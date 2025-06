L'acquisition offrirait aux actionnaires de TELUS Numérique des liquidités d'une valeur attrayante et améliorerait la capacité de TELUS Numérique de réagir efficacement à l'évolution de la dynamique du marché

Une intégration opérationnelle plus étroite entre TELUS et TELUS Numérique pour stimuler les capacités d'IA et la transformation des solutions SaaS dans les secteurs des télécommunications, de la santé, de l'agriculture et des biens de consommation

TELUS Numérique continuera d'être un élément clé de la stratégie de croissance et de l'efficacité opérationnelle de TELUS

VANCOUVER, BC, le 12 juin 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait soumis au conseil d'administration de TELUS International (Cda) Inc. (« TELUS Numérique ») une indication d'intérêt non contraignante concernant une opération proposée aux termes de laquelle TELUS acquerrait, directement ou indirectement par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, la totalité des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple émises et en circulation de TELUS Numérique qu'elle ne détient pas déjà directement ou indirectement pour un prix de 3,40 $ US par action payé en espèces, en actions ordinaires de TELUS ou en une combinaison des deux. Le prix proposé représente une prime d'environ 15 % par rapport au cours de clôture des actions de TELUS Numérique à la Bourse de New York (NYSE) le 11 juin 2025 et une prime d'environ 23 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de TELUS Numérique d'après une moyenne composée canadienne (Bourse de Toronto et tous les marchés canadiens) et une moyenne composée américaine (Bourse de New York et tous les marchés américains) à cette date. TELUS a demandé au conseil d'administration de TELUS Numérique d'entreprendre un processus d'examen de l'indication d'intérêt et de nommer un comité spécial d'administrateurs indépendants pour évaluer la proposition.

« Notre proposition d'acquérir la totalité de TELUS Numérique démontre que nous croyons qu'une plus grande proximité opérationnelle entre TELUS et TELUS Numérique permettra d'améliorer les capacités d'IA et de transformer les solutions SaaS dans tous nos secteurs d'activité, y compris les télécommunications, TELUS Santé et TELUS Agriculture et Biens de consommation, ce qui entraînera des résultats positifs pour les clients que nous servons, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Nous prévoyons que notre connaissance approfondie de TELUS Numérique nous permettra de conclure cette opération proposée rapidement et efficacement, avec l'engagement nécessaire de TELUS Numérique, et après la clôture, d'intégrer efficacement l'entreprise et l'équipe. TELUS Numérique continuera d'être une unité opérationnelle importante au sein de TELUS, comme en témoigne son leadership reconnu en matière d'excellence du service à la clientèle, de transformation numérique et d'attention sincère à l'égard des collectivités où les membres de notre équipe vivent, travaillent et exercent leurs activités. Par conséquent, nous croyons que les modalités de notre proposition sont intéressantes pour les actionnaires de TELUS Numérique et notre équipe de direction se réjouit à l'idée de travailler de façon constructive avec les membres indépendants du conseil d'administration de TELUS Numérique pour faire progresser et finaliser l'acquisition proposée. Nous croyons notamment que cette opération proposée procurera des avantages significatifs à TELUS Numérique et, surtout, à nos clients et à nos investisseurs. »

Tout financement réalisé à court terme sera conçu de manière à ne pas avoir d'incidence sur le ratio de la dette nette sur le BAIIA au bilan de TELUS, puisque TELUS maintient le cap sur ses priorités en matière de désendettement.

L'indication d'intérêt est non contraignante et assujettie à une vérification diligente de confirmation satisfaisante pour TELUS, à une entente sur la structure de l'opération, à la négociation et à la signature de documents d'opération définitifs mutuellement acceptables et à l'approbation de l'acquisition proposée par le conseil d'administration de TELUS Numérique. De plus, la réalisation de l'acquisition proposée, même si les documents d'opération définitifs sont conclus, serait assujettie aux conditions de clôture usuelles pour des opérations de cette nature, notamment l'obtention des approbations des actionnaires requises en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, ainsi qu'à l'approbation des tribunaux.

Aucune entente n'a été conclue entre TELUS et TELUS Numérique, et rien ne garantit que les documents d'opération définitifs pour l'opération proposée seront conclus quant aux modalités définitives de l'opération ni qu'une opération sera réalisée.

Barclays agit à titre de conseiller financier exclusif de TELUS, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et A&O Shearman agissent à titre de conseillers juridiques. TELUS et ses conseillers sont prêts à collaborer avec le conseil d'administration de TELUS Numérique pour convenir des modalités de l'acquisition proposée et la mettre en œuvre.

TELUS a actuellement la propriété véritable d'un total de 152 004 019 actions à droit de vote multiple et de 6 874 822 actions à droit de vote subalterne, soit environ 92,5 % des actions à droit de vote multiple en circulation, 6,1 % des actions à droit de vote subalterne en circulation, ce qui représente 57,4 % de l'ensemble des actions en circulation et 86,9 % des droits de vote combinés se rattachant à toutes les actions en circulation. Les pourcentages qui précèdent sont fondés sur les 164 381 876 actions à droit de vote multiple et les 112 477 222 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, selon les renseignements présentés par TELUS Numérique dans ses états financiers consolidés intermédiaires résumés pour le trimestre clos le 31 mars 2025.

TELUS n'a actuellement aucun autre plan ni aucune autre intention à l'égard de son investissement dans TELUS Numérique, exception faite de ce qui est décrit dans l'indication d'intérêt. Toutefois, elle pourrait ou non acheter ou vendre des actions à droit de vote multiple, des actions à droit de vote subalterne ou d'autres titres de TELUS Numérique dans l'avenir sur le marché libre ou dans le cadre d'opérations privées, selon les conditions du marché et d'autres facteurs. Selon la conjoncture du marché, de l'économie et du secteur, la situation commerciale et financière de TELUS Numérique et/ou d'autres facteurs pertinents, TELUS pourrait à tout moment élaborer d'autres plans ou intentions relativement à une ou à plusieurs des mesures énoncées aux rubriques 5 a) à k) de la déclaration selon le système d'alerte de TELUS ou aux rubriques 4 a) à j) du formulaire 13D de TELUS. TELUS n'a pas l'intention de présenter de renseignements supplémentaires au sujet de l'acquisition proposée avant la conclusion d'une entente définitive ou à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Une copie de la déclaration selon le système d'alerte (à laquelle une copie de l'indication d'intérêt est jointe) déposée par TELUS dans le cadre du dépôt de l'indication d'intérêt peut être consultée sous le profil de TELUS Numérique sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca. Une copie de la modification no 3 du formulaire 13D (à laquelle une copie de l'indication d'intérêt est jointe) déposée par TELUS dans le cadre du dépôt de l'indication d'intérêt peut ou pourra être consultée dans la base de données EDGAR de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov. Vous pouvez également communiquer avec le service des relations avec les investisseurs de TELUS au 1 800 667-4871 afin d'obtenir une copie de la déclaration selon le système d'alerte ou de la modification no 3 du formulaire 13 D.

Le siège social et les principaux bureaux de direction de TELUS Numérique sont situés au 510 West Georgia Street, 5th Floor, Vancouver (Colombie-Britannique) Canada V6B 0M3.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres. Toute offre, toute sollicitation ou offre d'achat ou toute vente de titres sera réalisée conformément aux exigences d'inscription et aux autres exigences prévues par les lois applicables.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements futurs liés à l'acquisition proposée, y compris les attentes à l'égard de l'acquisition proposée et de sa réalisation, la réalisation des avantages prévus pour TELUS, TELUS Numérique et leurs actionnaires respectifs, y compris la réalisation des synergies et des autres avantages découlant du regroupement des activités de TELUS Numérique avec celles de TELUS, et la capacité de l'entreprise de TELUS Numérique de s'adapter à la dynamique changeante du marché, de saisir des occasions de croissance considérables et de tirer parti de la forte demande. « TELUS » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits historiques, notamment les énoncés relatifs à l'acquisition proposée. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

De par leur nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts.

Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement comprennent notamment ceux se rapportant à ce qui suit : l'approbation de l'acquisition proposée par le conseil d'administration de TELUS Numérique, la négociation et la signature d'une entente définitive dans le cadre de l'acquisition proposée, la réalisation de l'acquisition proposée ou toute autre opération, la possibilité que l'acquisition proposée, même si une entente définitive est conclue, ne soit pas réalisée selon les modalités et conditions envisagées par celle-ci, ou selon l'échéancier actuellement prévu, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, en raison d'un défaut d'obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des actionnaires et des tribunaux et d'autres conditions de clôture de l'acquisition proposée, ou pour d'autres raisons, la possibilité que TELUS ne réalise pas une partie ou la totalité des avantages escomptés de l'acquisition proposée, le cas échéant, ainsi que les autres facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et d'autres documents rendus publics par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse sec.gov). D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Sauf si les lois applicables l'exigent, TELUS décline toute obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision de tout énoncé prospectif contenu dans les présentes afin de tenir compte de changements dans ses attentes à cet égard ou de changements touchant les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels les présents énoncés sont fondés.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes résolus à exploiter le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS fait passer les clients et les collectivités d'abord, et montre la voie au niveau mondial en matière d'excellence de service et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 150 millions de personnes du monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. Les activités de TELUS Agriculture & Biens de consommation utilisent les technologies numériques et l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs.

Présente dans 32 pays, TELUS Numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'IA de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@Nouvellestelus) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations médiatiques

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.