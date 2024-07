La nouvelle infrastructure de fibre optique transformera la connectivité dans la région, permettra des vitesses Internet plus élevées et améliorera la couverture mobile.

VANCOUVER, BC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - TELUS est heureuse d'annoncer que le service TELUS PureFibre sera bientôt offert dans le canton de Langley, dans la réserve McMillan Island 6 de la Première Nation de Kwantlen et dans la réserve Katzie 2 de la Première Nation Katzie. Il s'agit d'une étape importante dans les efforts continus de TELUS pour offrir la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable de l'Ouest canadien à un plus grand nombre de collectivités, de résidents et d'entreprises. À ce jour, plus de 1,9 million de foyers et d'entreprises de la Colombie-Britannique ont accès à TELUS PureFibre, dont plus de 280 000 dans les régions rurales. Bientôt, les gens du canton de Langley auront accès aux avantages transformateurs et aux possibilités stimulantes qu'offre la technologie de pointe de TELUS.

« En tant que fier résident du canton de Langley, je ne pouvais être plus heureux d'aider à offrir les services TELUS PureFibre dans la région, a déclaré Daryl Storey, vice-président, Excellence du rendement du capital investi, TELUS. Cette nouvelle infrastructure, qui appuiera des changements essentiels et transformationnels dans la région, ouvrira la porte à de nouvelles possibilités de prospérer dans l'économie numérique d'aujourd'hui. »

Ce projet est mené avec le soutien du maire et du conseil du canton de Langley, de la Première Nation Kwantlen et de la Première Nation Katzie. Au cours des prochaines semaines, les résidents et les entreprises pourront s'attendre à recevoir des avis de construction et des communications de Fiber Connect, l'entreprise qui exploite le réseau à fibre optique jusqu'aux locaux des abonnés, et de Ledcor Technical Services, le maître d'œuvre du projet. Une fois le projet terminé, TELUS mobilisera les résidents et les entreprises nouvellement connectés pour les aider à choisir les services qui répondront le mieux à leurs besoins, comme Internet Gigabit PureFibre, Télé OPTIK ou encore Maison connectée.

« Le canton de Langley est ravi de travailler avec TELUS, Fiber Connect et d'autres partenaires pour contribuer à l'expansion des services PureFibre dans nos collectivités, a déclaré Eric Woodward, maire du canton de Langley. Cet important investissement dans l'avenir du canton de Langley aidera notre région en pleine croissance à se connecter et à offrir les services dont les gens ont tant besoin depuis longtemps. »

Un réseau de fibre optique jusqu'aux locaux signifie que toutes les portions du réseau sont faites de fibre optique de pointe, jusqu'au point de raccordement à la résidence ou à l'entreprise, ce qui garantit aux clients le réseau le plus rapide et le plus performant qui soit. Contrairement aux lignes de cuivre traditionnelles qui offrent des vitesses de téléversement inférieures aux vitesses de téléchargement, les vitesses de téléversement et de téléchargement de la fibre optique sont aussi rapides les unes que les autres. Cette caractéristique profite particulièrement à la vidéoconférence, au travail à distance, à l'enseignement en ligne et aux services de télésanté. Au-delà de la commodité, la fibre optique multiplie les occasions en démocratisant les règles du jeu : les petites entreprises peuvent être concurrentielles à l'échelle mondiale, les étudiants peuvent accéder à plus de ressources et les créateurs de contenu peuvent partager leur vision sans compromis.

La nouvelle infrastructure à fibre optique constituera également la pierre angulaire du réseau mobile de TELUS, jetant les bases des technologies 5G dans les années à venir et garantissant que les résidents du canton disposent des outils dont ils ont besoin pour participer pleinement à l'économie numérique. TELUS PureFibre est également 85 % plus économe en énergie que le cuivre et plus durable face aux conditions météorologiques extrêmes et aux facteurs environnementaux, ce qui en fait une technologie plus fiable que le cuivre.

Pour en savoir plus sur le réseau TELUS PureFibre et ses avantages, visitez telus.com/fr/internet/fibre-optique.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

