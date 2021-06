Téléthon Opération Enfant Soleil : Walmart Canada fait un don record de 3 M$ pour les enfants malades du Québec

Walmart Canada est maintenant le plus grand donateur corporatif de l'organisme car ce nouveau don porte la contribution totale de Walmart à Opération Enfant Soleil à plus de 25 millions de dollars depuis le début de leur partenariat.

« Un grand merci pour ce que vous faites pour nous, les enfants malades, dans vos campagnes pour Opération Enfant Soleil, a déclaré Alexe Gagnon, Enfant Champion, Québec. Vous êtes de véritables héros à nos yeux. »

« Atteindre ces deux montants record représente une immense fierté pour nous chez Walmart, car cela signifie que nous aidons encore davantage les enfants du Québec lorsqu'ils en ont le plus besoin, a déclaré Cyrille Ballereau, vice-président aux opérations, Walmart Canada. Nous tenons d'ailleurs à remercier nos associés pour leur soutien et leur implication année après année, ainsi que nos clients pour leur immense générosité. »

Tout au long de l'année, Walmart Canada organise des événements de collecte de fonds au profit du Children's Miracle Network, un organisme qui recueille des fonds pour soutenir les hôpitaux locaux pour enfants dans tout le pays, y compris Opération Enfant Soleil au Québec. Walmart Canada a récemment été nommée « Partenaire corporatif de l'année 2020 » par le Children's Miracle Network.

Walmart Canada a également été reconnu pour avoir franchi le cap des 25 millions de dollars lors du 34e téléthon diffusé le 30 mai dernier à travers le Québec.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur le site walmartcanada.ca ainsi que sur les pages de Walmart Canada dans les médias sociaux suivants : Facebook, Twitter et Instagram.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec. Grâce aux sommes recueillies, plus d'une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. À ce jour, plus de 255 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.

