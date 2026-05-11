Avec le premier centre d'IA souveraine du Canada à Rimouski, au Québec, désormais complet, TELUS étend son infrastructure d'IA souveraine avec trois installations de classe mondiale en Colombie-Britannique

Conçus pour être les centres de données souverains les plus durables au monde, le regroupement atteindra une puissance de plus de 60 000 GPU et 150 MW d'ici 2032

VANCOUVER, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - TELUS collabore avec le gouvernement du Canada sur un projet proposé d'une grappe de centres d'IA souveraine dans le cadre de l'initiative fédérale Permettre l'établissement de centres de données d'IA souveraine de grande envergure, un programme conçu pour bâtir l'infrastructure informatique souveraine de haute performance en IA dont le Canada a besoin pour être concurrentiel dans l'économie mondiale de l'IA. TELUS, Westbank et le gouvernement du Canada peaufinent les détails de cette collaboration, alors que TELUS étend son réseau de centres d'IA souveraine dans trois installations de classe mondiale en Colombie-Britannique, offrant l'un des grappes d'infrastructure d'IA les plus puissantes et durables au monde - bâtie sur le sol canadien.

« Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour contribuer à bâtir l'infrastructure d'IA souveraine du pays, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. La demande sans précédent qui a fait atteindre sa pleine capacité à notre premier centre d'IA à Rimouski prouve que les innovateurs canadiens veulent une IA de pointe construite ici même, sur le sol canadien. En suivant cette approche modulaire et axée sur la demande, nous développons notre grappe d'IA souveraine en Colombie-Britannique en réponse directe à cette demande du marché. Cela servira un écosystème canadien en croissance rapide composé d'entreprises, d'entrepreneurs, de startups, de chercheurs, d'institutions publiques et d'organisations gouvernementales qui ont besoin d'une informatique d'IA de classe mondiale sans envoyer leurs données, leur propriété intellectuelle et leur avantage concurrentiel à l'extérieur des frontières canadiennes. En faisant passer notre infrastructure à plus de 60 000 processeurs graphiques (GPU) haute performance, nous ne bâtissons pas seulement une technologie; nous injectons 9 milliards de dollars dans l'économie canadienne et nous protégeons les données les plus sensibles de notre nation. De plus, nous alimentons ces installations avec 98 % d'énergie propre et nous utilisons notre technologie révolutionnaire de refroidissement liquide et de récupération de chaleur. En réutilisant la chaleur résiduelle et en la réinjectant dans le réseau, ces installations chaufferont plus de 150 000 foyers dans la région métropolitaine de Vancouver, réduisant ainsi les coûts énergétiques pour les Britanno-Colombiens et éliminant notre empreinte carbone globale. En effet, nous envoyons un message clair au monde : le Canada mènera la révolution de l'IA avec une puissance technologique sans compromis et un leadership climatique inégalé. »

Le premier centre d'IA souveraine de TELUS à Rimouski, au Québec, qui a ouvert en septembre 2025 et est reconnu comme le supercalculateur le plus rapide et le plus puissant du Canada sur la prestigieuse liste mondiale TOP500, affiche complet.

« Assurer l'indépendance technologique du Canada est une priorité nationale, et cela nécessite de bâtir l'infrastructure pour la soutenir, a déclaré l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique. En collaborant avec TELUS, nous prenons des mesures concrètes pour renforcer la capacité d'IA souveraine du Canada et nous assurer que l'innovation, les données et les avantages économiques canadiens sont ancrés dans le pays. C'est ainsi que le Canada rivalise dans une économie dirigée par l'IA. »

Tirant parti d'une puissance initiale de 85 mégawatts (MW) d'énergie propre et renouvelable obtenue auprès de BC Hydro, TELUS agrandit son centre de données existant à Kamloops et développe deux nouvelles installations à Vancouver avec Westbank et ses partenaires. Le centre d'IA de Kamloops sera mis en service plus tard cette année; l'installation M3 dans le quartier Mount Pleasant de Vancouver ouvrira à la fin de 2026 et prendra de l'expansion jusqu'en 2028; et l'installation du 150 West Georgia sera mise en service en 2029, la capacité totale de la grappe atteignant plus de 150 MW d'ici 2032.

À pleine capacité, la grappe regroupant trois sites accueillera une infrastructure d'IA dotée de GPU NVIDIA haute performance pour soutenir l'entraînement de modèles d'IA à grande échelle, les simulations complexes et le déploiement à l'échelle de production. En tant que premier fournisseur de services d'Amérique du Nord à devenir partenaire officiel du cloud NVIDIA, TELUS exploitera les technologies informatiques accélérées les plus avancées d'NVIDIA - notamment les plateformes NVIDIA Vera Rubin et NVIDIA Grace Blackwell connectées par NVIDIA Quantum InfiniBand et la mise en réseau NVIDIA Spectrum-X Ethernet, alimentées par le logiciel NVIDIA AI Enterprise - assurant que les organisations canadiennes peuvent construire et déployer l'IA sur la même infrastructure de pointe qui alimente les systèmes d'IA les plus avancés du monde.

Conçus pour devenir les premiers centres de données d'IA souveraine au monde à bilan climatique positif, les installations de Vancouver établiront une nouvelle norme mondiale en matière d'infrastructure d'IA durable. Alimentées par 98 % d'énergie renouvelable, les installations sont conçues pour s'intégrer au Neighbourhood Energy Utility de la Ville de Vancouver à Mount Pleasant et au système énergétique collectif du centre-ville de Creative Energy, soutenant la décarbonation de plus de 50 millions de pieds carrés d'immobilier. Un système de refroidissement liquide en circuit fermé réduira la consommation d'énergie de refroidissement de 80 % par rapport aux centres de données traditionnels, tout en recyclant l'électricité sous forme d'énergie thermique sans carbone pour chauffer l'équivalent de 150 000 foyers. La consommation d'eau sera inférieure de 90 % à celle des centres de données traditionnels, avec des plans pour incorporer de l'eau recyclée provenant du BC Place.

« TELUS a prouvé au cours de la dernière année que l'infrastructure d'IA souveraine construite sur des plateformes de télécommunications de confiance produit des résultats concrets; en fait, les entreprises nées de l'IA entraînent déjà, déploient et augmentent la capacité sur la plateforme alimentée par NVIDIA de TELUS, a déclaré Ronnie Vasishta, vice-président senior, télécommunications, de NVIDIA. Cette phase de croissance valide comment les télécommunicateurs de confiance comme TELUS deviennent la couche d'infrastructure de l'avenir économique d'une nation. »

« Les gens utilisent le mot innovation à la légère, mais il s'agit ici d'une histoire de véritable innovation canadienne. Nous avons d'abord été impliqués dans l'énergie de district après notre succès dans le développement d'un service public à faible teneur en carbone au TELUS Garden, a déclaré Ian Gillespie, fondateur et chef de la direction de Westbank. Après des années de R et D, en travaillant avec nos partenaires de TELUS, de BC Hydro, de Creative Energy, de la Ville de Vancouver, de la province de la C.-B. et maintenant du gouvernement fédéral, nous avons abouti à la solution à faible teneur en carbone la plus élégante - utilisant efficacement chaque électron deux fois, pour produire une infrastructure d'IA souveraine responsable sur le plan environnemental. Comme dirait notre premier ministre, il s'agit d'utiliser nos valeurs pour créer de la valeur. »

Une fois entièrement déployée, cette puissante grappe devrait générer environ 9 milliards de dollars en valeur économique pour la Colombie-Britannique, créer plus de 1 000 emplois dans le secteur de la construction et des centaines de rôles opérationnels hautement spécialisés, consolidant la place de la C.-B. en tant que plaque tournante canadienne pour l'innovation en IA souveraine et destination pour les investissements technologiques, les talents et la recherche. Ce projet représente l'engagement de TELUS envers la province de la C.-B. et positionne Vancouver comme une passerelle numérique stratégique vers les marchés de l'Asie-Pacifique grâce à une connectivité directe à faible latence.

« Dans le cadre de notre stratégie Look West, la Colombie-Britannique s'assure que notre électricité propre est dirigée là où elle crée le plus de valeur pour les Britanno-Colombiens, a déclaré Ravi Kahlon, ministre de l'Emploi et de la Croissance économique. En donnant la priorité aux projets des nombreuses entreprises innovantes de la C.-B. qui utilisent l'IA pour résoudre des défis, en mettant l'accent sur la souveraineté des données et en travaillant en alignement avec nos partenaires fédéraux, nous assurons que notre énergie propre soutient des emplois bien rémunérés et la prospérité partout dans la province. »

« Vancouver est l'un des grands pôles technologiques de l'Amérique du Nord, a déclaré Ken Sim, maire de Vancouver. Il est important que nous construisions l'infrastructure pour soutenir les objectifs technologiques de notre ville et de notre pays. Alors que l'IA passe rapidement de la recherche au déploiement dans le monde réel, la prochaine génération d'applications d'IA exigera une ultra-faible latence que seule l'infrastructure urbaine peut offrir. Ces installations de calibre mondial au cœur de Vancouver attireront les investissements de haut niveau, créeront des emplois spécialisés et assureront que les entreprises de notre ville auront accès en priorité aux capacités d'IA les plus avancées disponibles. »

Reflétant l'engagement de TELUS envers l'utilisation éthique et responsable de l'IA, TELUS est la seule compagnie de télécommunications à avoir signé le Code de conduite volontaire canadien pour l'IA, a été la première au monde à être certifiée ISO Privacy by Design, et est la première entreprise canadienne à s'engager envers le cadre de déclaration du Processus d'IA de Hiroshima. En résultat des efforts de l'entreprise pour intégrer les pratiques responsables dans ses systèmes d'IA, favoriser la confiance et bénéficier à la société, TELUS a été reconnue par le Responsible AI Institute pour son leadership mondial en IA responsable.

Le centre d'IA souveraine de TELUS soutient l'ensemble du cycle de développement de l'IA -- de l'entraînement et de l'ajustement des modèles au déploiement dans le monde réel en passant par l'inférence à grande échelle, le tout sur une seule plateforme -- sur une infrastructure possédée, exploitée et gouvernée entièrement au Canada. Pour en savoir plus, visitez telus.com/centreIA.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations sur des événements et des plans futurs qui sont de nature prospective, y compris des déclarations concernant les plans de TELUS d'investir dans son infrastructure d'IA souveraine et de l'étendre d'ici à 2032. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne les conditions économiques futures et les plans d'action. Nous invitons les lecteurs à ne pas s'y fier indûment, car il existe un risque important que les résultats réels diffèrent considérablement de ces déclarations prospectives, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux développements réglementaires, à l'environnement concurrentiel dans lequel nous exerçons nos activités, ainsi qu'à nos résultats opérationnels et financiers.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont assujetties à la mise en garde et fondées sur les hypothèses, les qualifications et les risques décrits en détail dans le rapport de gestion annuel de 2025 de TELUS et dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2025, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents d'information publique et documents déposés par TELUS auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et aux États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les déclarations prospectives décrivent les attentes de TELUS, sont fondées sur nos hypothèses à la date du présent communiqué et peuvent faire l'objet de changements. Ces déclarations sont faites conformément aux dispositions refuges des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et à la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sauf si la loi l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Camille Finnegan

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SOURCE TELUS Communications Inc.