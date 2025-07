Favoriser la concurrence, les investissements, l'innovation et les tarifs abordables grâce à des cadres de services de gros équivalents

TORONTO, le 24 juill. 2025 /CNW/ - TELUS félicite Cogeco pour le lancement de son réseau mobile et est heureuse d'agir comme fournisseur de services mobiles de gros pour rendre possible son entrée dans le marché des services mobiles. Grâce au cadre réglementaire des exploitants de réseau mobile virtuel (EMRV ou MVNO en anglais) établi par le CRTC, Cogeco est maintenant en mesure d'offrir à la clientèle du Québec et de l'Ontario une gamme intégrée de services, ajoutant maintenant les services mobiles à ses offres Internet et de télévision.

TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« Honorant nos obligations réglementaires, TELUS facilite le lancement des services mobiles de Cogeco en offrant à l'entreprise un accès de gros à notre réseau mobile à large bande primé. Cogeco pourra accéder au réseau sans fil haute vitesse de TELUS dans les territoires d'exploitation titulaires de Cogeco au Québec et en Ontario. Ceci est possible grâce à l'expansion de la zone de couverture des services mobiles de TELUS, auparavant limitée à l'Ouest canadien, pour englober désormais l'ensemble du pays, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Cette annonce témoigne de notre volonté de longue date d'étendre l'accès à une connectivité de qualité et de faire la promotion d'une saine concurrence au profit de la population du pays. En retour, nous demandons que TELUS puisse bénéficier du même esprit d'équité quant à l'accès à la fibre optique de gros dans l'est du pays, afin que l'ensemble des des Québécois et Canadiens, quelle que soit leur région, puissent profiter d'un plus grand choix, d'innovations et de tarifs abordables. »

Le réseau mobile haute vitesse de TELUS est le réseau le plus primé au Canada pour sa vitesse, sa fiabilité, sa couverture et la qualité de son réseau.

TELUS investit également 2 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans pour étendre l'empreinte de ses réseaux à large bande au Québec et en Ontario, afin d'offrir aux consommateurs une abordabilité accrue, un accès aux services numériques de prochaine génération et une vaste gammes de produits et services intégrés qui combinent le réseau TELUS PureFibre et la mobilité avec des services optimisés par l'IA. Ceci inclut des solutions de gestion intelligente de l'énergie résidentielle, des soins de santé personnalisés, la sécurité et du divertissement immersif.

Ce programme d'investissement s'ajoute aux 70 milliards de dollars annoncés plus tôt cette année par TELUS pour améliorer la connectivité à large bande, accroître la concurrence et le choix pour les consommateurs, soutenir le leadership canadien en matière d'IA et stimuler la croissance économique jusqu'en 2029. Cela s'ajoute aux plus de 276 milliards de dollars que TELUS s'est engagée à investir depuis 2000.

TELUS continue de défendre ardemment les politiques et réglementations qui assurent l'équité, la transparence et la cohérence nationale de l'accès de gros. Lorsque la concurrence est symétrique, ce sont les Canadiennes et Canadiens de partout au pays qui en sont les grands bénéficiaires.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.