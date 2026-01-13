MONTREAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un fournisseur de pointe de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été récompensé par le prix « Best in Business » (meilleure entreprise) de Modern Healthcare pour son rôle dans le renforcement de la résilience et de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement des systèmes de santé. La catégorie Meilleure chaîne d'approvisionnement récompense les entreprises qui aident les prestataires de soins de santé à gérer le flux des biens et matériaux essentiels à la prestation des soins, depuis l'approvisionnement et la gestion des stocks jusqu'à l'achat et la distribution.

Le programme Best in Business de Modern Healthcare est un programme prestigieux conçu pour récompenser les contributions exceptionnelles des fournisseurs, prestataires et partenaires du domaine de la santé qui favorisent l'innovation, l'efficacité et l'excellence dans l'ensemble du secteur. En reconnaissant les principaux innovateurs du secteur, Modern Healthcare souhaite mettre en avant le rôle central joué par des organisations telles que Tecsys, qui contribuent de manière significative à l'amélioration de l'écosystème global des soins de santé.

« Figurer dans le classement 2025 de Modern Healthcare confirme de manière éloquente le travail accompli chaque jour par notre équipe pour aider les organismes de santé à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Tecsys aide les hôpitaux et les systèmes de santé à mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, donnant ainsi aux prestataires l'assurance que les bons produits sont disponibles là où ils sont nécessaires, quand ils en ont besoin, afin que l'état de santé des patients ne soit jamais mis en péril. »

Tecsys fournit aux organismes de santé des solutions de chaîne d'approvisionnement spécialement conçues pour la gestion des stocks pharmaceutiques, le suivi au point d'utilisation, l'analyse en temps réel et bien plus encore. Ces solutions répondent à certains des défis les plus complexes du secteur, tels que les pénuries de médicaments, la planification de la demande et le manque de visibilité dans les établissements de soins. Ses solutions ont gagné la confiance de certaines des plus grandes organisations de soins de santé, notamment AdventHealth, Vanderbilt Health et Sanford Health.

« Nous sommes fiers d'honorer les lauréats du prix Best in Business décerné cette année par Modern Healthcare », a déclaré Dan Peres, président de Modern Healthcare. « Ces organisations témoignent des progrès, de la créativité et de l'excellence qui contribuent à faire évoluer les soins de santé. Leurs approches innovantes et leur impact mesurable redéfinissent ce qui est possible en matière de prestation de soins et d'opérations. Félicitations aux lauréats de cette année pour leurs réalisations exceptionnelles et leurs contributions durables. »

La liste complète des lauréats est disponible dans le numéro du 12 janvier 2026 du magazine Modern Healthcare, et les profils de tous les lauréats sont disponibles en ligne sur modernhealthcare.com/best-in-business-2025.

À propos de Modern Healthcare

Modern Healthcare est la marque de publication d'actualités et d'informations économiques la plus fiable du secteur de la santé. Modern Healthcare permet aux dirigeants et aux influenceurs du secteur de la santé de prendre des décisions commerciales éclairées en temps opportun. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, rendez-vous sur www.modernhealthcare.com/subscriptions .

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com .

