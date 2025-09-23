« Je suis très fier de TELUS, qui a récemment franchi le cap des 25 millions d'arbres plantés par notre équipe passionnée et dévouée. De plus, cette réalisation tombe à point nommé, car TELUS est honorée de se joindre aux Canadiens pour célébrer l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'atteinte de ce cap remarquable de 25 millions d'arbres renforce la position de TELUS en tant que chef de file mondial en matière de développement durable depuis plus d'un quart de siècle, comme le souligne le magazine TIME qui reconnaît TELUS comme l'entreprise de télécommunication la plus durable en Amérique du Nord. De plus, cela démontre l'engagement inébranlable de notre équipe à favoriser une action climatique significative et à préserver la planète pour les générations futures. Pour l'avenir, nous continuerons de fixer la norme en matière de gérance de l'environnement à l'échelle mondiale, en respectant la promesse de notre marque de créer un futur meilleur, tout en créant des avantages durables pour les collectivités et les écosystèmes du Canada et d'ailleurs. »

Mener une action climatique fondée sur la science

En tant que chef de file mondialement reconnue en matière de durabilité, TELUS s'est fixé des objectifs ambitieux fondés sur la science et harmonisés avec l'Accord de Paris sur le climat, dont les suivants :

100 % d'électricité renouvelable d'ici la fin de 2025.

Réduction de 46 % des émissions de portée 1 et 2 d'ici 2030.

Neutralité carbone opérationnelle d'ici 2030.

Au-delà de son initiative de plantation d'arbres, TELUS a fait preuve d'une gérance environnementale exhaustive en détournant 15 millions d'appareils des sites d'enfouissement depuis 2005, en investissant près de 52,4 millions de dollars par l'entremise du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur depuis 2020 et en accélérant les efforts de reboisement avec plus de huit millions d'arbres plantés au Canada en 2024 seulement, rétablissant ainsi plus de 5 300 hectares d'habitats naturels.

Des solutions complètes fondées sur la nature

Au cœur de ces réalisations se trouve Solutions environnementales de TELUS, qui propose des solutions climatiques complètes fondées sur la nature, notamment la plantation stratégique d'arbres, le reboisement novateur de varech et des projets essentiels de restauration des mangroves. Ces initiatives contribuent à l'amélioration de la biodiversité, à l'accélération de la séquestration du carbone et à la restauration des écosystèmes, tout en autonomisant les clients et les partenaires à prendre des mesures concrètes pour une planète plus saine.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS envers un avenir plus durable, visitez telus.com/durabilite .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications. Chef de file mondial, elle œuvre dans plus de 45 pays et affiche des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars ainsi que plus de 20 millions de connexions clients grâce à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. Nous sommes déterminés à exploiter le potentiel de notre technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 157 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,8 milliard de dollars par des dons d'argent et de temps, des contributions en nature et divers programmes, effectuant notamment 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

