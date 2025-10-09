TELUS est la première et la seule entreprise de télécommunication canadienne à avoir obtenu la certification pour son travail continu et son engagement à l'égard des relations avec les Autochtones et du rapprochement.

La reconnaissance nationale décernée par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone témoigne du leadership de TELUS dans l'avancement du rapprochement grâce à des actions concrètes et à la responsabilité.

TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - TELUS a obtenu la certification Argent du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) dans le cadre du programme d'accréditation des partenariats en relations avec les Autochtones (PAIR), ce qui a dépassé les attentes lors d'une évaluation par un tiers des progrès réalisés par rapport à ses engagements en matière de réconciliation avec les peuples autochtones. Le processus de certification PAIR est rigoureux et exhaustif, et conçu pour encourager les entreprises à mettre en place des pratiques et des politiques fondamentales en collaboration avec les Autochtones. Chaque niveau exige une documentation détaillée, des témoignages de dirigeants autochtones, de partenaires et de membres de l'équipe, ainsi que des entrevues approfondies menées par des vérificateurs tiers qui évaluent objectivement les progrès et l'engagement. Le cadre PAIR repose sur quatre piliers : démontrer l'engagement de la haute direction à l'égard des relations avec les Autochtones, créer des opportunités d'emploi et de perfectionnement professionnel significatives pour les Autochtones, soutenir les entreprises appartenant à des Autochtones par l'approvisionnement et favoriser des partenariats authentiques et à long terme avec les collectivités autochtones. TELUS a lancé son parcours PAIR en 2021 en intégrant le cadre à son plan d'action de réconciliation avec les autochtones de TELUS et a obtenu le statut de niveau Engagé en 2023. Le fait de dépasser la certification de niveau Bronze et d'obtenir la certification Argent est un jalon important qui témoigne de l'engagement soutenu de TELUS à faire progresser la réconciliation en partenariat avec les Autochtones en établissant des relations solides fondées sur la confiance.

TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« Notre équipe TELUS est honorée de recevoir cette certification et cette reconnaissance prestigieuse du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. En tant que première entreprise technologique au Canada à s'engager à respecter un plan d'action de réconciliation avec les autochtones de TELUS, nous sommes déterminés à écouter, à apprendre et à prendre des actions dans le cadre de notre parcours collectif de réconciliation », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « En effet, en dépassant les attentes et en obtenant la certification RPA Argent, cela reflète les efforts sincères de notre équipe en ce qui a trait à la collaboration avec les collectivités autochtones afin de fournir la connectivité, les outils et les ressources qui permettent des opportunités uniques en matière de croissance sociale et économique. »

TELUS est déterminée à apprendre, à évoluer et à croître conformément aux cadres de Rapprochement dirigés par les Autochtones. Son approche est ancrée dans un engagement continu auprès des dirigeants autochtones, des aînés et des collectivités autochtones de partout au Canada afin de veiller à ce que les initiatives soient élaborées en collaboration et guidées par les perspectives autochtones. Cette mobilisation a orienté l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action de réconciliation avec les autochtones de TELUS, qui reflète les priorités et les objectifs à long terme de l'entreprise. Guidée par le cadre PAIR, TELUS a renforcé ses relations avec les Autochtones grâce à des politiques et des programmes spécialisés, notamment des stratégies d'approvisionnement et d'emploi pour les Autochtones, le lancement d'un comité consultatif autochtone et une formation de sensibilisation à la culture dirigée par des Autochtones, suivie par plus de 20 000 membres de l'équipe. À ce jour, TELUS a aussi investi plus de 122 millions de dollars pour raccorder plus de 278 terres autochtones à son réseau Internet PureFibre, favorisant ainsi une croissance sociale et économique considérable dans les collectivités partout au pays.

« Chaque année, nous sommes honorés de souligner qu'un nombre croissant d'organisations ont fait l'objet d'une vérification indépendante de leur engagement à établir des relations solides et respectueuses avec les collectivités autochtones et les entreprises », a déclaré Tabatha Bull, présidente et chef de la direction du CCEA. « L'obtention de la certification RPA Argent de TELUS dans le cadre du programme PAIR témoigne d'un engagement important à l'égard de l'action et de la reddition de comptes, ce qui représente une étape cruciale vers l'intégration de la réconciliation économique dans l'ensemble de ses activités. »

Cette certification souligne l'approche globale de TELUS en matière de relations avec les Autochtones, comme en témoignent ses partenariats avec la Première Nation Tzeachten, une communauté partenaire de TELUS depuis 2018 et qui confirme nos efforts pour notre demande.

« Nous sommes reconnaissants de notre longue collaboration avec TELUS et célébrons à leurs côtés l'accréditation bien méritée de niveau RPA Argent, déclare Derek Epp, chef de la Première Nation de Tzeachten. Depuis 2018, notre relation profite à notre communauté tout en faisant progresser le rapprochement. Qu'il s'agisse d'assurer une connectivité sur notre territoire ou d'éliminer les obstacles à l'accès grâce à des programmes comme Connectés pour l'avenir, TELUS démontre un véritable rapprochement par l'action et l'innovation. Leur approche privilégie la réciprocité, ce qui en fait une collaboration que nous sommes fiers de poursuivre. »

TELUS a été officiellement reconnue pour cette réalisation lors de la cérémonie du Indigenous Relations Forum et des prix RPA, aux côtés de 32 autres organisations canadiennes qui ont reçu la certification cette année.

Pour l'avenir, TELUS dispose maintenant de trois ans pour continuer à mettre en œuvre ses stratégies en matière de relations avec les peuples autochtones, à renforcer les partenariats communautaires et à suivre les progrès réalisés vers son objectif ultime de demander la certification de niveau Or en 2028. Cette certification RPA Argent valide les efforts continus de TELUS pour apporter des changements concrets et démontre l'engagement de l'entreprise à être un chef de file en matière de relations avec les Autochtones dans l'industrie de la téléphonie mobile.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

Le CCEA s'engage à assurer la pleine participation des Autochtones à l'économie canadienne. En tant qu'association nationale et non partisane, sa mission est de promouvoir, de renforcer et d'améliorer une économie autochtone prospère grâce à la promotion des relations d'affaires, des opportunités et de la sensibilisation. Le CCEA offre à ses membres des connaissances, des ressources et des programmes pour cultiver des opportunités économiques pour les Autochtones.

