Quatre-vingt pour cent des Canadiens ont utilisé l'IA au cours de la dernière année. La confiance dans la prise de décision de l'IA double presque lorsqu'elle est supervisée par un humain.

TORONTO, le 17 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS a publié son deuxième rapport annuel sur l'IA intitulé L'IA centrée sur l'humain : perspectives sur la confiance et l'avenir de l'IA . La nouvelle étude présente les renseignements recueillis auprès de plus de 5 500 répondants, et s'intéresse particulièrement au point de vue des peuples autochtones, dont les Premières Nations, les Inuits, les Métis et d'autres groupes sous-représentés*, au sujet de leur point de vue sur l'intelligence artificielle (IA). Le rapport révèle les retombées de cette technologie en pleine évolution et son grand potentiel en matière de retombées sociales positives. Les résultats montrent que la confiance et la supervision humaine sont nécessaires pour faire le pont entre la promesse de l'IA et son acceptation par le public : la confiance dans la prise de décision de l'IA est presque doublée en présence d'une supervision humaine, en particulier dans les secteurs à enjeux élevés comme les soins de santé.

« Nos recherches démontrent clairement que la confiance n'est pas optionnelle. Elle est essentielle à l'acceptation sociale nécessaire pour libérer le plein potentiel de l'IA et faire le bien, explique Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. Alors que les Canadiens adoptent activement l'IA dans leur vie quotidienne, ils nous disent que la confiance doit être gagnée par une surveillance humaine significative, des mécanismes de protection robustes et des pratiques transparentes. C'est la confiance qui déterminera jusqu'où et à quelle vitesse nous pourrons aller. »

Voici les principales conclusions :

80 % des répondants ont utilisé l'IA au cours de la dernière année, et 74 % estiment qu'elle a amélioré leur façon d'accomplir leurs tâches quotidiennes.

24 % des répondants utilisent l'IA pour leurs activités personnelles au quotidien.

88 % des répondants estiment que l'IA devrait être réglementée par le gouvernement, et 41 % suggèrent que le gouvernement devrait être responsable de la surveillance réglementaire.

Environ la moitié des répondants (54 %) estiment que l'IA peut améliorer leur qualité de vie, tandis que 57 % pensent que les risques l'emportent sur les avantages.

Le pourcentage de répondants à l'aise avec la prise de décisions en matière de soins de santé fondées sur l'IA passe presque du simple au double, soit de 35 % à 61 %, en cas de supervision humaine.

1 % des répondants affirment que les systèmes d'IA fonctionnent de façon indépendante, sans supervision humaine.

La confiance dans la technologie : un facteur critique

Cette étude souligne la nécessité d'avoir confiance dans l'adoption réussie de l'IA et fournit des preuves que les organisations devraient prendre des mesures pour s'assurer que leur utilisation des données et de la technologie est sûre et responsable, centrée sur l'humain et bénéfique, respectueuse, équitable et transparente. Les répondants ont indiqué que la réalisation de vérifications périodiques par des spécialistes humains, l'exécution de validations par des tiers et le respect de normes éthiques pourraient accroître leur confiance dans l'IA, en particulier dans le contexte des soins de santé.

L'IA et les soins de santé : des occasions de faire bouger les choses

Le secteur des soins de santé apparaît comme un domaine particulièrement prometteur pour la mise en œuvre de l'IA, les répondants exprimant leur optimisme quant à ses avantages potentiels. L'étude révèle que la majorité des répondants étaient à l'aise avec l'utilisation de l'IA dans des contextes de soins de santé, tels que les diagnostics, les plans de traitement personnalisés, la surveillance à distance et la prédiction des risques pour la santé, où l'IA est un outil et ne remplace pas un médecin. Toutefois, cette acceptation est assortie de conditions claires : le manque d'humanité et d'empathie est la principale préoccupation liée à l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. En effet, 88 % des répondants affirment que les résultats de l'IA dans le domaine de la santé devraient toujours être approuvés par des humains.

Littératie : donner les moyens d'agir aux citoyens des données

La littératie des données est de plus en plus cruciale à mesure que l'IA devient de plus en plus intégrée dans la vie quotidienne. L'étude révèle que la compréhension et l'évaluation critique de l'IA sont des compétences essentielles pour naviguer dans notre avenir numérique. L'étude montre que, bien que 80 % des répondants aient utilisé l'IA au cours de la dernière année, seulement la moitié d'entre eux estiment avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'IA, et seulement 38 % sont à l'aise d'en expliquer les avantages et les limites. L'étude a également révélé des disparités en matière de connaissances et de niveaux d'aisance en matière d'IA entre différents groupes démographiques :

Les jeunes de 12 à 18 ans connaissent bien l'IA (73 %)

Les répondants à faible revenu sont moins susceptibles de connaître l'IA et ses applications actuelles (56 %).

Seuls 34 % des répondants estiment savoir quels produits et services intègrent l'IA.

Cette lacune en matière de littératie a de réelles conséquences. Par exemple, 37 % des répondants qui expriment un malaise à l'égard de l'IA dans le domaine des soins de santé admettent qu'ils ne savent pas pourquoi ils se sentent ainsi, suggérant qu'une meilleure compréhension de l'IA pourrait aider à répondre à leurs préoccupations tout en les aidant à prendre des décisions plus éclairées. Les résultats soulignent qu'une maîtrise de l'IA ne se limite pas à des connaissances techniques; il s'agit de donner aux gens les moyens de répondre de manière appropriée aux nouveaux défis et occasions présentés par ces outils.

Leadership en IA au Canada

TELUS a été à l'avant-garde de l'innovation technologique centrée sur l'humain bien avant la prolifération rapide de l'IA, donnant l'exemple et adaptant continuellement ses pratiques à l'évolution des besoins et des attentes des clients et des collectivités.L'outil de soutien à la clientèle utilisant l'IA générative de TELUS est entré dans l'histoire en devenant le premier au monde à obtenir la certification internationale ISO 31700-1 en matière de respect de la vie privée assuré dès la conception. TELUS a également été la première entreprise de télécommunications à avoir adopté un code de conduite volontaire sur l'IA mis en place par le gouvernement fédéral canadien, en plus d'avoir remporté plusieurs récompenses internationales pour son travail, notamment le prix des organisations remarquables du Responsible AI Institute. TELUS participe à plusieurs forums internationaux pour influencer le développement de pratiques durables liées aux données et à la technologie. Elle s'est jointe au National Institute of Standards and Technology (NIST) du département du Commerce des États-Unis et au AI Safety Institute Consortium (AISIC) en tant que membre de la délégation canadienne de G7 Business. Elle a aussi créé des partenariats stratégiques avec, par exemple, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle.

En mars 2025, TELUS a annoncé le lancement de son centre d'IA souveraine , une installation de calcul d'IA sécurisée, évolutive et à haute performance qui permettra de soutenir les entreprises et l'économie canadiennes, et de stimuler l'avenir de l'IA au pays. En donnant la priorité à la confiance, TELUS a pour objectif de créer un avenir où tout le monde peut profiter des avantages de la technologie avec assurance.

Pour consulter le rapport sur l'IA responsable 2025 et en apprendre davantage sur l'approche de TELUS en matière d'IA responsable, visitez telus.com/IAresponsable.

À propos de l'étude

L'étude a été menée du 11 décembre 2024 au 9 janvier 2025 par l'intermédiaire du groupe d'études de marché canadien Léger , comprenant des échantillons représentatifs de tous les groupes d'âge, de sexe et de grande région, avec une représentation* supplémentaire des groupes racialisés, des femmes noires, des Canadiens âgés, des nouveaux Canadiens, des jeunes, des personnes ayant un handicap physique, de la communauté LGBTQ2S+ et des Autochtones. Dans le cadre de notre étude, TELUS a organisé des ateliers avec Two Worlds Consulting pour mobiliser les Autochtones, y compris les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

*Selon le mandat du gouvernement du Canada sur la conception de la recherche , « la sous-représentation fait généralement référence à des groupes ou à des personnes appartenant à des groupes qui, en raison de restrictions officielles et juridiques et d'obstacles systémiques, n'ont pas eu accès à une pleine participation à une organisation, à une communauté ou à une discipline donnée ».

