La période pour soumettre une candidature est maintenant commencée pour le Sommet d'innovation sur le maintien à domicile de TELUS : Une occasion de soutenir l'innovation en matière de soins à domicile en partenariat avec TELUS

VANCOUVER, BC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le Canada est sur le point de faire face à un changement démographique : d'ici 2030, on prévoit que les personnes âgées représenteront près du quart de la population. Cette pression sur le système de santé va fondamentalement transformer le maintien des soins à domicile, passant d'une préférence personnelle à une nécessité sociale cruciale. TELUS est un chef de file technologique dans ce domaine avec ses solutions Alerte Médicale TELUS Santé, qui soutiennent déjà les personnes âgées au Canada. Sur cette base, TELUS proposera désormais plus de solutions qui favorisent l'indépendance et la dignité des personnes âgées. Le Sommet d'innovation sur le maintien à domicile de TELUS, qui se tiendra le 9 juillet 2026 au TELUS Garden à Vancouver, est la toute dernière étape de cet engagement, visant à cultiver la prochaine génération d'innovateurs en technologies pour les aînés prêtes à être commercialisées. Nous invitons les entreprises du domaine des technologies de la santé à soumettre leur candidature d'ici le 29 mai 2026 à https://innovationsummit.telus.com.

« Nous croyons que le maintien des soins à domicile n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de préservation de la dignité et de l'autonomie, a déclaré Chris Engst, vice-président, Solutions de santé grand public. Si notre solution Alerte Médicale est un excellent choix pour la détection des chutes, qu'elle offre la plus longue autonomie de pile sur le marché et la fiabilité d'un réseau national canadien, nous savons qu'il y a de nombreux innovateurs qui concoctent des solutions pour donner un coup de pouce supplémentaire aux personnes âgées et aux proches aidants à domicile. Le sommet est pour nous une occasion de collaborer avec des entreprises qui partagent notre vision, notre vocation sociale et notre engagement à améliorer l'expérience du maintien des soins à domicile. Ensemble, nous espérons créer un écosystème de soins complet pour les personnes âgées du Canada. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement à utiliser la technologie pour créer un monde meilleur qui améliore l'accès aux soins, renforce les connexions et soutient nos concitoyens les plus vulnérables. »

Dans le cadre du Sommet d'innovation sur le maintien à domicile de TELUS, nous recherchons des partenaires qui partagent notre vision afin de les intégrer aux plateformes technologiques de TELUS, le but étant de soutenir les personnes âgées elles-mêmes, tout en outillant le réseau essentiel composé de membres de la famille et de proches aidants qui rend possible une vie autonome. Les partenaires sélectionnés auront l'occasion unique de collaborer avec TELUS pour déployer des solutions de soins à l'échelle du Canada.

Pour en savoir plus sur les solutions Alerte Médicale TELUS Santé, visitez telus.com/alertemedicale.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Chelsey Higdon

Relations publiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.