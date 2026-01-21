Le rang élevé de TELUS témoigne des améliorations apportées en matière de santé numérique, de son efficacité énergétique et de la réduction de ses émissions.

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Corporate Knights a nommé TELUS dans son classement 2026 des 100 entreprises les plus durables du monde. Elle se classe au 21e rang, ce qui témoigne de son engagement à l'égard de la durabilité mondiale.

« Notre équipe est honorée d'avoir reçu cette reconnaissance de Corporate Knights pour la 14e fois, ce qui fait de TELUS l'entreprise de télécommunication la plus titrée de son classement des 100 entreprises les plus durables du monde. Surtout, cette reconnaissance souligne l'engagement de notre équipe à améliorer la santé de la planète dont hériteront les générations futures tout en offrant des solutions qui créent une valeur incontestable pour nos concitoyens, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. TELUS est fière de générer des résultats positifs pour l'environnement. Par ses actions, elle contribue à rendre l'environnement naturel plus sain et plus résilient. Plutôt que de simplement chercher à réduire les dommages, TELUS contribue activement à la régénération des écosystèmes en reboisant les forêts, en enrichissant la biodiversité et en renforçant la séquestration du carbone à long terme. Parallèlement, TELUS produit des résultats bénéfiques pour la nature grâce à la technologie en aidant les clients à réduire leur empreinte environnementale au moyen de solutions virtuelles et de connectivité, notamment le soutien à la clientèle en ligne, les soins de santé virtuels et la collaboration numérique. Ainsi, non seulement TELUS réduit-elle son incidence sur la planète, mais elle contribue aussi de façon significative au rétablissement et à la croissance à long terme des systèmes naturels. Je suis extrêmement reconnaissant envers notre équipe pour son indéniable volonté d'améliorer les conditions sociales, économiques, environnementales et sanitaires des collectivités des quatre coins du monde que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Le classement de Corporate Knights est basé sur une évaluation rigoureuse de près de 7 000 sociétés ouvertes dont les revenus totalisent plus de 1 milliard de dollars américains. Il s'agit de l'une des cotes de durabilité fondées sur des règles les plus respectées et transparentes au monde. Le 21e rang de TELUS représente une avancée considérable par rapport au 46e rang de 2025. Ce progrès témoigne de son engagement soutenu envers la croissance continue de ses plateformes de santé numérique, de ses solutions d'énergie intelligente et d'IdO et de ses technologies agricoles afin de réduire les émissions, de favoriser l'utilisation efficace des ressources, de réduire son empreinte carbone et de produire des retombées sociales positives.

Les retombées de TELUS vont bien au-delà de ses propres activités. Le plus récent rapport de TELUS sur les émissions évitées démontre qu'en 2024, les solutions de TELUS ont permis à ses clients d'éviter l'émission de plus de 1,4 million de tonnes métriques d'équivalent CO 2 grâce à son réseau, à ses plateformes de santé numériques, à sa technologie d'agriculture de précision, à ses solutions d'énergie intelligente et à d'autres technologies durables.

Un engagement de longue date envers la planète

TELUS s'est fixé des objectifs ambitieux, fondés sur des données scientifiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et continue de mettre en œuvre des pratiques durables à l'échelle de ses activités, notamment les suivantes :

Approvisionnement à 100 % de ses besoins en électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou à faibles émissions, à la fin de 2025.

Reboisement et restauration de la nature en plantant, avec ses partenaires, plus de 25 millions d'arbres au cours des 25 dernières années. Ces arbres devraient absorber environ 7,5 millions de tonnes métriques de CO 2 une fois à maturité.

une fois à maturité. Restauration de plus de 500 hectares de terres en partenariat avec la Première Nation Piikani et la Tribu des Blood, en Alberta, ainsi que la Nation crie Sapotawey, au Manitoba, depuis 2024.

Détournement de 15 millions d'appareils des sites d'enfouissement, ce qui comprend la revalorisation et le recyclage de 4 millions d'appareils mobiles depuis 2005.

Avancement du projet d'infrastructure de réseau durable dans le cadre de notre programme de retrait du cuivre au cours duquel 99 % des clients admissibles de nos services Internet sont passés du cuivre au service Internet TELUS PureFibre. TELUS PureFibre utilise la technologie de réseau la plus durable : elle est 85 % plus efficace sur le plan énergétique que les réseaux traditionnels.

Soutien de l'économie circulaire depuis 2018 grâce à la récupération et au recyclage du cuivre, ce qui a permis de réduire de 9 300 tonnes les émissions de GES, soit l'équivalent du retrait de près de 2 000 voitures sur les routes pendant un an.

Première entreprise au pays à émettre des obligations liées au développement durable au Canada liant notre financement à notre performance environnementale. Depuis son émission d'actions initiale en 2022, TELUS a lancé plusieurs émissions d'obligations liées au développement durable pour un total de 3,7 milliards de dollars canadiens et 900 millions de dollars américains.

Adaptation des plateformes de santé numérique, des solutions d'énergie intelligente et d'IdO et des technologies agricoles pour produire des retombées environnementales et sociales mesurables.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

