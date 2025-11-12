TELUS Living lance la construction de 55 unités dans le quartier Point Grey de Vancouver

TELUS Living comble le manque de logements grâce à un projet de construction intelligent, durable et axé sur la collectivité

VANCOUVER, BC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - TELUS a inauguré officiellement le début des travaux pour un nouveau développement TELUS Living dans le quartier Point Grey de Vancouver. Situé au 2608, rue Tolmie, l'ancien central téléphonique de Point Grey sera transformé par TELUS et son partenaire de développement, LPI Management Ltd., en un immeuble durable à usage mixte comprenant 55 logements locatifs et quatre espaces commerciaux, ce qui contribuera à répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la collectivité. Ce chantier s'ajoute à deux autres immeubles de TELUS Living en construction à Nanaimo et à Sechelt, qui rendront accessibles 254 logements locatifs au début de 2026. Dix-huit autres biens immobiliers sont proposés pour ajouter plus de 3 000 logements en Colombie-Britannique au cours des six prochaines années. De plus, il est prévu d'étendre le programme à l'Alberta et au Québec.

« C'est un honneur pour nous d'inaugurer ce projet transformateur, car le réaménagement d'immeubles de bureaux dans le quartier Point Grey de Vancouver illustre ce qu'il est possible de faire lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent avec le secteur privé pour répondre aux besoins en matière de logement, déclare Manasweeta Bhatia, vice-président, Immobilier et continuité des affaires, TELUS. En réaffectant nos actifs immobiliers ici même à Vancouver, nous changeons grandement les choses dans notre milieu de vie en transformant les progrès technologiques en logements où les familles et les personnes seules peuvent s'épanouir. »

Situé au cœur du quartier Point Grey de Vancouver, l'emplacement occupe une position unique, à proximité de l'Université de la Colombie-Britannique et d'autres installations primordiales. Le projet répondra à divers besoins en matière de logement, que ce soit pour les étudiants et les jeunes professionnels ou pour des résidents établis qui cherchent une plus petite propriété sans s'éloigner du quartier qu'ils aiment.

Faits saillants du projet :

Immeuble de six étages à usage mixte comprenant 55 logements locatifs et quatre espaces commerciaux au rez-de-chaussée

comprenant 55 logements locatifs et quatre espaces commerciaux au rez-de-chaussée Unités diversifiées comprenant des studios, des logements à une chambre et à deux chambres pour accueillir les étudiants, les jeunes professionnels, les familles et les personnes souhaitant vivre dans un plus petit logement

comprenant des studios, des logements à une chambre et à deux chambres pour accueillir les étudiants, les jeunes professionnels, les familles et les personnes souhaitant vivre dans un plus petit logement Technologie de domotique alimentée par le réseau Internet PureFibre de TELUS, offrant une connectivité fluide avec des dispositifs de domotique qui améliorent la sécurité, l'efficacité énergétique et l'expérience de vie globale des résidents

alimentée par le réseau Internet PureFibre de TELUS, offrant une connectivité fluide avec des dispositifs de domotique qui améliorent la sécurité, l'efficacité énergétique et l'expérience de vie globale des résidents Développement respectueux du climat promouvant une efficacité énergétique élevée pour réduire au minimum les répercussions sur l'environnement

promouvant une efficacité énergétique élevée pour réduire au minimum les répercussions sur l'environnement Transport durable grâce à la proximité des transports en commun et des pistes cyclables, à un stationnement souterrain à un niveau et à une infrastructure cyclable bien développée

grâce à la proximité des transports en commun et des pistes cyclables, à un stationnement souterrain à un niveau et à une infrastructure cyclable bien développée Des équipements axés sur la collectivité, notamment des espaces de travail partagés et d'étude, des espaces de détente intérieurs et extérieurs, un local à vélos avec des installations de fin de parcours, des casiers à colis et des aménagements pour animaux de compagnie

Cette première pelletée de terre marque une étape importante dans la mission de TELUS Living, qui consiste à transformer les biens immobiliers existants en immeubles locatifs spécialement conçus pour combler le manque de logements grâce à des projets d'aménagement intelligents, durables et axés sur la collectivité. Grâce à sa transition du cuivre vers le réseau à fibre optique, TELUS peut réaffecter des centraux, qui sont des immeubles qui abritaient autrefois de l'équipement à base de cuivre et qui constituaient l'épine dorsale du système téléphonique de la Colombie-Britannique. Pour en savoir plus sur TELUS Living, visitez telusliving.com .

