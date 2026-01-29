Dans le domaine de la santé, seul 1 dirigeant sur 5 dispose d'une visibilité en temps réel sur l'ensemble des établissements de soins, et 80 % d'entre eux utilisent encore un suivi différé, partiel ou manuel

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Une enquête nationale menée par Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une société de pointe dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, dévoile une sérieuse crise de visibilité dans les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques du système de santé. La plupart des systèmes de santé déclarent fonctionner sans avoir une vue en temps réel de la demande, des stocks et des risques émergents, et être obligés de réagir à des perturbations coûteuses après coup, au lieu de les prévenir avant qu'elles ne s'aggravent.

L'enquête, à laquelle ont répondu des dirigeants d'hôpitaux, des responsables de pharmacies et des responsables de la chaîne d'approvisionnement basés aux États-Unis, montre que la visibilité limitée reste très répandue dans les établissements de soins alors même que les pénuries de médicaments, la volatilité des coûts et la pression opérationnelle continuent de s'intensifier.

Les principales conclusions de l'enquête sont :

La visibilité est la contrainte déterminante : Seulement 20 % des responsables du secteur de la santé déclarent disposer d'une visibilité complète et en temps réel sur les stocks et les établissements de soins.





Seulement 20 % des responsables du secteur de la santé déclarent disposer d'une visibilité complète et en temps réel sur les stocks et les établissements de soins. La préparation s'effondre sous la pression : Soixante-dix-sept pour cent des dirigeants disent ne pas être tout à fait prêts à faire face à des perturbations majeures.





Soixante-dix-sept pour cent des dirigeants disent ne pas être tout à fait prêts à faire face à des perturbations majeures. Les pénuries de médicaments sont les perturbations les plus nombreuses : Quatre personnes sur cinq (79 %) affirment que les pénuries de médicaments ont causé la plupart des perturbations dans les activités des pharmacies au cours des 12 à 24 derniers mois; les pics de demande (63 %) et les pénuries de matières premières (63 %) sont cités comme les principaux facteurs.





Quatre personnes sur cinq (79 %) affirment que les pénuries de médicaments ont causé la plupart des perturbations dans les activités des pharmacies au cours des 12 à 24 derniers mois; les pics de demande (63 %) et les pénuries de matières premières (63 %) sont cités comme les principaux facteurs. La disponibilité des données - et non un manque d'ambition - pourrait ralentir l'adoption de l'IA : Seuls 15 % ont pleinement déployé l'IA/ML pour la prévision de la demande, l'optimisation des stocks, les pénuries de médicaments ou la prévision des risques.





Seuls 15 % ont pleinement déployé l'IA/ML pour la prévision de la demande, l'optimisation des stocks, les pénuries de médicaments ou la prévision des risques. La valeur stratégique n'est pas reconnue : Près de la moitié (48 %) des responsables des pharmacies et des chaînes d'approvisionnement considèrent leur fonction comme stratégique, mais seulement 15 % des dirigeants hospitaliers partagent cet avis.

« Les résultats de l'enquête reflètent ce que nous constatons chaque jour dans les pharmacies du réseau hospitalier : sans visibilité en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement, les équipes sont contraintes de prendre des décisions cruciales à partir d'informations incomplètes », a déclaré Jeff Wagner, vice-président des services pharmaceutiques, des soins respiratoires et des services ECMO du Texas Children's Hospital. « Améliorer la transparence au niveau des stocks, des fournisseurs et des sites ne constitue pas seulement une amélioration opérationnelle ; c'est essentiel pour maintenir la continuité des soins prodigués aux patients. »

Le manque de visibilité est un facteur limitant non seulement pour les pharmacies, mais aussi pour les systèmes de santé dans leur ensemble. Lorsque les organisations intègrent les données pharmaceutiques et les relient à la prise de décision de l'entreprise, la pharmacie peut dépasser son rôle de soutien et devenir un moteur stratégique.

« Les résultats montrent clairement que nous sommes à un tournant décisif dans le domaine des opérations pharmaceutiques », a déclaré Dre Valerie Bandy, vice- présidente des solutions pharmaceutiques chez Tecsys. « Les équipes pharmaceutiques sont censées gérer les pénuries et contrôler les coûts tout en soutenant la prestation des soins, mais en l'absence de visibilité de bout en bout, elles sont contraintes de prendre des décisions réactives qui, en fin de compte, affectent les soins prodigués aux patients. »

Pour plus de résultats et d'informations, le rapport intitulé The Visibility Crisis in Health System Pharmacies peut être téléchargé ici https://infohub.tecsys.com/e-book/pharmacy-survey-report-2026. (disponible en anglais seulement)

Méthodologie : L'enquête représentative à l'échelle nationale auprès des dirigeants du système de santé, des responsables des pharmacies et des chaînes d'approvisionnement a été réalisée en ligne en octobre 2025. Les 201 personnes interrogées travaillaient toutes au sein d'un système de santé dont le chiffre d'affaires annuel était d'au moins 1 milliard de dollars.

