TELUS dévoile le nouveau sceau de sécurité du contenu numérique de TELUS Averti pour aider les parents à repérer les émissions pour enfants dignes de confiance

La nouvelle norme combine l'expertise de TELUS Averti, de TELUS STORYHIVE et de TELUS Numérique afin de reconnaître les émissions qui répondent à des normes rigoureuses en matière de sécurité grâce au sceau de sécurité du contenu numérique de TELUS Averti.

VANCOUVER, BC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, TELUS a présenté le sceau de sécurité du contenu numérique de TELUS Averti, une nouvelle désignation accordée aux productions canadiennes pour enfants financées par TELUS STORYHIVE qui ont réussi l'examen complet de TELUS en matière de sécurité du contenu numérique. Alors que les enfants consacrent plus de temps que jamais à la consommation de contenu numérique, le sceau aide les familles à découvrir en toute confiance des productions canadiennes pour enfants qui répondent aux normes rigoureuses de TELUS en matière de sécurité du contenu numérique. Le sceau fera ses débuts sur les productions pour enfants admissibles de TELUS STORYHIVE Kids TV, accessibles sur la chaîne 611 de Vidéo sur demande de Télé OPTIK, sur EnContinu+ et sur YouTube.

« Mettre les familles au premier plan est au cœur de tout ce que nous faisons à TELUS, affirme Juggy Sihota, première vice-présidente, Impact social, TELUS. En réunissant l'expertise complémentaire de TELUS Averti en matière de littératie numérique, de STORYHIVE en création de contenu local et de TELUS Numérique en modération rigoureuse des plateformes, nous avons créé un cadre rigoureux qui protège les jeunes consommateurs de médias. Les productions qui répondent à ces normes d'excellence porteront notre sceau de sécurité, donnant ainsi aux parents une confiance immédiate et totale dans leurs choix de contenu pour leurs enfants. »

Comment une production pour enfants obtient-elle le sceau de sécurité du contenu numérique de TELUS Averti?

Le sceau témoigne de l'engagement de TELUS à créer des expériences sécuritaires pour les enfants, tant comme spectateurs que comme participants aux productions de STORYHIVE. Mis au point grâce à une collaboration entre TELUS Averti, STORYHIVE et TELUS Numérique, le sceau s'appuie sur plus d'une décennie d'expertise en littératie numérique, en sécurité en ligne, en création de contenu canadien et en modération professionnelle de contenu.

Dès les premières étapes de développement, les créateurs qui produisent du contenu pour enfants doivent respecter des exigences strictes, notamment une vérification obligatoire des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables pour les créateurs qui travaillent avec des enfants, le respect du Code de conduite de STORYHIVE, des protocoles de sécurité pour les enfants et une supervision éditoriale continue.

Une fois ces étapes terminées, le contenu fait l'objet d'une modération professionnelle du contenu par TELUS Numérique, qui l'examine, le classe et l'évalue de façon indépendante en fonction de normes de sécurité établies. Seul le contenu qui satisfait à toutes les exigences peut afficher le sceau.

Ce que le sceau de sécurité du contenu numérique de TELUS Averti évalue



Contrairement aux systèmes traditionnels de classification du contenu, qui se concentrent principalement sur l'adéquation à l'âge, le sceau reconnaît les productions qui respectent des normes rigoureuses en matière de sécurité du contenu, de pratiques de production responsables et de valeur éducative. Les productions reconnues par le sceau témoignent d'un engagement envers :

un visionnement sécuritaire et adapté à l'âge, soutenu par des normes rigoureuses en matière d'éditorial, de production et de modération;

des récits éducatifs et enrichissants qui stimulent la curiosité, la créativité et l'apprentissage continu;

des histoires canadiennes qui reflètent la diversité des cultures, des points de vue et des expériences vécues en Colombie-Britannique, en Alberta et dans d'autres collectivités canadiennes;

des pratiques de production responsables qui accordent la priorité à la sécurité des enfants tout au long du processus de création du contenu.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur le sceau de sécurité du contenu numérique de TELUS Averti et découvrir les ressources de TELUS Averti en matière de littératie numérique.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. Les réseaux PureFibre et 5G de TELUS permettent aux Canadiens de rester connectés à la maison, au travail et dans les collectivités où ils vivent.

TELUS Santé améliore près de 159 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données en vue d'optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir.

Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé l'équivalent de 1,85 milliard de dollars en don sous forme de contributions en argent et en nature, de programmes et de temps, au Canada et ailleurs dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com.

À propos de TELUS Averti

TELUS Averti est un programme de littératie numérique gratuit. Il offre des ateliers et des ressources qui traitent de nombreux sujets, dont la sécurité et la protection de la vie privée et de la réputation en ligne, la cyberintimidation et l'utilisation responsable des technologies. Depuis 2013, TELUS Averti a joint plus de 980 000 participants par l'entremise d'ateliers d'éducation et d'information. Pour en savoir plus, visitez telus.com/averti.

À propos de TELUS STORYHIVE

TELUS STORYHIVE soutient les créateurs de contenu émergents de la Colombie-Britannique et de l'Alberta grâce au financement de productions, au mentorat, à la formation et à la distribution à l'échelle nationale. Depuis 2013, STORYHIVE a investi plus de 74,8 M$ dans la création de récits canadiens, permettant aux créateurs de partager des histoires locales authentiques qui reflètent les collectivités qu'ils considèrent comme leur domicile. Grâce à STORYHIVE Kids TV, le programme continue d'investir dans des productions canadiennes pour enfants qui sont sécuritaires, éducatives et inspirantes. Pour en savoir plus, visitez storyhive.com.

Personne-ressource pour les médias

Camille Grenier

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.