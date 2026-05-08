VANCOUVER, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T) (NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui que les candidats nommés dans la circulaire d'information de 2026 de l'entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l'élection des administrateurs ayant eu lieu à l'assemblée annuelle de TELUS le 8 mai 2026 (l'Assemblée) figurent ci-dessous.

Chacun des 14 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.

Candidat ou candidate Votes pour % des votes

pour Abstentions % d'abstentions Raymond T. Chan 592 322 965 97,91 12 667 245 2,09 Hazel Claxton 599 400 953 99,08 5 589 256 0,92 Lisa De Wilde 583 361 107 96,42 21 629 103 3,58 Victor Dodig 593 352 117 98,08 11 638 092 1,92 Darren Entwistle 586 791 970 96,99 18 198 239 3,01 Thomas Flynn 596 684 564 98,63 8 305 646 1,37 Mary Jo Haddad 577 841 419 95,51 27 148 791 4,49 Martha Hall Findlay 595 075 545 98,36 9 914 665 1,64 Christine Magee 597 282 615 98,73 7 707 595 1,27 John Manley 579 845 538 95,84 25 144 672 4,16 David Mowat 592 867 380 98,00 12 122 830 2,00 Marc Parent 577 961 748 95,53 27 028 461 4,47 Denise Pickett 596 211 746 98,55 8 778 464 1,45 W. Sean Willy 595 898 668 98,50 9 091 541 1,50

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l'Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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SOURCE TELUS Communications Inc.