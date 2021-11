Télétravail : les centrales invitent syndicats et employeurs à se doter de balises claires et objectives

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le retour dans les milieux de travail s'intensifie avec la fin de certaines mesures sanitaires encadrant les espaces de bureaux, la FTQ, la CSN et la CSD dévoilent aujourd'hui des modèles de politique et d'entente visant à baliser le recours au télétravail.

Imposé par la force des choses dès les premiers jours de la pandémie, le recours au télétravail est bel et bien là pour rester, estiment les centrales syndicales. Afin que ce mode de travail ne devienne source de tension ou d'insatisfaction, des balises concrètes, basées sur des principes partagés par l'ensemble des parties concernées, doivent en régir son attribution.

Ainsi, les centrales syndicales estiment que le télétravail doit conserver son caractère volontaire. La décision de l'autoriser doit être accordée en fonction de critères objectifs et applicables équitablement à un groupe de personnes salariées partageant les mêmes réalités.

La volonté des employeurs de superviser les prestations de travail ne doit toutefois pas enfreindre certains principes protégeant la vie privée à laquelle ont droit les travailleuses et les travailleurs, peu importe le lieu où ils exercent leur prestation de travail, soulignent la FTQ, la CSN et la CSD.

Le modèle de politique de télétravail développé par les centrales syndicales prévoit également des dispositions claires quant aux horaires de travail et leur flexibilité, à la charge des coûts d'équipement entraînés et de l'ensemble des obligations et responsabilités dévolues aux parties. Les enjeux, complexes, reliés à la santé et la sécurité au travail des personnes salariées en mode de télétravail sont également abordés, ainsi que ceux reliés à la protection des données.

Enfin, les centrales syndicales suggèrent aux parties concernées de consigner des ententes particulières de télétravail explicitant ses modalités et sa période d'application. Le modèle de politique de télétravail ainsi que le modèle d'entente de télétravail peuvent être consultés aux adresses suivantes :

https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_intersynd_polit_teletravail_modele.pdf

https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_intersynd_polit_teletravail_entente.pdf

« Les 18 derniers mois auront démontré que nous sommes très loin d'une appréciation unique du télétravail, tant parmi les salarié-es eux-mêmes qu'auprès des employeurs. Certains y ont pris goût, alors que d'autres s'impatient de retrouver leur bureau. Une chose est sûre, le télétravail ne doit ni être imposé ni attribué aléatoirement au gré des humeurs. Des balises claires et objectives sont nécessaires. » - Caroline Senneville, présidente de la CSN

« Ce que nous proposons aux organisations syndicales et patronales avec ce modèle de politique de télétravail, c'est un guide devant permettre à tous et à toutes d'être traités équitablement dans le respect des lois du travail. Peu importe ce qu'on en dit ou ce qu'on en pense, le télétravail est là pour de bon. Il s'agit maintenant de trouver un équilibre gagnant-gagnant pour les travailleurs et travailleuses et pour l'employeur. Ce guide doit permettre, entre autres, de baliser l'encadrement, la supervision, les horaires de travail, ainsi que la protection de la vie privée. Il s'agit d'un outil précieux. » - Daniel Boyer, président de la FTQ

« Le télétravail va demeurer une réalité dans l'organisation du travail pour plusieurs secteurs d'activité. Certes, si le télétravail apporte son lot d'avantages, il doit tenir compte autant des besoins des travailleurs et travailleuses que des besoins organisationnels. Pour que tous et toutes y trouvent une voie durable et satisfaisante, il est impératif que cela se fasse avec un encadrement qui assure aux travailleuses et aux travailleurs des conditions de travail qui respectent leurs droits. » - Luc Vachon, président de la CSD

