TELUS étend ses services à large bande au Québec et en Ontario grâce à un investissement de deux milliards de dollars

Une infrastructure à large bande en fibre optique et sans fil de calibre mondial permettra à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises de profiter de vitesses Internet plus rapides, de services innovants et d'une meilleure abordabilité

Ce programme d'investissement s'ajoute aux 70 milliards de dollars annoncés par TELUS plus tôt cette année pour améliorer la connectivité, renforcer la concurrence, soutenir le leadership canadien en matière d'IA et stimuler la croissance économique jusqu'en 2029, et s'appuie sur les plus de 276 milliards de dollars que TELUS a investis depuis 2000

VANCOUVER, BC, le 21 juill. 2025 /CNW/ - TELUS est heureuse d'annoncer un investissement de deux milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, qui servira à offrir ses services à large bande de calibre mondial au Québec et en Ontario. Cet investissement découle de la confirmation par le CRTC du cadre des services de gros sur fibre jusqu'au domicile (FTTP) et constitue un complément à nos ententes d'accès de gros à la fibre optique, ce qui permet à TELUS d'offrir des services d'envergure nationale, d'accélérer la construction du réseau et de stimuler les investissements, la concurrence et l'abordabilité au Canada. Il s'agit d'une étape importante dans les efforts continus de TELUS visant à offrir les services à large bande les plus rapides et les plus fiables au Canada à un plus grand nombre de collectivités, ce qui stimulera la croissance économique et fera en sorte que l'ensemble de la population canadienne ait accès aux services numériques de prochaine génération.

TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« L'annonce d'aujourd'hui concernant l'expansion des services mobiles et à fibre optique de TELUS renforce notre engagement de longue date à faire des investissements durables et transformateurs qui favorisent la prospérité économique et sociale de toute la population canadienne. Dans un contexte d'incertitude macroéconomique, TELUS est l'une des rares entreprises à s'engager à faire des investissements audacieux et tournés vers l'avenir dans les infrastructures pour favoriser l'inclusion numérique et combler le fossé numérique en offrant une connectivité de calibre mondial aux collectivités, quelle que soit leur taille, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En élargissant notre réseau à large bande de calibre mondial au Québec et en Ontario dans le cadre d'une combinaison synergique avec notre service d'accès de gros à la fibre optique, des millions de citoyens, de citoyennes et d'entreprises auront accès à la connectivité nécessaire pour participer pleinement à l'économie numérique, ce qui profitera aux générations à venir. Les deux milliards de dollars que nous investirons au Québec et en Ontario au cours des cinq prochaines années vont au-delà de la connectivité traditionnelle. Cet investissement permettra d'offrir d'autres services numériques de pointe, notamment des solutions de gestion de l'énergie résidentielle, de soins de santé de nouvelle génération, de sécurité abordable et de divertissement passionnantes. Ces innovations alimenteront la croissance dans tous les secteurs de l'économie et de nos sociétés, propulsant ainsi notre productivité et notre qualité de vie. »

La nouvelle infrastructure de fibre optique constituera également l'épine dorsale du réseau mobile 5G de calibre mondial de TELUS, garantissant ainsi que les particuliers et les entreprises disposent des outils dont ils ont besoin pour participer pleinement à notre économie numérique. Le réseau TELUS PureFibre est 85 % plus écoénergétique que le réseau de cuivre et offre une meilleure résistance aux conditions météorologiques extrêmes et aux facteurs environnementaux, ce qui en fait une technologie plus durable et plus fiable.

Cet investissement de deux milliards de dollars s'inscrira dans notre budget annuel et sera soutenu par les investissements de nos partenariats de construction stratégique. Il s'ajoute aux 70 milliards de dollars annoncés par TELUS plus tôt cette année pour améliorer la connectivité, soutenir le leadership canadien en matière d'IA et stimuler la croissance économique jusqu'en 2029, et se situe dans le prolongement des quelque 276 milliards de dollars que TELUS a investis depuis 2000 pour améliorer la productivité et soutenir une économie nationale robuste.

Ces investissements sont conformes aux prévisions de TELUS pour 2025, y compris les dépenses en immobilisations, telles qu'elles sont présentées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2024 et les objectifs pour 2025 de l'entreprise, publié le 12 février 2025, ainsi que dans le communiqué sur ses résultats du premier trimestre de 2025, publié le 9 mai 2025. Ils cadrent avec l'objectif de désendettement à long terme de l'entreprise pour 2027, ce qui comprend la suppression de l'escompte du programme de réinvestissement de dividendes.

Pour en savoir plus sur le réseau TELUS PureFibre et ses avantages, visitez telus.com/purefibre.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant les activités de TELUS, notamment l'investissement prévu dans la fibre optique, les efforts de l'entreprise pour fournir des services à large bande et l'affectation des ressources de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et des prévisions, et sont assujettis à des incertitudes et risques inhérents, y compris les risques associés aux marchés des capitaux et des titres de créance. Il existe un risque important que les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exacts. L'échéancier et la réalisation des objectifs ci-dessus sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les lecteurs sont par conséquent informés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le présent communiqué est assujetti à la clause de non-responsabilité ainsi qu'aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024, notre rapport de gestion pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2025 et dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et aux États-Unis (dans le système Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

