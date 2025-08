La transaction fait de Terrion le plus grand exploitant de tours sans fil spécialisé au Canada, offrant un accès en gros et des services de colocation afin de soutenir la concurrence nationale dans le secteur des communications sans fil au Canada.

TELUS conservera une participation majoritaire dans Terrion. Le produit de la vente sera utilisé pour accélérer le désendettement.

La Caisse apporte une combinaison d'expertise internationale en télécommunications, des capitaux à long terme ainsi qu'une approche active de gestion des infrastructures pour soutenir la stratégie de croissance de Terrion.

VANCOUVER, BC et MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente définitive avec La Caisse, un groupe d'investissement à l'échelle mondiale et le deuxième fonds de retraite en importance au Canada, qui acquerra une participation de 49,9 % dans Terrion LP (« Terrion ») et dans son commandité, Terrion GP Inc., pour une contrepartie d'environ 1,26 milliard de dollars. Terrion, un exploitant de tours nouvellement créé dont le siège social est situé à Montréal, détiendra les actifs d'infrastructures macro passifs sans fil, communément appelés « tours cellulaires », que TELUS sépare de ses activités. TELUS conservera la pleine propriété et le contrôle de tous les composants actifs du réseau et des systèmes de sécurité, garantissant ainsi son leadership continu en matière de couverture, de fiabilité et de supériorité du réseau mobile. Cette opération souligne les progrès réalisés par l'entreprise vers une croissance solide et durable, puisque le produit de la transaction sera affecté à la réduction de son endettement. La valeur de Terrion dans le cadre de la transaction est estimée à plus de 2,5 milliards de dollars, ce qui devrait réduire la dette nette de TELUS d'environ 1,26 milliard de dollars, soit environ 0,17 fois le ratio actuel de la dette nette par rapport au BAIIA de TELUS.

TELUS dévoile sa nouvelle signature de marque « Bâtissons l'avenir de notre pays » — soulignant ses profondes racines canadiennes et son engagement envers le développement national par ses investissements en infrastructures et en technologies. (Groupe CNW/TELUS Corporation)

Le partenariat fait de Terrion le plus grand exploitant de tours sans fil spécialisé au Canada. Il permet l'accès de gros et la colocation des sites par des tiers ce qui soutient la concurrence dans le secteur des communications sans fil au Canada, témoignant de l'engagement continu de TELUS à offrir une connectivité de pointe à un plus grand nombre de Canadiens et Québécois.

« Ce partenariat vecteur de transformation crée une valeur importante pour les actionnaires de TELUS et améliore la connectivité pour nos clients. Cela nous permettra notamment d'accélérer la réalisation de notre objectif ciblant un ratio de la dette nette par rapport au BAIIA de 3,0 fois d'ici 2027, tout en soutenant le leadership mondial de notre pays dans le domaine de la connectivité sans fil, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. La création de Terrion permet à TELUS de se concentrer sur ses offres de services novatrices et sur la connectivité de nouvelle génération au profit de ses clients, tout en permettant à Terrion de se spécialiser dans l'aménagement d'infrastructures, la gestion de sites et la colocation par des tiers. Il est important de noter que, tout comme nous permettons à nos pairs du secteur des télécommunications d'accéder à notre réseau mobile afin de servir leurs clients, Terrion offrira à d'autres fournisseurs de services sans fil la possibilité d'exploiter l'infrastructure de TELUS de gros afin de bonifier leurs activités dans le domaine de la mobilité. De plus, cette opération s'inscrit dans les objectifs du gouvernement fédéral visant à améliorer la connectivité et l'infrastructure numérique, illustrant ainsi le type de développement à grande échelle dont le Canada a besoin pour maintenir son avantage concurrentiel dans l'économie numérique mondiale. Je suis particulièrement heureux d'accueillir à nouveau au sein de la famille TELUS mon collègue de longue date, Eros « Woody » Spadotto, qui assume désormais le poste passionnant de chef de la direction de Terrion. Je tiens également à remercier sincèrement les équipes dévouées de TELUS et de La Caisse qui ont travaillé ensemble avec diligence et un sens de l'innovation pour mener à bien cette importante initiative. »

Dans le cadre d'une restructuration préalable à la clôture qui doit être réalisée par TELUS, Terrion deviendra le plus grand exploitant de tours spécialisé au Canada, comptant environ 3 000 sites macroéconomiques répartis au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. N'avoir qu'une seule entreprise qui se concentre sur l'expansion du réseau de tours et l'établissement de nouveaux partenariats à l'échelle du secteur aura une incidence positive sur la capacité de tous les fournisseurs de services sans fil à améliorer la couverture, la capacité et les services offerts aux Canadiens et Québécois. Terrion conclura avec TELUS un contrat de location de capacité pour les tours d'une durée initiale de huit ans, assorti d'options de renouvellement pour la suite, garantissant ainsi un accès ininterrompu aux tours, existantes et nouvelles. TELUS détiendra une participation de 50,1 % dans Terrion et La Caisse détiendra la participation restante de 49,9 %. Outre les contrats de location existants, Terrion n'aura aucune dette à la clôture. TELUS consolidera les résultats de Terrion dans ses états financiers.

« Avec cet investissement, nous nous associons à TELUS pour créer le plus important exploitant de tours sans fil spécialisé au Canada. Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement de la connectivité numérique et de la résilience des réseaux mobiles du pays, a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à La Caisse. La Caisse met à profit une combinaison d'expertise sectorielle en télécommunications, des capitaux à long terme ainsi qu'une approche active de gestion des infrastructures afin d'aider Terrion à s'établir comme un acteur à part entière et à le positionner pour une croissance durable. Cette transaction phare s'ajoute à notre portefeuille existant de sociétés spécialisées dans les tours de télécommunication aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande. »

« Nous sommes privilégiés de nous associer à La Caisse, un fonds de retraite canadien de premier plan qui possède une expérience significative dans le secteur des tours mobiles et un solide bilan en matière d'exécution. La Caisse partage également notre engagement en faveur d'une gestion responsable et de la promotion de la connectivité et de la prospérité partout au pays, a déclaré Eros Woody Spadotto, chef de la direction de Terrion. Avec près de 3 000 sites, dont une couverture dans six des sept plus grandes régions métropolitaines du pays, nous sommes fiers de devenir la première société de tours spécialisée au Canada. Ensemble, nous bâtissons les fondations numériques d'un avenir plus solide et plus connecté, fondé sur l'excellence, inspiré par le partenariat et animé par l'innovation. »

Terrion fournira des tours sans fil et des installations sur toiture hautement performantes, spécialement conçues pour une utilisation évolutive et multi-locataires, ainsi que des technologies de nouvelle génération qui constitueront l'épine dorsale de l'avenir numérique du pays. Terrion alliera la technologie de tours sans fil de pointe, l'innovation continue et un design élégant afin de relever les défis uniques que la connectivité moderne présente, tant dans les centres urbains que dans les environnements ruraux.

La transaction est subordonnée à l'approbation des organismes de réglementation et aux autres conditions de clôture habituelles, qui devraient être obtenues avant la fin du troisième trimestre de 2025.

Conseillers juridiques

TELUS a retenu les services de Valeurs Mobilières TD Inc. à titre de conseiller financier exclusif et ceux d'Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et d'Allen Overy Shearman Sterling LLP à titre de conseillers juridiques. La Caisse a retenu les services de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. à titre de conseillers juridiques. Banque Nationale Marchés Financiers a conseillé La Caisse en matière de financement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs concernant, entre autres, des événements futurs liés à l'opération proposée, notamment l'emploi prévu du produit tiré de l'opération proposée, la relation de TELUS avec Terrion et le contrôle qu'elle exerce sur celle-ci, la clôture de l'opération proposée selon les modalités décrites dans le présent communiqué, le calendrier prévu pour la clôture de l'opération proposée et la réalisation des avantages attendus pour TELUS, ses actionnaires et les consommateurs canadiens. Les expressions « TELUS », « nous », « notre » et « nos » désignent TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé qui ne fait pas référence à des faits historiques, notamment des énoncés portant sur l'opération proposée. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont fondés sur des hypothèses ayant notamment trait à la conjoncture économique et aux lignes de conduite futures. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, nos résultats ou les événements réels peuvent différer sensiblement des attentes mentionnées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs ou pourraient faire changer nos intentions, nos stratégies et nos objectifs actuels. Il y a un risque important que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts.

Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que le rendement et les événements réels futurs diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, citons notamment la réalisation ou non de l'acquisition proposée ou de toute autre opération, la possibilité que l'opération proposée ne soit pas réalisée selon les modalités et sous réserve des conditions prévues dans l'entente définitive ou dans les délais prévus, ou qu'elle ne soit pas réalisée du tout en raison de la non-satisfaction, dans les délais prévus ou autrement, des conditions préalables à la clôture de l'opération proposée ou pour d'autres raisons, la possibilité que TELUS ne réalise pas tout ou partie des avantages attendus de l'opération proposée, ainsi que les autres facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans les autres documents d'information publics de TELUS déposés auprès des commissions de valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca) et aux États-Unis (sur EDGAR à l'adresse sec.gov).

D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents à l'heure actuelle peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre rendement financier, nos flux de trésorerie, nos activités ou notre réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. Sauf si les lois applicables l'exigent, TELUS décline toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des énoncés prospectifs contenus dans les présentes afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans les présentes afin de fournir des renseignements sur l'opération proposée ainsi que sur les incidences prévues de cette opération. Les lecteurs doivent savoir que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. La réalisation de l'opération proposée est assujettie aux conditions de clôture habituelles, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes. Par conséquent, rien ne garantit que l'opération proposée aura lieu ou qu'elle aura lieu selon les modalités et sous réserve des conditions décrites dans le présent communiqué. L'opération proposée pourrait être modifiée, restructurée ou annulée. De plus, rien ne garantit que les avantages attendus de l'opération proposée seront pleinement réalisés.

La présente mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et générant des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars, grâce à 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes déterminés à tirer parti de notre technologie pour générer des retombées sociales remarquables. TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de La Caisse

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de La Caisse s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram .

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs de TELUS

Robert Mitchell

[email protected]

Relations médiatiques de TELUS

Steve Beisswanger

[email protected]

Relations médiatiques de La Caisse

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation