Réouverture des billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 6,25 % de série CAR échéant le 21 juillet 2055

Réouverture des billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 6,75 % de série CAS échéant le 21 juillet 2055

VANCOUVER, BC, le 16 juin 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui la réouverture de ses billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série CAR et de série CAS, comportant chacune une échéance à long terme de 30 ans à 800 M$. Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. La clôture de ce placement est prévue vers le 19 juin 2025.

Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 6,25 % de série CAR réouverts, dont le prix a été établi à 102,625 $ par tranche de 100 $ de capital, pour un rendement de réouverture de 5,612 % par année jusqu'au 21 juillet 2030, arriveront à échéance le 21 juillet 2055. Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 6,25 % de série CAR porteront initialement intérêt au taux de 6,25 % par année qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 21 juillet 2030 au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans, majoré de 3,482 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 6,25 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans.

Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 6,75 % de série CAS réouverts, dont le prix a été établi à 104,500 $ par tranche de 100 $ de capital, pour un rendement de réouverture de 6,127 % par année jusqu'au 21 juillet 2035, arriveront à échéance le 21 juillet 2055. Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 6,75 % de série CAS porteront initialement intérêt au taux de 6,75 % par année qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 21 juillet 2035 au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans, majoré de 3,609 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 6,75 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans.

Le produit net de ce placement servira à réduire l'encours de la dette, y compris à réduire le montant de l'encours du papier commercial (contracté aux fins générales du fonds de roulement), ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise. Avant que le produit net ne soit ainsi utilisé, la Société l'investira dans des titres à court terme de qualité supérieure, des fonds du marché monétaire ou des dépôts bancaires.

TELUS a été informée que les agences de notation qui ont attribué une note à ces billets leur ont attribué une note de crédit de 50 %.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs mobilières canadienne, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus. Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1993 des États-Unis, en sa version modifiée, et aucun billet n'est offert aux États-Unis ou pour le compte ou au profit de personnes des États‑Unis.

Les billets sont offerts aux termes d'un supplément de prospectus se rapportant au prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 2 août 2024. Le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base simplifié correspondant contiennent de l'information détaillée importante sur les billets. L'accès au supplément de prospectus et au prospectus préalable de base ainsi qu'à toute modification apportée à ceux-ci est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières concernant les procédures permettant de donner accès à de tels documents. On peut obtenir sans frais un exemplaire électronique ou papier du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base simplifié correspondant relatifs au placement des billets auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510 W. Georgia St., 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 (téléphone : 604 695-6420), ou de Marchés mondiaux CIBC inc. par téléphone au 416 594-8515 ou par courriel à l'adresse [email protected], de Scotia Capitaux Inc. par téléphone 416 863-7438 ou par courriel à l'adresse [email protected] ou de Valeurs Mobilières TD Inc. par téléphone au 416 982-2243 ou par courriel à l'adresse [email protected] en fournissant une adresse courriel ou postale, selon le cas. Des exemplaires de ces documents seront accessibles en version électronique dans un délai de deux jours ouvrables sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.sedarplus.ca. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d'investissement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant le placement de billets, dont la date de clôture prévue et l'utilisation prévue du produit net du placement. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et des titres d'emprunt. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L'échéancier et la date de clôture du placement indiqué plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024, notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2025 et d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur le système Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial générant des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et comptant plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans plusieurs pays et territoires dans le monde grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS, ses membres de l'équipe actuels et ses retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter telus.com et suivez @NouvellesTELUS sur X et @Darren_Entwistle sur Instagram.

