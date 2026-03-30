Ce programme inédit permettra aux ménages et aux personnes âgées à faible revenu admissibles d'obtenir des thermostats intelligents, des dispositifs de surveillance de l'énergie, une installation professionnelle et des services sur abonnement à un coût financé

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - TELUS étend son programme Connectés pour l'avenir, lequel vise à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines partout au pays en faisant en sorte que chaque citoyen puisse avoir accès aux technologies de pointe et que personne ne soit laissé pour compte, afin d'y inclure Énergie intelligente pour l'avenir. Première initiative du genre au Canada, Énergie intelligente pour l'avenir de TELUS vise à favoriser l'équité en matière d'énergie en offrant aux ménages vulnérables un accès à des technologies de gestion énergétique intelligentes pour un coût mensuel subventionné. La première phase d'Énergie intelligente pour l'avenir a été lancée en Ontario, offrant aux ménages à faible revenu admissibles les outils et la technologie dont ils ont besoin pour réduire leur consommation d'énergie, réduire leurs factures d'électricité et contribuer aux objectifs climatiques du Canada.

« Énergie intelligente pour l'avenir est une approche nouvelle et novatrice pour l'équité énergétique au Canada. Elle s'appuie sur la conviction de longue date de notre équipe que la technologie est un vecteur d'égalité, mais seulement si nous y avons tous accès de manière égale, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Le programme Énergie intelligente pour l'avenir de TELUS - la nouvelle étape de notre programme Connectés pour l'avenir - offre aux familles touchées par des enjeux d'abordabilité des outils puissants pour gérer leur consommation d'énergie et réduire leurs factures mensuelles tout en réduisant leur empreinte carbone. En combinant notre expertise en télécommunications avec notre vocation sociale, nous offrons aux collectivités et aux citoyens un avenir plus durable et plus abordable. »

Le programme est offert aux résidents à faible revenu de l'Ontario, notamment les personnes âgées, les familles et les jeunes qui quittent leur foyer d'accueil. Avec Énergie intelligente pour l'avenir, les clients admissibles bénéficieront d'un ensemble de gestion de l'énergie Maison connectée financé, qui comprend un abonnement mensuel à Énergie intelligente, un thermostat intelligent en location, deux prises de surveillance de la consommation d'énergie et l'installation professionnelle.

« L'an dernier, l'Ontario a lancé le plus important programme d'économie d'énergie de son histoire pour réduire la facture des familles, explique Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et des Mines de l'Ontario. Nous sommes ouverts aux initiatives qui aident les ménages à réduire leurs factures d'énergie, réduisent les périodes de pointe et permettent de tirer profit des technologies modernes d'économie d'énergie. »

Énergie intelligente de TELUS est une solution de gestion de l'énergie par abonnement qui aide les Canadiens à réduire leurs dépenses en énergie et à minimiser leur empreinte environnementale. Les abonnés peuvent économiser jusqu'à 15 % sur leurs factures d'énergie, notamment en automatisant le réglage de la température, en éteignant les appareils inutilisés et en surveillant l'utilisation grâce à des conseils personnalisés dans l'application.

En plus de subventionner la technologie Maison connectée, l'initiative incite les ménages à réduire leurs coûts d'énergie et contribue aux objectifs de réduction des émissions de l'Ontario en réduisant la pression sur le réseau pendant les périodes de pointe. Dans le cadre de son engagement environnemental, TELUS plante quatre arbres chaque année au nom de chaque foyer participant, contribuant ainsi à la séquestration du carbone et à la résilience climatique.

TELUS prévoit d'offrir Énergie intelligente pour l'avenir dans d'autres provinces canadiennes plus tard cette année. Pour en savoir plus, visitez https://telus.com/energiepourlavenir.

À propos du programme Connectés pour l'avenir

Depuis sa création, le programme Connectés pour l'avenir de TELUS comble activement les fossés numériques et de santé pour les Canadiens marginalisés grâce à des programmes à vocation sociale novateurs. Grâce à une vaste gamme d'initiatives (Internet, Mobilité, Technologies et Santé pour l'avenir et TELUS Averti), le programme a amélioré l'accès à la connectivité et aux soins de santé pour 1,6 million de personnes au Canada. Appuyé par l'engagement de TELUS en matière de retombées sociales, le programme Connectés pour l'avenir offre aux citoyens dans le besoin un accès à des technologies, une connectivité et des services de santé de pointe, tout en renforçant la littératie numérique et les connaissances essentielles à la sécurité en ligne. Ces programmes transformateurs produisent des retombées remarquables sur le plan humain et aident les collectivités mal desservies à rester en sécurité, en santé et connectées dans notre monde numérique. Pour en savoir plus sur le programme Connectés pour l'avenir de TELUS, consultez https://telus.com/energiepourlavenir.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 161 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Instagram (@Darren_Entwistle).

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SOURCE TELUS Communications Inc.