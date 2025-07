TELUS et Welch's concluent une entente révolutionnaire de 10 ans qui établit de nouvelles normes en matière de conformité de l'industrie alimentaire et d'innovation dans la chaîne d'approvisionnement

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2025 /CNW/ - TELUS Agriculture & Biens de consommation et Welch's ont uni leurs forces dans le cadre d'un partenariat révolutionnaire de 10 ans qui transformera la façon dont les entreprises alimentaires gèrent la conformité réglementaire et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Cette entente historique établit un nouveau paradigme pour la transparence de la prise de décisions fondées sur des données et des renseignements sur les cultures, du sol à la récolte, dans l'industrie alimentaire mondiale. En tant que fournisseur chef de file de solutions de technologie agricole en Amérique du Nord derrière la seule base de données d'étiquettes indemnisées par les fabricants sur le continent, TELUS apporte à cette initiative une expertise éprouvée, ce qui positionne les deux entreprises à l'avant-garde de l'innovation en matière de sécurité alimentaire.

logo de Welch's (Groupe CNW/TELUS Agriculture & Biens de consommation)

Ce déploiement, le premier du genre, créera une base de conformité de pointe, améliorera la transparence de la chaîne d'approvisionnement et simplifiera les activités de production alimentaire, et offrira un niveau de préparation face aux exigences réglementaires sur les marchés internationaux.

« Chez Welch's, nous nous concentrons sur l'avenir de la production alimentaire et l'excellence opérationnelle », explique Steve LeMoine, chef du service de l'information chez Welch's. Nous sommes fiers de nous associer à TELUS pour mettre au point cette solution de conformité novatrice destinée à l'industrie alimentaire. À mesure que la transformation numérique s'accélère, cette infrastructure améliorera notre capacité à respecter les normes réglementaires d'aujourd'hui et à répondre en toute confiance aux besoins de demain. Les processus manuels seuls ne suffisent pas. La validation automatisée de la conformité est essentielle pour stimuler la productivité, accroître la résilience et nous assurer de garder une longueur d'avance. »

Cette solution novatrice s'appuie sur la base de données et les capacités d'analytique exclusives dans le domaine de l'agriculture de TELUS pour automatiser la validation, offrir une gestion personnalisée des règles et une surveillance de la conformité en temps réel dans l'ensemble des activités de la chaîne d'approvisionnement de Welch's.

« Les systèmes alimentaires deviennent de plus en plus complexes, et le besoin de transparence, de traçabilité et de confiance n'a jamais été aussi grand, affirme John Jansen, vice-président, TELUS Agriculture & Biens de consommation. Ce partenariat avec Welch's reflète notre engagement à aider l'industrie à tracer les ingrédients avec plus de précision, à assurer la qualité des produits et à répondre en toute confiance aux normes réglementaires croissantes. Il s'agit de bâtir des systèmes alimentaires dignes de confiance, résilients et prêts pour l'avenir.

La plateforme de conformité représente une amélioration des méthodes de travail traditionnelles. Elle simplifie les processus auparavant manuels tout en offrant une confiance sans précédent dans la précision de l'analyse des données. Cette percée technologique ouvre de nouveaux marchés aux entreprises alimentaires qui cherchent à se développer à l'échelle mondiale tout en respectant les normes de conformité réglementaire les plus strictes.

La plateforme sera déployée par phases et soutiendra le vaste réseau de Welch's, composé de plus de 700 cultivateurs de raisins aux États-Unis. Les produits de Welch's étant vendus dans plus de 40 pays, ce partenariat crée un modèle à suivre pour les entreprises présentes sur plusieurs marchés afin de renforcer les cadres de conformité et de traçabilité.

Pour en savoir plus sur TELUS Agriculture & Biens de consommation, visitez telus.com/agcg. Pour obtenir des mises à jour sur les initiatives d'innovation de Welch's, visitez welchs.com.

À propos de TELUS Agriculture & Biens de consommation

TELUS Agriculture & Biens de consommation est un chef de file mondial dans le domaine des solutions numériques et de l'analyse de données qui aide à connecter les producteurs d'aliments et de biens de consommation aux consommateurs. Avec une équipe mondiale, nous servons des clients dans plus de 50 pays, et offrons des solutions intégrées pour l'analyse, les données, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de la promotion commerciale et la gestion de la production agricole et animale. TELUS Agriculture & Biens de consommation met les clients en contact avec les bons outils et la bonne information au bon moment pour favoriser la croissance de leurs activités de manière plus éclairée, agile et durable afin qu'ensemble, nous puissions améliorer les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Pour en savoir plus, visitez telus.com/agcg et suivez TELUS Agriculture & Biens de consommation sur LinkedIn.

À propos de Welch's

Welch's est fièrement détenue par une coopérative d'agriculteurs américains. Reconnue pour ses jus de raisin emblématiques Concord, ses confitures, ses gelées et ses tartinades à base de raisins cultivés dans ses fermes, Welch's est un chef de file de confiance dans le domaine des aliments et des boissons à base de fruits. Notre objectif de nourrir grâce aux bienfaits des fruits est au cœur de tout ce que nous faisons.

Fondée en 1869, Welch's propose depuis plus de 150 ans de vraies saveurs de fruits aux familles du monde entier. Aujourd'hui, la gamme de produits de Welch's comprend une grande variété de jus, de boissons pétillantes aux fruits, de confitures et de gelées, de collations aux fruits, de fruits frais et plus encore, fabriqués avec une grande variété de fruits pour répondre aux besoins de toutes les familles. Que ce soit pour le déjeuner, la boîte à lunch ou les célébrations, les produits de Welch's apportent de vrais fruits dans les moments du quotidien.

Établie à Waltham, au Massachusetts, Welch's s'engage à garantir la qualité, l'innovation et la création de valeur à long terme pour ses producteurs-propriétaires.

Pour en savoir plus, consultez www.welchs.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Amy Turner

Relations publiques de TELUS Agriculture & Biens de consommation [email protected]

SOURCE TELUS Agriculture & Biens de consommation