Les Canadiens se mobilisent contre les efforts des concurrents visant à renverser la décision du CRTC qui profite aux consommateurs

TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui que plus de 400 000 Canadiens - et ce chiffre devrait augmenter encore - ont signé la pétition #ExigezPlusDeChoixInternet, ce qui en fait l'une des pétitions ayant suscité le plus d'appuis de l'histoire du Canada. Ce jalon marque un doublement du soutien depuis janvier 2025 et représente un pas en avant important vers l'objectif que s'est fixé TELUS d'atteindre le million de signatures. La pétition témoigne de la frustration croissante face aux options Internet limitées et aux préoccupations en matière d'abordabilité, notamment dans l'Est du Canada, et signale un fort soutien pour la décision du CRTC de favoriser une plus vive concurrence sur le plan du service Internet haute vitesse.

« Les voix retentissantes de 400 000 Canadiens - un nombre qui augmente de jour en jour - ne peuvent pas être ignorées. Leur désir manifeste de compter sur un choix accru en matière d'Internet souligne l'importance d'offrir aux clients une diversité de services et de fournisseurs, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Fait important, depuis que TELUS a fait son entrée sur les marchés de l'Ontario et à l'ouest de la province du Québec il y a deux ans, Statistique Canada indique que les prix d'Internet ont baissé de 13,7 pour cent. Alors que l'abordabilité demeure une priorité pour les Canadiens, cela témoigne du pouvoir transformateur de la concurrence et des investissements et innovations robustes qui l'accompagnent toujours. À cet égard, notre équipe TELUS se réjouit à l'idée de faire en sorte qu'un nombre encore plus élevé de Canadiens aient l'occasion de profiter de nos forfaits différenciés, y compris l'Internet résidentiel et le sans fil, ainsi que de nouveaux services comme la gestion intelligente de l'énergie résidentielle axée sur l'IA, les soins de santé résidentiels et mobiles de prochaine génération, la sécurité résidentielle abordable de même que les solutions de divertissement intéressantes. »

L'abordabilité demeure une priorité pour les Canadiens. Depuis l'implantation de TELUS en Ontario et au Québec il y a deux ans, les prix des services Internet résidentiels ont reculé de 13,7 %, selon Statistique Canada du gouvernement du Canada, même si TELUS ne détient que 3,07 %3 du marché. Même cette pression modeste a permis de dégager des avantages significatifs pour les utilisateurs.

En tant que bâtisseur d'infrastructure de données au Canada, TELUS maintient son engagement envers son programme d'investissement de 70 milliards de dollars d'ici 2029 récemment annoncé dans des services à large bande de calibre mondial en Ontario et au Québec, afin que tous les Canadiens bénéficient d'une connectivité de pointe, de tarifs concurrentiels et de l'innovation découlant d'une véritable concurrence sur le marché. Nous bâtissons l'avenir du pays.

Des sondages menés par Rubicon Strategy ont révélé ce qui suit :

82 % des Canadiens sont en faveur d'une concurrence accrue.

83 % des électeurs progressistes-conservateurs de l' Ontario veulent que le gouvernement soutienne une plus grande concurrence, 89 % d'entre eux voulant que TELUS soit une option.

veulent que le gouvernement soutienne une plus grande concurrence, 89 % d'entre eux voulant que TELUS soit une option. Plus de 80 % des résidents de l' Ontario et du Québec croient qu'une concurrence accrue est le seul moyen d'améliorer l'abordabilité 1 .

et du Québec croient qu'une concurrence accrue est le seul moyen d'améliorer l'abordabilité . 90 % des Ontariens sont d'accord pour dire qu'ils devraient pouvoir choisir leur fournisseur d'accès Internet en fonction du prix et de la qualité 2 .

. 84 % des Québécois soutiennent l'action du gouvernement en vue d'accroître la concurrence des fournisseurs de services Internet1.

Les Canadiens font le lien entre la concentration du marché et la crise de l'abordabilité. Un rapport de BMO publié en juin 2025 révélait que 78 % des Canadiens s'inquiètent de la hausse du coût de la vie, une forte progression par rapport à 61 % en mars. Pour 75 % des Ontariens et 69 % des Québécois, un renversement de la décision du CRTC signalerait que le gouvernement ne comprend pas la crise actuelle1.

Les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement fédéral respecte l'indépendance du CRTC et ne capitule pas au lobbying des entreprises et aux menaces de retenir leurs investissements. L'annulation de la décision nuirait à la crédibilité de la réglementation, au commerce interprovincial et à la confiance des investisseurs, ainsi qu'aux plans du gouvernement en vue d'une économie canadienne unique.

Le CRTC a réaffirmé son engagement à l'égard de l'accès de gros à la fibre optique à pas moins de six reprises - en se fondant sur des observations favorables du Bureau de la concurrence - y compris aussi récemment qu'en juin 2025, après des années d'examen, un processus d'audience ouvert et transparent et une analyse approfondie.

La pétition est accessible à #ExigezPlusDeChoixInternet en français et à #DemandMoreInternetChoice en anglais. Le total combiné de 400 000 représente les signatures de pétition en français et en anglais, ainsi que le soutien exprimé par messages texte directs de TELUS et par courriel. Les Canadiens peuvent également envoyer une lettre à leur député pour lui faire part de leurs préoccupations au telus.com/politiquepublique .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Bâtissons l'avenir du pays. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Résultats des sondages en ligne effectués par Rubicon Strategy pour le compte de TELUS.

1 Du 25 au 27 janvier 2025, échantillon de 2 000 Canadiens, incluant des suréchantillons de l'Ontario (n = 774) et du Québec (n = 600), administrés en anglais et en français.

2 Du 27 au 29 juin 2025, échantillon de 1 200 Ontariens.

3 D'après des données extraites en mars 2025 de la plateforme de renseignements commerciaux ThinkCX.

Quotas et pondération utilisés pour s'assurer que tout l'échantillon reflète les populations canadienne et provinciale selon les paramètres de la population du recensement.

Les questions relatives aux sondages de Rubicon Strategy peuvent être adressées à David Herle de la société Rubicon Strategy : [email protected]

POUR LES MÉDIAS

Richard Gilhooley

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.