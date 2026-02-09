À la suite de la mise aux enchères par l'ISDE de licences de spectre restantes, TELUS acquiert un spectre de bande intermédiaire clé pour soutenir et alimenter sa clientèle croissante et l'évolution continue de son réseau pour le bénéfice des Canadiens.

VANCOUVER, BC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui l'acquisition de nouvelles licences de spectre dans la bande de 3 800 MHz en Colombie-Britannique et en Alberta, au coût de 317,6 millions de dollars. Ces licences, achetées lors des enchères résiduelles d'ISDE, permettront à TELUS d'offrir à sa clientèle une connectivité mobile à large bande 5G améliorée et de continuer à optimiser les vitesses de réseau auxquelles s'attendent les Canadiens.

« Conformément à notre engagement de continuellement bâtir l'avenir de notre pays, l'acquisition et le déploiement de ce spectre faciliteront l'exécution de notre stratégie de croissance 5G, ainsi que la qualité, la vitesse et la couverture des réseaux de pointe que nous offrons aux Canadiens, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Il est important de souligner que ce spectre s'ajoutera aux actifs actuels de TELUS pour soutenir les applications 5G émergentes que notre équipe fait évoluer et qui rendent possibles des applications indispensables aux activités grâce à des ressources spécialisées et sécurisées, comme les communications évoluées pour la sécurité publique, l'automatisation industrielle et les réseaux mobiles privés, ainsi que les services en temps réel à haute disponibilité pour les applications d'IA. En effet, alors que la demande en données mobiles continue de croître, l'acquisition de spectre supplémentaire dans la bande de 3 800 MHz optimisera la capacité de notre réseau et permettra à TELUS d'offrir à ses clients une connectivité améliorée en zones urbaines et rurales. En plus de nous permettre d'investir dans une croissance stratégique en Colombie-Britannique, et en Alberta, l'investissement de TELUS témoigne de notre engagement à faire preuve de discipline financière, car l'acquisition de ces précieux actifs de spectre est conforme à notre plan d'investissement. Il est important de noter qu'il n'y aura aucune incidence sur notre plan de désendettement, puisque le ratio dette nette-BAIIA rajusté de 2025 devrait s'établir à environ 3,4 fois, alors que nous visons un résultat d'environ 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026, et de 3,0 fois d'ici la fin de 2027. »

Les enchères résiduelles avaient pour but de vendre les licences de spectre restantes lors des enchères précédentes, la majorité des licences restantes étant situées en Colombie-Britannique et en Alberta. Parmi tous les participants à la vente aux enchères, TELUS a obtenu le plus de spectre à un prix intéressant. Cela fait de TELUS un chef de file de l'industrie, avec une moyenne de 104 MHz de bande intermédiaire 5G prisée dans les bandes de 3 500 et de 3 800 MHz à l'échelle nationale, acquises pour un prix moyen de 0,82 $ par MHz-pop. Ces changements soutiendront les efforts de TELUS visant à bâtir l'avenir de notre pays.

La bande de 3 800 MHz est le spectre intermédiaire qui est devenue la bande essentielle dans le monde pour l'innovation de la 5G, car elle offre la meilleure combinaison de vitesse (en raison de ses larges canaux) et de couverture. Sa fréquence peut prendre en charge un grand nombre de connexions de données mobiles tout en couvrant de vastes zones, ce qui la rend très propice au déploiement de la 5G.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements futurs, notamment sur les plans de déploiement du spectre et de construction du réseau, ainsi que sur notre plan de désendettement et le ratio projeté de dette nette par rapport au BAIIA rajusté. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de l'entreprise qu'elle émette des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les lecteurs sont par conséquent informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs (p. ex. les décisions réglementaires et gouvernementales, l'environnement concurrentiel, notre bénéfice et notre flux de trésorerie disponible, nos dépenses en immobilisations et l'achat de licences de spectre) pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui avaient été prévus. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les informations concernant nos objectifs financiers sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Par conséquent, le présent communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et aux conditions et doit être lu conjointement avec les facteurs de risque et des hypothèses énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2024, et mis à jour dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2025, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov).

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

