TELUS rend hommage aux propriétaires qui ont réussi au Canada en leur offrant cinq grands prix de 200 000 $ chacun en financement, en solutions technologiques et en visibilité pour stimuler la croissance de leur entreprise

TORONTO , le 21 oct. 2025 /CNW/ - TELUS annonce les gagnants de la sixième édition du concours #AidonsNosPME, le plus important concours pour petites entreprises au Canada, qui rend hommage aux propriétaires qui se sont démarqués au pays. Parmi les milliers de demandes reçues, 20 entreprises canadiennes exceptionnelles représentant un vaste éventail de secteurs ont été récompensées pour avoir démontré comment elles tirent parti de la technologie pour stimuler l'innovation et se démarquer, tout en créant des changements significatifs dans leur économie locale et leur communauté.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la détermination continue de TELUS à soutenir les entreprises canadiennes. Depuis 2020, TELUS a investi plus de 6 millions de dollars dans le cadre du programme #AidonsNosPME pour offrir du financement, des technologies et une visibilité essentiels aux propriétaires et les aider à prospérer dans le cyberespace.

« Les milliers de demandes que nous avons examinées cette année racontent des histoires remarquables d'entreprises qui ont vraiment réussi au Canada, a déclaré Katherine Emberly, première vice-présidente et présidente, Petites et moyennes entreprises à TELUS. Comme nous célébrons le Mois de la PME en octobre, c'est le moment idéal pour mettre en lumière nos gagnants du concours #AidonsNosPME qui incarnent l'esprit de l'entrepreneuriat canadien tout en contribuant de façon significative à changer les choses dans leurs collectivités.

Les cinq gagnants du grand prix de cette année sont :

UKKÖ Robotics : Les propriétaires Daniel Badiou et Katrina Jean-Laflamme ont créé UKKÖ Robotics, répondant au besoin de solutions efficaces pour automatiser la gestion des pâturages du bétail, en fournissant des étables uniques, autonomes et alimentées à l'énergie solaire pour le bétail, en promouvant l'agriculture régénératrice et en soutenant les petits agriculteurs. Leur produit phare, l'étable ROVA, présente une conception sans plancher et déplace de manière autonome le petit bétail vers des zones de pâturage frais plusieurs fois par jour. Cette approche innovante permet de réduire l'impact environnemental de l'élevage tout en diminuant considérablement la main-d'œuvre nécessaire à la gestion des pâturages.





: Les propriétaires Daniel Badiou et Katrina Jean-Laflamme ont créé UKKÖ Robotics, répondant au besoin de solutions efficaces pour automatiser la gestion des pâturages du bétail, en fournissant des étables uniques, autonomes et alimentées à l'énergie solaire pour le bétail, en promouvant l'agriculture régénératrice et en soutenant les petits agriculteurs. Leur produit phare, l'étable ROVA, présente une conception sans plancher et déplace de manière autonome le petit bétail vers des zones de pâturage frais plusieurs fois par jour. Cette approche innovante permet de réduire l'impact environnemental de l'élevage tout en diminuant considérablement la main-d'œuvre nécessaire à la gestion des pâturages. Ashored Innovations : Dirigée par son propriétaire, Aaron Stevenson, Ashored Innovations se penche sur un problème environnemental critique en s'attaquant à l'enchevêtrement de la vie marine dans les engins de pêche grâce à une technologie innovante de « cordage sur demande ». Inspiré par un événement de mortalité inhabituel de baleines noires de l'Atlantique en 2017, Ashored modernise les casiers à homards et à crabes existants avec des bouées sous-marines qui utilisent la technologie de livraison acoustique pour remonter à la surface uniquement lorsqu'elles sont activées à distance par les pêcheurs. Ce système permet de ranger la corde dans une cage reliée aux casiers, ce qui permet d'éviter à la fois la perte d'engins et les enchevêtrements marins. La technologie est maintenant utilisée sur trois continents pour la pêche commerciale et la surveillance scientifique de la pollution sonore sous-marine et des variables environnementales liées au climat.





: Dirigée par son propriétaire, Aaron Stevenson, Ashored Innovations se penche sur un problème environnemental critique en s'attaquant à l'enchevêtrement de la vie marine dans les engins de pêche grâce à une technologie innovante de « cordage sur demande ». Inspiré par un événement de mortalité inhabituel de baleines noires de l'Atlantique en 2017, Ashored modernise les casiers à homards et à crabes existants avec des bouées sous-marines qui utilisent la technologie de livraison acoustique pour remonter à la surface uniquement lorsqu'elles sont activées à distance par les pêcheurs. Ce système permet de ranger la corde dans une cage reliée aux casiers, ce qui permet d'éviter à la fois la perte d'engins et les enchevêtrements marins. La technologie est maintenant utilisée sur trois continents pour la pêche commerciale et la surveillance scientifique de la pollution sonore sous-marine et des variables environnementales liées au climat. mddl : Les propriétaires, Darlene Jehn et Alkharim Devani, ont reconnu le besoin crucial d'options de logement accessibles et ont créé mddl, une société immobilière qui se consacre à l'autonomisation des communautés à construire des logements diversifiés et durables grâce à l'éducation, à la technologie et au plaidoyer en matière de politique en favorisant une approche plus équitable du développement. Leurs programmes de formation prennent en charge les petits promoteurs tout en s'associant avec les villes pour moderniser le zonage et déverrouiller les terres publiques, créant ainsi des solutions de logement plus accessibles et équitables.





: Les propriétaires, Darlene Jehn et Alkharim Devani, ont reconnu le besoin crucial d'options de logement accessibles et ont créé mddl, une société immobilière qui se consacre à l'autonomisation des communautés à construire des logements diversifiés et durables grâce à l'éducation, à la technologie et au plaidoyer en matière de politique en favorisant une approche plus équitable du développement. Leurs programmes de formation prennent en charge les petits promoteurs tout en s'associant avec les villes pour moderniser le zonage et déverrouiller les terres publiques, créant ainsi des solutions de logement plus accessibles et équitables. Sepura Home Ltd. : Révolutionnant la gestion des déchets de cuisine grâce à son système innovant d'élimination des déchets de compostage compatible avec l'IdO, le propriétaire Victor Nicolov a développé une solution propre, compacte et sans contact qui s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes. Le système permet de remédier au fardeau croissant que les broyeurs à ordures traditionnels placent sur les infrastructures de traitement des eaux usées tout en éliminant les inconvénients des méthodes de compostage existantes. Grâce à une application mobile intégrée, Sepura Home Ltd. fournit aux utilisateurs le contrôle du système, des données sur l'impact environnemental et des mises à jour logicielles « over-the-air », ce qui en fait actuellement le seul système de gestion des déchets alimentaires qui s'améliore continuellement au fil du temps.





: Révolutionnant la gestion des déchets de cuisine grâce à son système innovant d'élimination des déchets de compostage compatible avec l'IdO, le propriétaire Victor Nicolov a développé une solution propre, compacte et sans contact qui s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes. Le système permet de remédier au fardeau croissant que les broyeurs à ordures traditionnels placent sur les infrastructures de traitement des eaux usées tout en éliminant les inconvénients des méthodes de compostage existantes. Grâce à une application mobile intégrée, Sepura Home Ltd. fournit aux utilisateurs le contrôle du système, des données sur l'impact environnemental et des mises à jour logicielles « over-the-air », ce qui en fait actuellement le seul système de gestion des déchets alimentaires qui s'améliore continuellement au fil du temps. Vets Around the Corner : Les propriétaires, docteur Devon Barnes, docteure Lindsay Patterson, James Clague et William Woodstock, ont créé Vets Around the Corner, un hôpital vétérinaire axé sur la communauté qui a lancé le Programme de vétérinaires communautaires, une initiative mobile à but non lucratif visant à éliminer les obstacles aux soins vétérinaires pour les populations marginalisées, à faible revenu et mal desservies. En transformant une ambulance hors service en salle d'examen vétérinaire mobile, ils offrent des examens de mieux-être, des traitements médicaux et de l'éducation sanitaire directement aux résidences pour personnes âgées, aux refuges, aux centres communautaires et aux collectivités autochtones.

Les cinq gagnants du grand prix reçoivent chacun un prix de 200 000 $, dont 75 000 $ en financement direct, 80 000 $ en publicité et en exposition commerciale, 35 000 $ en technologie TELUS et Samsung et 10 000 $ en soutien Santé et mieux-être de TELUS. Les 15 autres lauréats recevront chacun 20 000 $ en financement et en solutions technologiques.

Pour en savoir plus sur nos 20 gagnants inspirants, visitez telus.com/GagnantsPME .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Sacha Gudmundsson

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.