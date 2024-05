TELUS a déjà relié plus de 1,9 million de résidences et d'entreprises de la Colombie-Britannique à TELUS PureFibre, dont plus de 280 000 dans des régions rurales

VANCOUVER, BC, le 13 mai 2024 /CNW/ - TELUS investira 17 milliards de dollars en vue d'élargir et d'améliorer de façon considérable son infrastructure de réseau et ses activités d'exploitation en Colombie-Britannique au cours des cinq prochaines années afin de favoriser l'innovation, la croissance, ainsi que la prospérité et le dynamisme des collectivités. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus vaste de déployer 73 milliards de dollars à l'échelle du Canada d'ici 2028 afin de développer l'infrastructure, d'améliorer la durabilité et de faire progresser la technologie réseau de TELUS. Cet investissement est essentiel pour connecter les Britanno-Colombiens aux personnes, aux ressources et aux renseignements qui enrichissent leurs vies et réaffirme l'engagement inébranlable de TELUS à faire progresser la technologie et la connectivité partout au pays. Depuis 2000, TELUS a investi plus de 63 milliards de dollars en Colombie-Britannique en vue de développer l'infrastructure de réseau, les activités d'exploitation et le spectre, permettant ainsi aux familles et aux entreprises d'avoir accès au réseau 5G de calibre mondial de TELUS et à son réseau PureFibre, et renforçant la position de TELUS en tant que meilleur fournisseur d'accès Internet de la province*.

« À TELUS, nous savons qu'un réseau fiable et puissant est essentiel pour permettre aux Britanno-Colombiens de rester connectés aux personnes, aux renseignements et aux ressources qui comptent le plus, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. C'est pourquoi nous investissons plus de 17 milliards de dollars dans l'infrastructure de réseau, les activités d'exploitation et le spectre en Colombie-Britannique au cours des cinq prochaines années, ce qui porte notre engagement total à 73 milliards de dollars à l'échelle du Canada d'ici 2028. Ces investissements permettront à nos clients de continuer de profiter de la meilleure expérience de réseau au monde, qui facilite des changements cruciaux qui traversent les générations dans les domaines de la santé, de l'éducation, du télétravail et de l'environnement, ainsi que dans l'économie et les sociétés numériques. Mais surtout, nos réseaux permettent aussi de combler le fossé numérique et socioéconomique pour que tous les membres de la société aient la chance de réaliser leur plein potentiel. »

TELUS façonne l'avenir en utilisant ses réseaux de calibre mondial pour améliorer la productivité et instaurer des innovations positives dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du changement climatique, de l'énergie, du transport et de l'équité sociale en contribuant à favoriser la croissance économique dans la province. Guidée par son grand sens de la compassion et inspirée par son équipe spécialisée, TELUS s'engage à affronter les défis actuels les plus criants. L'entreprise est déterminée à fournir les meilleures solutions et les meilleurs programmes technologiques du secteur qui ont une incidence positive sur les vies, avec des projets jusqu'en 2028 qui changeront les choses de manière significative en Colombie-Britannique et au Canada.

D'ici 2028, TELUS accomplira de grandes choses en Colombie-Britannique :

Améliorer nos réseaux de calibre mondial en les rendant plus rapides, plus intelligents et plus écologiques TELUS améliore son réseau 5G en utilisant la technologie du réseau d'accès radio ouvert (Open RAN) partout en Colombie-Britannique et au pays , offrant ainsi des connexions plus fiables, plus flexibles et plus rapides. Utiliser les ressources plus efficacement et réduire la consommation d'énergie n'est pas seulement plus judicieux; c'est aussi plus respectueux pour la planète. TELUS utilise l'IA et des analyses évoluées pour planifier la construction de nouvelles infrastructures qui optimiseront la couverture et la performance du réseau. En 2024, TELUS compte doubler le nombre de nouvelles tours cellulaires construites en Colombie-Britannique en 2023, ce qui élargira la couverture du réseau dans des régions comme Burnaby , Surrey , Kelowna et Vancouver . Elle a notamment établi un partenariat stratégique avec le CRTC en vue d'étendre la couverture à des régions rurales en bordure de l'autoroute 20. Au cours de la dernière décennie, TELUS a relié plus de 1,9 million de résidences et d'entreprises de la Colombie-Britannique à TELUS PureFibre, dont plus de 280 000 dans des régions rurales.



Célébrer les 10 ans et les 215 000 patients des cliniques mobiles de TELUS Les cliniques mobiles Santé pour l'avenir de TELUS fournissent des soins de santé aux plus marginalisés d'entre nous tout en respectant leur vie privée et leur dignité. Avec un investissement de plus de 13 millions de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en soutien à l'échelle nationale, le programme célèbre maintenant ses 10 ans de soins fournis dans 25 collectivités canadiennes. En Colombie-Britannique seulement, le programme Santé pour l'avenir de TELUS a permis la tenue de plus de 77 000 consultations dans ses cliniques mobiles. Avec plus de 2 500 cliniciens qui utilisent la solution de dossier médical électronique ( DME) de TELUS et plus de 17 000 utilisateurs inscrits à la Pharmacie Virtuelle TELUS Santé, TELUS transforme l'accès aux soins de santé pour les résidents de la Colombie-Britannique. TELUS Santé et l'Autorité sanitaire de l'île de Vancouver collaborent afin de permettre aux personnes ayant un trouble alimentaire d'accéder gratuitement à des services de counseling, de nutrition, de psychologie et de soins primaires. Les patients ont ainsi accès à un bassin de cliniciens expérimentés à l'échelle de la province, qu'ils peuvent consulter à portée de main.



Encourager les Whitecaps et motiver les jeunes grâce au sport En 2023, TELUS est devenu le partenaire principal et le commanditaire du chandail des Whitecaps de Vancouver , qui prennent des mesures importantes pour soutenir les jeunes et les collectivités vulnérables de la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par TELUS pour appuyer plus de 4 000 jeunes de Vancouver chaque année par l'entremise de divers programmes, notamment le programme Community Soccer Experience, qui offre des occasions de jouer au soccer dans des régions mal desservies de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de ce partenariat, TELUS a décerné plus de 100 bourses d'études pour contribuer à l'élimination des obstacles financiers auxquels se heurtent les joueurs en devenir. En juin 2023, TELUS a été fière de s'associer à Canada Soccer dans le cadre de l'engouement suscité par la Coupe du monde féminine de la FIFA. De plus, en tant que partenaire principal du Championnat canadien (la seule voie permettant aux clubs canadiens d'accéder à la Ligue des champions de la CONCACAF), TELUS ne se contente pas de commanditer l'événement, elle favorise le développement du sport à l'échelle locale et accroît sa portée mondiale en créant de nouvelles occasions de mobiliser les jeunes et en produisant des retombées économiques grâce à l'augmentation de la pratique du sport et à la tenue d'événements. TELUS est également le commanditaire principal du programme TELUS ELLE coache, un programme national de recrutement, de perfectionnement et de formation d'entraîneures dont l'objectif est de faire en sorte qu'un plus grand nombre de femmes et de filles puissent profiter des avantages du soccer en surmontant les défis actuels auxquels elles sont confrontées en ce qui a trait à la pratique du sport. En avril 2023, TELUS s'est associée à la Première ligue canadienne (PLC) et a invité les Canadiens à aider les personnes dans le besoin en recueillant de l'équipement presque neuf avec les huit équipes de la PLC et en redistribuant les articles recueillis dans des collectivités défavorisées à l'échelle du pays, pour ainsi élargir les possibilités de jouer au soccer au Canada tout en encourageant les jeunes à réaliser leur plein potentiel grâce au sport.



Innover pour créer un avenir durable Le Rapport sur les enjeux ESG et la durabilité 2023 de TELUS met en lumière les efforts et les progrès considérables réalisés pour atteindre l'objectif ambitieux que l'entreprise s'est fixé, à savoir consommer uniquement de l'énergie renouvelable d'ici 2025. Il convient de souligner que TELUS a procédé à six émissions d'obligations liées au développement durable depuis 2021, pour un montant total de 3,7 milliards de dollars canadiens et 900 millions de dollars américains. Elle lie ainsi les progrès réalisés pour atteindre ses objectifs fondés sur la science de décarbonisation des activités à ses besoins de financement. La détermination de l'entreprise à atteindre ses objectifs environnementaux lui a valu de figurer à l'indice de durabilité Dow Jones pour la 23 e année consécutive. TELUS offre notamment une connectivité Internet et mobile qui permet à ses clients de vivre, de travailler, d'apprendre, de magasiner et de consulter un médecin (de façon virtuelle) depuis n'importe où, ce qui réduit les déplacements inutiles et aide ses clients à passer à un avenir à faibles émissions de carbone et respectueux de la nature. Ayant un souci constant de la durabilité, TELUS a réussi à détourner plus de 15 millions d'appareils des sites d'enfouissement et a revalorisé ou recyclé plus de quatre millions d'appareils mobiles depuis 2005. Pour contribuer à combler le fossé numérique, TELUS a fait don de plus de 32 000 appareils pour aider les personnes dans le besoin à rester connectées et, depuis 2001, a remis plus de 38 000 ordinateurs au programme Ordinateurs pour les écoles du gouvernement du Canada . En s'engageant à faire appel à la technologie, aux connaissances écologiques et à la mobilisation sociale pour protéger et améliorer les écosystèmes, Shakti par TELUS vise à planter au moins 5 millions d'arbres chaque année dans l'Ouest du Canada , renforçant ainsi les progrès considérables de TELUS vers un avenir durable. En 2023, TELUS et les Whitecaps de Vancouver ont fait équipe avec Ocean Wise pour recueillir plus de 100 kilogrammes de déchets sur la plage Spanish Banks à Vancouver dans le cadre de la 18 e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS. TELUS a aussi commandité la pépinière de varech d'Ocean Wise à West Vancouver et a financé son drone sous-marin pour surveiller et aider à restaurer les forêts de varech (dont les avantages s'étendent bien au-delà de la région).



Soutenir les Britanno-Colombiens lorsqu'ils en ont le plus besoin TELUS s'engage à protéger les collectivités canadiennes des feux de forêt grâce à des investissements stratégiques, par l'intermédiaire du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, qui ciblent des technologies comme les systèmes de détection ultraprécoce des feux de forêt de Dryad Networks. En 2023, TELUS a fait don de 5 millions de dollars en aide financière et matérielle aux efforts de secours pour les feux de forêt, y compris une connexion cruciale pour les premiers intervenants et les personnes touchées. Cette contribution a également permis de soutenir une ligne d'aide téléphonique accessible 24 heures par jour, de fournir des trousses de toilette pour les personnes déplacées et d'effectuer des dons à des organisations essentielles comme la Croix-Rouge canadienne, l'Armée du Salut, la Nation Skwlax te Secwepemc, la SPCA de la Colombie-Britannique, Mamas for Mamas, la B.C. Cattlemen's Association et des banques alimentaires locales, ce qui témoigne d'un engagement inébranlable à aider la collectivité en période de crise.



Faire progresser notre engagement envers la réconciliation En juillet 2023, TELUS a annoncé qu'elle doublait son investissement dans le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS, le faisant passer de 1 million à 2 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Le Fonds verse des subventions à des programmes sociaux, de santé ou communautaires autochtones. Depuis sa création en novembre 2021, TELUS a distribué 575 000 $ en espèces à 29 programmes communautaires voués à la sécurité alimentaire, à l'éducation, à la revitalisation culturelle et linguistique, aux efforts de secours liés aux feux de forêt, ainsi qu'à la santé physique et mentale et au mieux-être des peuples autochtones du pays. TELUS a offert plus de 6,2 millions de dollars à des créateurs de contenu locaux depuis 2018, finançant plus de 550 projets autochtones en Colombie-Britannique et en Alberta grâce à STORYHIVE de TELUS et à Productions originales de TELUS . TELUS a donné une nouvelle image à plusieurs véhicules de service à Prince George et dans les régions avoisinantes en y ajoutant une œuvre d'art symbolique d'un artiste autochtone local, Johnny Kelto III , de la Nation Nadleh Whut'en Yinka Dene . TELUS est fière d'être le premier partenaire pluriannuel de la Campagne Moose Hide , un mouvement populaire dirigé par des Autochtones dont la mission est de mettre fin à la violence fondée sur le genre. En 2023, les boutiques TELUS ont distribué plus de 8 300 épinglettes en peau d'orignal aux clients, contribuant ainsi à susciter plus de 41 000 conversations sur la question de la violence fondée sur le genre. Ce partenariat est l'une des principales mesures de la réponse de TELUS aux 231 appels à la justice et contribue à faire de TELUS une entreprise sécuritaire et sensible aux différences culturelles des membres de l'équipe, des clients et des partenaires. En 2023, TELUS a versé 50 000 $ en appui au lancement du programme révolutionnaire d'accélérateur d'entreprises technologiques dirigées par des Autochtones de BC Tech, qui vise à encourager et à soutenir les entrepreneurs autochtones dans le secteur de la technologie. Ce programme offre aux entreprises technologiques dirigées par des Autochtones la possibilité d'accroître leur visibilité et de développer leurs réseaux.



Entre 2000 et 2023, TELUS a investi 259 milliards de dollars à l'échelle nationale dans son infrastructure réseau, ses activités d'exploitation et ses licences de spectre, dont plus de 63 milliards de dollars en Colombie-Britannique. Ces investissements sont conformes aux prévisions en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2024, présentées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2023 et les objectifs pour 2024 de l'entreprise, publié le 9 février 2024.

TELUS croit aussi à la notion du devoir fiscal comme moyen d'investir davantage dans les collectivités qu'elle dessert. Depuis 2000, TELUS a ainsi versé environ 57 milliards de dollars en taxes et en remises visant le spectre aux autorités fédérales, provinciales et municipales du Canada. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de cotisations sociales de la part de l'employeur, de divers droits réglementaires et de remises visant le spectre, dont plus de 2,3 milliards de dollars en impôts pour la seule année 2023. Ces fonds servent à la réalisation de projets de travaux publics, à l'éducation, aux soins de santé, aux activités culturelles et aux autres initiatives qui améliorent le mieux-être social et économique des collectivités où TELUS exerce ses activités.

Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe actuels et retraités ont donné l'équivalent de plus de 350 millions de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et fait 8,4 millions d'heures de bénévolat au profit d'organismes de bienfaisance et communautaires en Colombie-Britannique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans d'avenir, y compris des déclarations sur les plans d'investissements de TELUS dans son infrastructure, ses activités d'exploitation, ses services et ses licences de spectre, sur les connexions prévues à son réseau PureFibre et sur ses objectifs environnementaux. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, et les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel de 2023 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc susceptibles de changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.