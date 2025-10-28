Reconnaissant le rôle vital de l'économie autochtone dans la prospérité du Canada, TELUS fournit à Indigenomics des capacités informatiques de pointe pour développer des solutions d'IA respectueuses de la culture qui feront entendre la voix des Autochtones et favoriseront la réconciliation économique tout en protégeant les données autochtones

TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - TELUS et Indigenomics (en anglais) ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat pour appuyer le développement économique et l'innovation des Autochtones. Indigenomics tirera parti du centre d'IA souveraine , une plateforme hautement sécurisée et à la fine pointe de la technologie de TELUS, pour accélérer le développement d'IndigenomicsAI, une plateforme d'intelligence économique autochtone conçue pour mesurer, mobiliser et amplifier l'activité économique autochtone, tout en contribuant à assurer la sécurité des données, des connaissances et de la propriété intellectuelle autochtones.

Grâce à l'accès à la puissance de calcul de l'IA de haute performance de TELUS à ses installations de Rimouski, au Québec, Indigenomics tirera parti des capacités de la plus récente technologie en matière de processeurs graphiques pour entraîner des modèles d'IA, mener des recherches sur le dimensionnement de l'économie autochtone et développer des outils de développement économique optimisés par l'IA qui élèvent les voix et les perspectives autochtones dans les affaires et le leadership. Ce partenariat reconnaît que la croissance économique des collectivités autochtones profite aux Nations autochtones, aux entreprises et à l'économie nationale du Canada, et qu'elle contribue à bâtir un avenir plus prospère pour tous.

« Soutenir le progrès économique des Autochtones grâce à notre infrastructure d'IA souveraine est un exemple de la stratégie de rapprochement de TELUS et de son engagement envers une IA responsable en action. Ce partenariat nous propulse vers l'avenir que nous bâtissons à TELUS - un avenir où la technologie de pointe est au service de toutes les collectivités du Canada, tout en respectant notre indépendance numérique et nos valeurs culturelles, déclare Hesham Fahmy, chef du service de l'information à TELUS. Notre centre d'IA souveraine offre à Indigenomics les mêmes capacités d'IA de catégorie mondiale que celles utilisées par les grandes organisations du monde entier, tout en veillant à ce qu'Indigenomics conserve le contrôle de sa propriété intellectuelle et de ses données. Cette technologie aide les nations et les entreprises autochtones à créer des solutions d'IA axées sur la valeur et à créer une prospérité durable. »

« Ce partenariat sera un catalyseur pour la prochaine génération de dirigeants économiques autochtones, en libérant l'intelligence des données, la visibilité et la conception des systèmes nécessaires pour mener une économie autochtone florissante bien au-delà de l'objectif de 100 milliards de dollars, souligne Carol Anne Hilton, fondatrice et présidente et chef de la direction d'Indigenomics. En fournissant une infrastructure spécialisée pour soutenir la croissance économique des Autochtones, TELUS contribue à renforcer leur capacité d'autodétermination économique dans un monde de plus en plus numérique. Il est impératif que les voix autochtones contribuent à façonner la façon dont les systèmes numériques sont construits, gouvernés et déployés au Canada, et ce partenariat est un pas important vers cet objectif. »

Cette collaboration avec Indigenomics s'inscrit dans la continuité du partenariat pluriannuel de TELUS avec Indigenomics et de son engagement de longue date à faire progresser le rapprochement dans les domaines de la connectivité numérique, de la réconciliation économique, des retombées sociales positives et du respect culturel. Grâce à ce partenariat, les Nations, les organisations et les entreprises autochtones peuvent élaborer et déployer des modèles d'IA et des applications agentiques selon leurs propres conditions. En soutenant ces efforts, TELUS encourage l'innovation et les progrès économiques autochtones dans le cadre de sa thèse « AI for Good » (l'IA au service du bien), qui combine une IA responsable avec des capacités d'IA novatrices pour façonner un avenir numérique plus équitable.

« Notre partenariat de longue date avec Indigenomics a aidé TELUS à faire entendre la voix et à intégrer d'importantes valeurs et visions du monde autochtones dans son développement d'IA de calibre mondial, déclare Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. Grâce à notre centre d'IA souveraine, nous favorisons la souveraineté des données autochtones tout en soutenant l'autodétermination économique. Cet objectif reflète l'objectif du programme « AI for Good » de TELUS. Lorsque nous combinons une IA responsable avec un impact significatif sur la collectivité, nous créons de la valeur qui va bien au-delà de la technologie pour façonner un avenir plus inclusif et prospère pour tous. »

Le centre d'IA souveraine de TELUS fournit aux organisations canadiennes une infrastructure d'IA rapide, évolutive, sécurisée et durable pour créer de nouveaux modèles, les adapter à leurs besoins et les déployer dans des opérations réelles. Cette installation de haute performance, faisant appel à des processeurs graphiques, fonctionne à 99 % avec de l'énergie renouvelable et utilise moins d'électricité pour l'IA que la moyenne du secteur, ce qui cadre avec l'engagement plus général de TELUS en matière de gestion environnementale.

À propos d'Indigenomics

L'Indigenomics Institute est une entreprise autochtone spécialisée dans l'économie, la technologie et les données qui fait progresser la vision d'une économie autochtone de 100 milliards de dollars au Canada. Centrée sur le leadership autochtone, la souveraineté économique et la création de valeur, l'Indigenomics jette des ponts entre l'innovation, le partenariat et la transformation numérique pour façonner un avenir économique autochtone florissant. Grâce à l'IA générative d'Indigenomics, l'Institut développe des outils et des systèmes de données qui renforcent la prise de décision, la mesure et la visibilité des Autochtones dans l'économie actuelle.

