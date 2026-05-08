Dévoilement des administrateurs élus de TELUS English

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TELUS Communications Inc.

08 mai, 2026, 20:13 ET

VANCOUVER, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T) (NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui que les candidats nommés dans la circulaire d'information de 2026 de l'entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l'élection des administrateurs ayant eu lieu à l'assemblée annuelle de TELUS le 8 mai 2026 (l'Assemblée) figurent ci-dessous.

Chacun des 14 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.

Candidat ou candidate     

Votes pour  

% des votes  
pour  

Abstentions  

% d'abstentions  

Raymond T. Chan

592 322 965

97,91

12 667 245

2,09

Hazel Claxton

599 400 953

99,08

5 589 256

0,92

Lisa De Wilde

583 361 107

96,42

21 629 103

3,58

Victor Dodig

593 352 117

98,08

11 638 092

1,92

Darren Entwistle

586 791 970

96,99

18 198 239

3,01

Thomas Flynn

596 684 564

98,63

8 305 646

1,37

Mary Jo Haddad

577 841 419

95,51

27 148 791

4,49

Martha Hall Findlay

595 075 545

98,36

9 914 665

1,64

Christine Magee

597 282 615

98,73

7 707 595

1,27

John Manley

579 845 538

95,84

25 144 672

4,16

David Mowat

592 867 380

98,00

12 122 830

2,00

Marc Parent

577 961 748

95,53

27 028 461

4,47

Denise Pickett

596 211 746

98,55

8 778 464

1,45

W. Sean Willy

595 898 668

98,50

9 091 541

1,50

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l'Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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SOURCE TELUS Communications Inc.

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