GENÈVE, le 17 juill. 2025 /CNW/ - TELUS, une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, a participé au Sommet mondial « AI for Good » (l'IA au service du bien) 2025 des Nations Unies, du 8 au 11 juillet à Genève, en Suisse, démontrant ainsi son engagement à l'égard du développement responsable de l'IA, de l'innovation technologique éthique et du perfectionnement inclusif en IA.

Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, et Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance, ont participé au Sommet mondial « AI for Good » (l’IA au service du bien) des Nations Unies, démontrant ainsi l’engagement de l’entreprise technologique à instaurer la confiance envers la technologie et le monde en ligne. Mention de source : Union internationale des télécommunications – « AI for Good » (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

Dans le cadre de sa participation à plusieurs séances de haut niveau, TELUS a fièrement contribué en tant que membre de la coalition pour les compétences en intelligence artificielle de l'Union internationale des télécommunications (UIT) - une initiative mondiale visant à combler le déficit de compétences en IA - soutenant les efforts qui, selon la secrétaire générale de l'UIT, Doreen Bogdan-Martin, visent à faire en sorte que « la génération de l'IA ne soit pas définie par la puissance de ses algorithmes, mais par l'étendue de ses compétences... et l'ampleur de sa participation. »

Tout au long de ce sommet de cinq jours, TELUS a participé à plusieurs séances de haut niveau pour échanger de l'information sur les pratiques responsables en matière d'IA, l'importance de la littératie en IA et les meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'IA. L'approche de longue date de l'entreprise canadienne en matière de développement de technologies centrées sur l'humain accorde une très large place à la collaboration entre les parties prenantes de ses secteurs, de ses collectivités et de ses équipes, appuyant ainsi le développement et l'utilisation novateurs de l'IA qui ont un impact social positif.

« TELUS est d'avis que la réussite de l'IA passe par des pratiques de données fiables, transparentes et respectueuses. Il n'est possible de réaliser le potentiel de changements positifs de l'IA qu'en gagnant la confiance des personnes qu'elle est censée servir, ce qui signifie qu'il faut adopter une approche centrée sur l'humain », a déclaré Pamela Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance, TELUS. « Nous sommes fiers de nous être joints à d'autres leaders mondiaux lors du Sommet "AI for Good" (l'IA au service du bien), car nous reconnaissons que les pratiques et les principes responsables de l'IA, la collaboration de l'industrie et les partenariats communautaires constituent le fondement de l'innovation en IA qui profite à l'humanité. »

S'appuyant sur son engagement à travailler en étroite collaboration avec les Autochtones pour contribuer à susciter des retombées sociales, culturelles et économiques positives grâce à la connectivité, TELUS a collaboré avec Shani Gwin, fondatrice et cheffe de la direction de pipikwan pêhtâkwan (en anglais) et membre du comité consultatif autochtone de TELUS, pour animer un atelier intitulé « Crafting ethical AI with Indigenous intelligence: Partnering with Indigenous Peoples for innovative solutions » (Concevoir une IA éthique grâce à l'intelligence autochtone : s'associer aux Autochtones pour des solutions novatrices). L'atelier a permis de montrer comment TELUS utilise l'IA pour créer des pratiques d'affaires significatives et des technologies inspirées par les peuples autochtones. La séance comprenait également une formation pratique à la maîtrise de l'IA à l'aide de la plateforme d'IA générative exclusive de TELUS Digital, Fuel iX ™ (en anglais), ainsi que de l'outil d'IA de pipikwan pêhtâkwan, wâsikan kisewâtisiwin , afin de corriger les préjugés inconscients envers les Autochtones en ligne.

TELUS a toujours démontré son engagement envers la réconciliation avec les Autochtones du Canada au moyen d'un plan d'action visant à créer des retombées sociales et économiques positives. Parmi ces mesures figurent notamment des partenariats avec les collectivités autochtones sur des programmes de connectivité, de formation et de création d'emplois; le soutien aux initiatives de restauration des terres, de même que la protection des données autochtones et de l'intégrité artistique. Dans son récent rapport sur l'IA 2025 , TELUS a recueilli les points de vue sur l'IA de plus de 5 500 répondants, en mettant l'accent sur la mobilisation des Autochtones, y compris les Premières Nations, les Inuits, les Métis et d'autres groupes sous-représentés*. Il souligne l'importance d'intégrer les points de vue autochtones dans l'IA responsable. Grâce à des ateliers et à des discussions avec les Autochtones, le rapport révèle que les connaissances des Autochtones, y compris les récits et autres données qualitatives, importent autant que les données quantitatives, et que sans ces formes de connaissances, le contexte ou la signification risquent d'être perdus par le traitement des modèles d'IA.

La participation de TELUS au Sommet s'appuie sur son leadership établi en matière de développement responsable de l'IA, notamment en étant la première entreprise au monde à obtenir la certification ISO 31700-1 Respect de la vie privée assuré dès la conception pour son outil de support client basé sur l'IA générative, alimenté par Fuel iX. L'entreprise a été la première entreprise canadienne à adopter le cadre d'élaboration de rapports du processus d'Hiroshima en matière d'IA (en anglais), en partageant ses approches éprouvées et ses meilleures pratiques pour un développement sûr et fiable de l'IA conformément au Code de conduite du G7 sur l'IA, et elle a été la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le code de conduite volontaire du gouvernement du Canada visant l'IA générative. En mars 2025, TELUS a annoncé le lancement d'une série de centres d'IA souveraine qui fourniront aux entreprises et aux chercheurs canadiens des technologies de pointe pour stimuler l'innovation, tout en conservant toutes les données et la puissance de calcul au Canada. Il est important de noter que le centre d'IA de TELUS est aménagé dans l'un des centres de données les plus durables au monde adaptés à l'IA à Rimouski, au Québec. Il consomme 99 % d'énergie renouvelable et est trois fois plus économe en énergie pour une consommation d'énergie excédentaire que la moyenne de l'industrie. TELUS continue d'innover en matière de pratiques d'IA qui privilégient la transparence, la responsabilisation et la confiance.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à instaurer la confiance dans les données, visitez telus.com/fr/about/trust .

*Selon le mandat du gouvernement du Canada en matière de conception de la recherche : « La sous-représentation fait généralement référence à des groupes ou à des personnes appartenant à des groupes qui, en raison de restrictions formelles et légales et d'obstacles systémiques, n'ont pas eu accès à une pleine participation dans une organisation, une communauté ou une discipline donnée. »

