Disponible dès maintenant en Colombie-Britannique et bientôt proposé en Alberta et au Québec, le Wi-Fi 7 offre une fiabilité inégalée, des vitesses plus rapides et une plus grande capacité grâce à de l'équipement primé et conçu de façon durable

VANCOUVER, BC, le 29 juill. 2025 /CNW/ - TELUS offre une connectivité Internet de prochaine génération au Canada avec le lancement du Wi-Fi 7, qui permet des vitesses jusqu'à quatre fois supérieures à celles du Wi-Fi 6. Grâce au Wi-Fi 7, qui est disponible dès maintenant en Colombie-Britannique et sera bientôt proposé en Alberta et au Québec, les nouveaux clients ayant un forfait Internet Gigabit TELUS PureFibre ou un forfait supérieur ainsi que les clients actuels qui passent à une catégorie de vitesse admissible pourront profiter de vitesses Wi-Fi plus rapides, d'une latence considérablement réduite et de la possibilité de connecter plus d'appareils en même temps. L'équipement Wi-Fi 7 de TELUS, dont la conception a été primée, est fait de plastique recyclé à 65 pour cent, ce qui permet d'allier forme et fonction tout en contribuant à réduire l'empreinte environnementale.

« Le lancement du Wi-Fi 7 change la donne pour les maisons branchées partout au Canada et souligne notre engagement à offrir une expérience Internet inégalée », a déclaré Zainul Mawji, vice-présidente à la direction et présidente, TELUS Solutions consommateurs. « En associant de l'équipement de pointe et de conception durable à la puissance inégalée de notre technologie de fibre optique, nous permettons aux Canadiens de profiter d'un service Internet plus rapide, plus fiable et prêt pour l'avenir afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans le monde numérique d'aujourd'hui. »

Meilleur rendement

Le Wi-Fi 7 propulse votre expérience Internet à domicile au niveau supérieur. Il offre des vitesses jusqu'à quatre fois plus élevées que le Wi-Fi 6, pour suivre le rythme des activités en ligne des membres de votre foyer - qu'il s'agisse de regarder des films en 4K, de jouer avec des amis ou de gérer une maison intelligente remplie d'appareils connectés. Grâce à la fonction MLO (Multi-Link Operation) évoluée, vos appareils peuvent se connecter sur plusieurs bandes Wi-Fi à la fois, ce qui permet de réduire la latence et de maintenir la fluidité de la connexion, même lorsque tout le monde est en ligne en même temps. Le Wi-Fi 7 assure une performance plus rapide et plus fiable dans chaque pièce, ce qui en fait la solution idéale pour les maisons et les espaces de travail hybrides.

Avantage de TELUS PureFibre

TELUS est le seul grand fournisseur dans l'Ouest du Canada à offrir une connexion entièrement sur fibre optique jusqu'au domicile, avec des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques cinq fois supérieures aux réseaux câblés. Grâce au Wi-Fi 7, les clients peuvent exploiter le plein potentiel d'Internet avec une rapidité et une fluidité accrues.

Conception primée

Lauréat des prix Red Dot 2025 pour la conception et la conception durable , le nouveau routeur Wi-Fi 7 est fabriqué avec au moins 65 pour cent de plastique recyclé et est présenté dans un emballage sans plastique composé à 90 pour cent de carton recyclé, ce qui fait de TELUS un chef de file dans la conception d'équipement Internet pour l'économie circulaire. Conçu dès le départ pour durer, le routeur Internet Wi-Fi 7 est doté d'un fini mat durable qui minimise l'usure et d'une construction modulaire pour faciliter la réparation. Il s'inscrit dans le programme de remise à neuf de TELUS visant à promouvoir la réutilisation, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie.

Le nouvel équipement s'intégrera aussi parfaitement à l'application Mon Wi-Fi TELUS pour une configuration et une gestion faciles. D'autres fonctionnalités et une intégration à l'application Maison connectée+ de TELUS seront ajoutées plus tard cette année. Alors que l'utilisation d'Internet dans les foyers canadiens continue d'augmenter et que de plus en plus d'appareils intelligents sont ajoutés chaque année, TELUS investit dans les technologies de demain qui permettent aux clients de rester connectés.

Dans l'avenir, TELUS prévoit offrir le Wi-Fi 7 à encore plus de collectivités au Canada. Pour en savoir plus sur la disponibilité et les forfaits, visitez telus.com/wifi .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Personnes-ressources pour les médias

François Marchand

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.