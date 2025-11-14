Une nouvelle façon de protéger les entreprises contre les menaces à la sécurité de prochaine génération, avant qu'elles ne deviennent courantes

VANCOUVER, BC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé le lancement de son service de RPV prêt pour l'ère quantique, renforçant ainsi sa position en tant que chef de file en cybersécurité. Voici sa protection commerciale par cryptographie postquantique (PQC) à l'intention des entreprises canadiennes. Ce service novateur, qui offre dès aujourd'hui des solutions de sécurité de prochaine génération, vise à gérer les cybermenaces futures issues de la technologie de l'informatique quantique.

« En tant que chef de file de l'innovation en cybersécurité, TELUS franchit la première étape essentielle pour offrir des services pour l'avenir, visant à protéger la sécurité des réseaux de ses clients contre la menace quantique, explique Jodi Baxter, vice-président, Développement des affaires liées à la 5G et Solutions d'industrie, TELUS. Nous n'attendons pas que les ordinateurs quantiques soient monnaie courante. Nous déployons dès aujourd'hui des services de sécurité résistants à l'ère quantique pour aider nos clients à assurer la continuité de leurs activités et la protection de leurs données à long terme. »

Puisque les ordinateurs quantiques pourraient être assez puissants pour contrer les méthodes de chiffrement actuelles, ce qui représente une menace future importante pour la sécurité des données, TELUS propose aujourd'hui et de façon proactive une solution visant à protéger les clients pour l'avenir. Ce nouveau service utilise une technologie de chiffrement avancée intégrée au Coupe-feu géré prochaine génération de TELUS , qui permet aux entreprises de contrer les cybermenaces en constante évolution.

Selon le consensus mondial en matière de cybersécurité, la transition vers l'ère postquantique n'est pas une question de « si », mais bien de « quand ». Ce nouveau service fournit une solution essentielle aux organismes gouvernementaux et aux entreprises qui doivent se protéger contre ces menaces futures.

« La menace quantique exige une action proactive aujourd'hui, et non des mesures réactives demain, affirme Carey Frey, chef du service de la sûreté à TELUS. En mettant en œuvre des mesures de sécurité prêtes pour l'ère quantique, les organisations peuvent agir pour protéger leurs données sensibles contre les attaques sophistiquées d'aujourd'hui et les menaces de demain fondées sur la technologie quantique. »

Le RPV prêt pour l'ère quantique de TELUS offre trois principaux avantages :

Sécurité accrue des clients : Protège davantage les données des clients contre les futures cyberattaques, respectant ainsi les exigences des organisations de sécurité mondiales

Protège davantage les données des clients contre les futures cyberattaques, respectant ainsi les exigences des organisations de sécurité mondiales Continuité des affaires à l'épreuve du temps : Offre une protection à long terme de la propriété intellectuelle et des données sensibles, favorisant une croissance sécurisée des entreprises

Offre une protection à long terme de la propriété intellectuelle et des données sensibles, favorisant une croissance sécurisée des entreprises Conformité simplifiée : Aide les clients à se préparer aux nouvelles réglementations et normes en matière de cybersécurité

Tirant parti de la technologie PAN-OS 12.1 récemment lancée par Palo Alto Networks, le service de TELUS utilise des méthodes de chiffrement avancées et recommandées par les principales organisations de sécurité. Il permet donc de s'adapter à l'émergence de nouvelles normes de sécurité. Cette approche bloque l'accès actuel aux informations sensibles et leur décodage par les futurs ordinateurs quantiques. Apprenez-en plus sur le service de RPV prêt pour l'ère quantique de TELUS ici .

