MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - TELUS et League ont annoncé aujourd'hui une collaboration sans précédent visant à révolutionner la prestation des soins de santé pour des millions de Canadiens. League fondera sa plateforme de soins de santé complète axée sur l'IA sur l'infrastructure de TELUS, le tout premier centre d'IA souveraine au Canada. Soutenue par cette infrastructure d'IA souveraine, l'IA avancée peut offrir des soins plus personnalisés et plus efficaces, améliorant ainsi les résultats pour les patients.

League s'appuiera sur l'infrastructure performante, hautement sécurisée et contrôlée au Canada de TELUS qui est située à Rimouski, au Québec. Les solutions de soins de santé fondées sur l'IA de League tireront parti de la puissance de la plus récente technologie en matière de processeurs graphiques de NVIDIA pour traiter les données sur la santé et fournir des recommandations optimisées par l'IA. Ceci permettra d'aider les Canadiens à naviguer plus efficacement dans leur parcours de soins de santé. La plateforme de League a déjà fourni plus de 100 millions de recommandations personnalisées en matière de santé, dont des millions à des patients canadiens. L'entreprise pourra désormais utiliser l'infrastructure souveraine pour héberger physiquement des données sensibles liées aux soins de santé à l'intérieur des frontières et ainsi appuyer une priorité clé en matière de déploiement d'une IA sécurisée, respectueuse de la vie privée et souveraine, tout en favorisant la recherche avancée et le développement de modèles pour le Canada.

« Notre partenariat avec TELUS nous permet de faire évoluer nos solutions optimisées par l'IA tout en respectant les normes les plus élevées en matière de confidentialité des données et de conformité réglementaire », a déclaré Michael Serbinis, fondateur et chef de la direction de League. « En utilisant nos agents d'IA au sein de l'infrastructure souveraine de TELUS, nous pouvons offrir une navigation fluide des soins et un accompagnement personnalisé et en toute confiance en matière de santé aux millions d'utilisateurs que nous servons au Canada. Il s'agit d'une étape cruciale puisque nous gérons plus de 100 pétaoctets de données sur la santé de millions de patients au pays et que nous continuons de faire profiter les utilisateurs de nos recommandations de soins de santé optimisées par l'IA. »

« Cette collaboration représente l'avenir des soins de santé au pays, alliant l'innovation de pointe en matière d'IA et la souveraineté », a déclaré Hesham Fahmy, chef du service de l'information à TELUS. « Le secteur de la santé représente le test ultime pour l'infrastructure d'IA souveraine - il exige des performances d'IA de pointe, une sécurité rigoureuse des données et une capacité accrue de contrôler la façon dont les données sont gérées. En fournissant une plateforme sûre, fiable et durable pour héberger les solutions de soins de santé optimisées par l'IA de League, nous améliorons les résultats pour les patients grâce aux innovations canadiennes en santé tout en renforçant la position de notre pays comme chef de file mondial dans le développement responsable de l'IA. »

L'infrastructure souveraine de TELUS permet aux organisations canadiennes de soins de santé de développer des solutions d'IA en fonction des besoins et de la réglementation locale, plutôt que d'adapter des offres génériques. Ce partenariat permettra une coordination plus efficace des soins, des recommandations personnalisées en matière de santé et une meilleure participation des patients.

Le centre d'IA donnera aux organisations des capacités de développement de bout en bout pour élaborer de nouveaux modèles d'IA (entraînement), personnaliser les modèles existants pour répondre à des besoins précis (ajustement) et les déployer dans les activités commerciales (inférence). Alimenté à 99 pour cent par des sources d'énergie renouvelable, le centre est construit au sein de l'un des centres de données prêts pour l'IA les plus durables au monde. Soutenue par le réseau PureFibre haute vitesse et à très faible latence de TELUS, l'installation est conçue afin d'utiliser beaucoup moins d'électricité pour alimenter les charges de calcul de l'IA. Elle est également trois fois plus écoénergétique que la moyenne dans le secteur, ce qui démontre que les capacités d'IA de pointe et la gestion environnementale sont essentielles pour l'avenir technologique du Canada.

À propos de League

Fondée en 2014, League est la principale plateforme d'expérience grand public en soins de santé; propulsée par l'intelligence artificielle (IA), elle rejoint plus de 63 millions de personnes dans le monde et offre le plus haut niveau de personnalisation dans le secteur. Les payeurs, les fournisseurs et les partenaires en santé grand public s'appuient sur la plateforme de League pour offrir des solutions de soins de santé hautement mobilisatrices qui ont fait leurs preuves pour améliorer les résultats pour la santé. À ce jour, League a recueilli plus de 285 millions de dollars de financement par capital-risque afin de propulser les expériences numériques de certaines des marques les plus dignes de confiance dans le secteur des soins de santé, notamment Highmark Health, Manuvie, Medibank et Shoppers Drug Mart.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

