, une technique de synchronisation de la vidéo de plusieurs caméras et autres appareils. Ces deux modèles sont offerts en orange cosmique, bleu foncé et argent.

iPhone Air est doté d'une carte eSIM intégrée, ce qui le rend incroyablement mince et léger tout en ayant une autonomie d'une journée1. Les modèles iPhone 17 Pro sont désormais uniquement équipés d'une eSIM, ce qui permet de bénéficier d'une batterie plus grande et d'une autonomie de 39 heures en lecture vidéo, soit deux heures de plus qu'auparavant². Grâce à l'eSIM, les utilisateurs peuvent activer rapidement le service, stocker plusieurs forfaits sur un seul appareil et profiter d'une flexibilité, d'une commodité et d'une sécurité accrues et d'une connectivité transparente, en particulier lorsqu'ils voyagent. TELUS prend en charge le transfert rapide d'eSIM. Vous pouvez donc transférer facilement votre numéro à un nouvel iPhone. De plus, grâce à l'activation d'eSIM par l'opérateur, TELUS peut attribuer votre eSIM directement à votre iPhone. iOS 26 rehausse l'expérience iPhone avec un nouveau design magnifique, de puissantes fonctionnalités Apple Intelligence2 et des améliorations significatives apportées aux applications sur lesquelles les utilisateurs comptent tous les jours.

Pour en savoir plus sur les prix et les forfaits de données, visitez telus.com/apple. Les plus récents modèles d'iPhone seront également offerts chez Koodo afin que les clients puissent profiter pleinement de leur nouvel appareil avec l'un des tout nouveaux forfaits 5G de Koodo. Pour en savoir plus au sujet des appareils Apple, visitez apple.com/ca/fr.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).



___________________________________

1 Pour utiliser une eSIM, vous devez souscrire un forfait de services sans fil auprès d'un fournisseur qui prend en charge cette technologie. Consultez votre fournisseur pour les détails. Pour en savoir plus, consultez apple.com/ca/fr/esim.

2 Apple Intelligence est disponible en version bêta et prend en charge les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien, portugais (Brésil), espagnol, chinois (simplifié), japonais et coréen. D'autres langues seront prises en charge d'ici la fin de l'année : danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turc, chinois (traditionnel) et vietnamien. Il se peut que des fonctionnalités ne soient pas disponibles dans certaines régions ou langues. Pour connaître les exigences système et la disponibilité des langues et fonctionnalités, consultez support.apple.com/121115.

Personnes-ressources pour les médias

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.