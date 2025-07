À l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, TELUS et la Cool Aid Society de Victoria soutiennent le dépistage vital pour les populations à risque élevé

VICTORIA, BC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cool Aid Society de Victoria et Santé pour l'avenir de TELUS ont lancé une série d'événements de dépistage de l'hépatite C grâce aux deux cliniques mobiles de Cool Aid propulsées par TELUS Santé. L'événement d'aujourd'hui a lieu au plus grand refuge de Victoria, Rock Bay Landing, avec le personnel de Cool Aid sur place qui effectue des tests rapides de dépistage de l'hépatite C et les bénévoles de TELUS qui apportent un soutien nutritionnel, facilitant l'accès aux services de santé essentiels. D'autres activités sont prévues jusqu'à la fin de l'année et cette collaboration permettra à Cool Aid d'atteindre son objectif d'effectuer 700 tests de dépistage de l'hépatite C en 2025.

« L'hépatite C est souvent asymptomatique. Vous pourriez donc en souffrir sans le savoir, explique Tamara Barnett, coordonnatrice du programme de lutte contre l'hépatite C au centre de santé communautaire Cool Aid. Le test vous permet de commencer un traitement tôt, d'éviter les dommages au foie et de prévenir la propagation du virus. Plus de 1 900 personnes ont été examinées jusqu'à maintenant dans le cadre du programme de tests dirigés par les pairs, qui a conduit à plus de 50 traitements efficaces. Ce soutien de TELUS nous permettra de tester plus de personnes que jamais cette année. »

« À TELUS, nous sommes animés par notre désir collectif de tirer parti de la technologie et de la compassion humaine afin d'améliorer la santé des populations vulnérables, a déclaré Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur et des programmes à vocation sociale de TELUS. Grâce à notre partenariat de longue date avec la Cool Aid Society de Victoria, nous aidons les personnes qui ont du mal à obtenir des soins de santé traditionnels à accéder à des tests de dépistage de l'hépatite C qui leur sauveront la vie. En combinant notre technologie de santé mobile avec des soins communautaires, nous veillons à ce que la détection et le traitement précoces soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui contribue à créer un avenir plus sain et plus inclusif pour tous. »

L'hépatite C est une infection du foie qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des dommages au foie, une cirrhose et un cancer du foie. Il n'y a aucun vaccin disponible et plus de 50 millions de personnes sont touchées dans le monde, y compris environ 200 000 Canadiens ; la détection et le traitement précoces peuvent donc sauver des vies. Selon des études, la prévalence de l'hépatite C peut être 10 fois plus élevée parmi les personnes en situation d'instabilité en matière de logement, comparativement à la population générale. Heureusement, le processus de dépistage est rapide, facile et précis, et le traitement guérit 95 pour cent des personnes en 8 à 12 semaines.

S'appuyant sur des décennies de services de soins primaires et de soutien social, les deux cliniques mobiles de Cool Aid propulsées par TELUS Santé ont traité plus de 40 000 visites de patients dans le Grand Victoria depuis leurs lancements respectifs en 2021 et 2023. En plus d'offrir des tests au lieu de prestation de service, les cliniques mobiles proposent également des soins des plaies, le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS), des services de réduction des risques, de la communication et des soins de santé mentale aux habitants de Victoria dans le besoin.

D'autres activités de dépistage de l'hépatite C auront lieu dans des collectivités de Victoria jusqu'à la fin de l'année 2025. Les dates et les lieux seront annoncés sous peu.

Pour en savoir plus sur Santé pour l'avenir de TELUS, visitez la page telus.com/santepourlavenir .

À propos de Santé pour l'avenir de TELUS

Depuis 2014, le programme Santé pour l'avenir de TELUS permet aux personnes mal desservies d'accéder aux soins médicaux et de santé mentale dont elles ont besoin en utilisant la puissance de la technologie. En prenant appui sur notre promesse d'investir 16 M$ d'ici 2027, les cliniques mobiles Santé pour l'avenir de TELUS ont pris en charge plus de 300 000 visites de patients dans 27 collectivités canadiennes depuis leur création. Grâce à la technologie des dossiers médicaux électroniques de TELUS et à la compassion, nos cliniques mobiles de TELUS Santé offrent des soins médicaux primaires essentiels aux personnes en situation d'itinérance. Le programme appuie également les proches aidants marginalisés en leur donnant accès à des séances de consultation gratuites grâce à Mes Soins TELUS Santé. De plus, il aide les aînés à faible revenu à préserver leur autonomie et leur tranquillité d'esprit grâce à l'accès à faible coût aux services Alerte Médicale TELUS Santé. Pour en savoir plus sur Santé pour l'avenir de TELUS, visitez la page telus.com/santepourlavenir .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T) (NYSE : TU) est une société en technologies des communications ayant des activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes résolus à exploiter le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS accorde la priorité aux clients et aux collectivités avec passion, tout en montrant la voie partout dans le monde en matière d'excellence de service et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 150 millions de personnes dans 200 pays et territoires grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram (@Darren_Entwistle ).

À propos de la Cool Aid Society de Victoria

La Cool Aid Society de Victoria estime que tout le monde mérite un chez-soi, des soins de santé et une collectivité. Nous créons des occasions pour les personnes en situation d'itinérance ou vivant dans la pauvreté et nous changeons les choses en offrant du logement, des soins de santé et dentaires, un sentiment de communauté et des abris d'urgence. Fondée en 1968, Cool Aid vient en aide chaque année à plus de 12 000 personnes, dont plus de 7 000 patients fréquentent des centres de santé communautaires, dans la région de la capitale. Elle propose ses services dans vingt établissements situés à Victoria, à Saanich et à Langford. Pour en savoir plus sur Cool Aid, visitez coolaid.org .

