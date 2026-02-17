MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), rendra public ses résultats financiers du troisième trimestre de l'année fiscale 2026 se terminant le 31 janvier 2026 le 4 mars 2026 après la fermeture des marchés. Tecsys tiendra une conférence téléphonique animée par M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, et M. Mark J. Bentler, chef de la direction financière, à 8h30 HNE le 5 mars 2026 afin de présenter et de commenter les résultats.

Objet: Conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de l'année fiscale 2026

Date: le 5 mars 2026

Heure: 8h30 HNE

Numéro de téléphone: 1-800-836-8184 ou 1-646-357-8785

La conférence pourra être réentendue jusqu'au 12 mars 2026 en composant le 1-888-660-6345 ou le 1-646-517-4150 (code d'accès : 86247 #).

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée.

