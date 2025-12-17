Nouvelles fournies parTecsys Inc.
17 déc, 2025, 12:30 ET
Augmentation de 22 % des revenus liés aux SaaS et BAIIA ajusté record en hausse de 71 %
MONTRÉAL, 17 décembre 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 qui a pris fin le 31 octobre 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).
« Nous sommes satisfaits de notre rendement du deuxième trimestre, où nous avons atteint un chiffre d'affaires total record, des revenus records liés aux SaaS et un BAIIA ajusté record, en hausse de 71 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Même si nous sommes confrontés à des difficultés découlant de l'environnement des politiques de soins de santé et de la paralysie gouvernementale aux États-Unis, ainsi qu'à l'incertitude créée par l'évolution des tarifs, nous croyons que ces résultats démontrent notre exécution rigoureuse et l'évolutivité de notre entreprise. Au cours du trimestre, nous avons également rendu disponible Elite™ sur AWS Marketplace, ce qui offre aux clients un moyen plus rapide et fiable d'acheter et de déployer notre technologie. »
Mark Bentler, directeur financier, a ajouté : « En plus de notre solide croissance des revenus liés aux SaaS, en hausse de 22 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, nous avons atteint un nouveau record en matière de revenus liés aux services professionnels, qui a augmenté de 20 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, dans un contexte de poursuite d'activités de mise en œuvre rigoureuses au cours du trimestre. Bien que cela démontre notre capacité à générer des marges importantes, nous nous attendons à une diminution des revenus tirés des services professionnels au cours du prochain trimestre en raison des niveaux du carnet de commandes et de la saison. C'est pourquoi, et compte tenu de notre rendement du premier semestre et de notre visibilité pour le reste de l'exercice, nous maintenons nos prévisions complètes pour l'exercice 2026 sur le plan de la croissance des revenus totaux, de la croissance des revenus liés aux SaaS et de la marge du BAIIA ajusté. »
Faits saillants du deuxième trimestre :
- Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 22 % par rapport au deuxième trimestre de 2025, passant de 16,1 M$ à 19,7 M$.
- Nos abonnements aux solutions de SaaSii ont augmenté de 16 % pour s'établir à 81,1 M$ au 31 octobre 2025, comparativement à 69,8 M$ au 31 octobre 2024.
- L'obligation restante d'exécution des SaaSii a augmenté de 18 %, pour s'établir à 240,4 M$ au 31 octobre 2025, comparativement à 203,8 M$ à la même période l'an dernier.
- Les revenus totaux ont atteint un sommet record de 48,6 M$, par rapport à 42,4 M$ au deuxième trimestre de 2025.
- Le bénéfice net se chiffrait à 1,8 M$ (ou 0,12 $ par action de base et après dilution totale) au deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à un bénéfice net de 0,8 M$ (ou 0,05 $ par action de base et après dilution totale) au cours de la période correspondante de l'exercice 2025.
- Le BAIIA ajustéi était de 5,0 M$, par rapport aux 2,9 M$ enregistrés au deuxième trimestre de l'année précédente.
- Au deuxième trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 79 714 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 2,8 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement à 51 600 actions ordinaires acquises au cours de la période de l'exercice précédent pour environ 2,1 M$.
Résultats en cumul annuel du premier semestre de l'exercice 2026 :
- Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 23 %, pour s'établir à 38,8 M$, une augmentation par rapport aux 31,4 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.
- Les revenus totaux ont augmenté pour s'établir à 94,6 M$, comparativement à 84,7 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.
- Le bénéfice net se chiffrait à 2,5 M$ (ou 0,17 $ par action de base et après dilution totale) pour le premier semestre de l'exercice 2026, comparativement à un bénéfice net de 1,6 M$ (ou 0,11 $ par action de base ou 0,10 $ après dilution totale) au cours de la période correspondante de l'exercice 2025.
- Le BAIIA ajustéi était de 8,3 M$, par rapport aux 5,5 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2025.
- Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 101 014 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 3,6 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement à 111 200 actions ordinaires acquises au cours de la période correspondante de l'exercice précédent pour environ 4,3 M$.
Prévisions financières:
Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:
|
Exercice 2026 Prévision
|
Croissance des revenus totaux
|
Entre 8 et 10 %
|
Croissance des revenus des SaaS
|
Entre 20 et 22 %
|
Marge BAIIAi ajustée
|
Entre 8 et 9 %
Le 3 décembre 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action à verser le 6 janvier 2026 aux actionnaires dûment inscrits le 17 décembre 2025.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026
Date : 4 décembre 2025
Heure : 8 h 30 (HE)
Numéro de téléphone : 800-836-8184 OU 646-357-8785
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 11 décembre 2025 en composant l'un des numéros suivants :
888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 34855 #)
|
i Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du deuxième trimestre de 2026.
|
ii Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du deuxième trimestre de 2026.
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.
Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
Mesures non conformes aux NIIF
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.
La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.
Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.
|
Trimestres clos les
31 octobre
|
Semestres clos les
31 octobre
|
Douze mois clos les
|
(en milliers de dollars canadiens)
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Bénéfice net pour la période :
|
1 766
|
$
|
758
|
$
|
2 528
|
$
|
1 556
|
$
|
5 431
|
$
|
2 574
|
$
|
Ajustements pour :
|
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation
|
332
|
377
|
661
|
748
|
1 386
|
1 464
|
Amortissement des frais de développement différés
|
281
|
198
|
562
|
395
|
936
|
689
|
Amortissements des autres immobilisations corporelles
|
529
|
328
|
1 072
|
662
|
1 714
|
1 365
|
Charges d'intérêts
|
7
|
24
|
18
|
49
|
51
|
121
|
Produits d'intérêts
|
(98)
|
(163)
|
(219)
|
(380)
|
(480)
|
(873)
|
Impôt sur le résultat
|
1 150
|
427
|
1 775
|
863
|
3 888
|
726
|
BAIIA
|
3 967
|
$
|
1 949
|
$
|
6 397
|
$
|
3 893
|
$
|
12 926
|
$
|
6 066
|
$
|
Ajustements pour :
|
Rémunération à base d'actions
|
1 073
|
993
|
1 857
|
1 640
|
3 168
|
2 765
|
Frais de restructuration
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 122
|
BAIIA ajustéi
|
5 040
|
$
|
2 942
|
$
|
8 254
|
$
|
5 533
|
$
|
16 094
|
$
|
10 953
|
$
|
États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière
|
(non audités)
|
(en milliers de dollars canadiens)
|
31 octobre 2025
|
30 avril 2025
|
Actifs
|
Actifs courants
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
18 560
|
$
|
27 580
|
$
|
Placements à court terme
|
11 908
|
11 712
|
Créances
|
23 103
|
23 943
|
Travaux en cours
|
6 249
|
7 436
|
Autres créances
|
609
|
274
|
Crédits d'impôt
|
8 788
|
6 390
|
Stocks
|
1 901
|
1 870
|
Charges payées d'avance et autres
|
9 470
|
10 699
|
Total des actifs non courants
|
80 588
|
89 904
|
Actifs non courants
|
Autres créances et actifs à long terme
|
927
|
1 457
|
Crédits d'impôt
|
7 265
|
6 120
|
Immobilisations corporelles
|
1 753
|
1 164
|
Actifs au titre du droit d'utilisation
|
201
|
836
|
Coûts d'acquisition des contrats
|
4 279
|
5 017
|
Frais de développement différés
|
4 199
|
3 838
|
Autres immobilisations incorporelles
|
8 481
|
6 726
|
Goodwill
|
18 021
|
17 827
|
Actifs d'impôt différé
|
7 998
|
7 521
|
Total des actifs non courants
|
53 124
|
50 506
|
Total des actifs
|
133 712
|
$
|
140 410
|
$
|
Passif
|
Passifs courants
|
Créditeurs et charges à payer
|
21 175
|
$
|
22 367
|
$
|
Produits différés
|
42 824
|
45 025
|
Obligations locatives
|
315
|
590
|
Total des passifs courants
|
64 314
|
67 982
|
Passifs non courants
|
Autres charges à payer à long terme
|
906
|
33
|
Passifs d'impôt différé
|
202
|
405
|
Obligations locatives
|
122
|
728
|
Total des passifs non courants
|
1 230
|
1 166
|
Total des passifs
|
65 544
|
$
|
69 148
|
$
|
Capitaux propres
|
Capital social
|
57 624
|
$
|
57 573
|
$
|
Surplus d'apport
|
3 294
|
4 755
|
Résultats non distribués
|
7 711
|
7 700
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
(461)
|
1 234
|
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société
|
68 168
|
71 262
|
Total des passifs et des capitaux propres
|
133 712
|
$
|
140 410
|
$
|
États consolidés intermédiaires du résultat net et du résultat global
|
(non audités)
|
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
|
Trimestres clos les
31 octobre
|
Semestres clos les
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Produits:
|
Logiciels-services
|
19 654
|
$
|
16 130
|
$
|
38 793
|
$
|
31 444
|
$
|
Maintenance et soutien
|
7 702
|
7 703
|
15 559
|
16 418
|
Services professionnels
|
17 000
|
14 145
|
33 039
|
27 532
|
Licences
|
93
|
444
|
182
|
1 305
|
Matériel
|
4 192
|
4 020
|
7 028
|
8 019
|
Total des produits
|
48 641
|
42 442
|
94 601
|
84 718
|
Coût des ventes
|
23 287
|
21 994
|
45 679
|
44 542
|
Marge brute
|
25 354
|
20 448
|
48 922
|
40 176
|
Charges d'exploitation:
|
Frais de vente et de commercialisation
|
9 908
|
9 052
|
20 224
|
17 404
|
Frais généraux et charges administratives
|
4 022
|
3 199
|
7 407
|
6 177
|
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt
|
8 695
|
7 205
|
17 199
|
14 536
|
Total des charges d'exploitation
|
22 625
|
19 456
|
44 830
|
38 117
|
Bénéfice d'exploitation
|
2 729
|
992
|
4 092
|
2 059
|
Autres produits
|
187
|
193
|
211
|
360
|
Bénéfice avant impôts
|
2 916
|
1 185
|
4 303
|
2 419
|
Charge d'impôt sur le résultat
|
1 150
|
427
|
1 775
|
863
|
Bénéfice net
|
1 766
|
$
|
758
|
$
|
2 528
|
$
|
1 556
|
$
|
Autres éléments du résultat global:
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
(1 221)
|
(513)
|
(1 968)
|
(533)
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
276
|
165
|
273
|
322
|
Résultat global
|
821
|
$
|
410
|
$
|
833
|
$
|
1 345
|
$
|
Résultat de base par action ordinaire
|
0,12
|
$
|
0,05
|
$
|
0,17
|
$
|
0,11
|
$
|
Résultat dilué par action ordinaire
|
0,12
|
$
|
0,05
|
$
|
0,17
|
$
|
0,10
|
$
|
Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (non audités)
|
(en milliers de dollars canadiens)
|
Trimestres clos les
31 octobre
|
Semestres clos les
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :
|
Bénéfice net
|
1 766
|
$
|
758
|
$
|
2 528
|
$
|
1 556
|
$
|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
|
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation
|
332
|
377
|
661
|
748
|
Amortissement des frais de développement différés
|
281
|
198
|
562
|
395
|
Amortissement des autres immobilisations incorporelles
|
529
|
328
|
1 072
|
662
|
(Produits) charges d'intérêts et pertes (gain) de change
|
(187)
|
(193)
|
(211)
|
(360)
|
Écarts de change latents et autre
|
184
|
206
|
(11)
|
83
|
Crédits d'impôt non remboursables
|
(630)
|
(505)
|
(1 146)
|
(934)
|
Rémunération à base d'actions
|
1 073
|
993
|
1 857
|
1 640
|
Impôt sur le résultat
|
620
|
184
|
1 240
|
187
|
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des
|
3 968
|
2 346
|
6 552
|
3 977
|
Créances
|
(1 810)
|
(2 132)
|
943
|
302
|
Travaux en cours
|
(174)
|
2 245
|
1 207
|
(241)
|
Autres actifs et créances
|
61
|
84
|
(519)
|
(436)
|
Crédits d'impôt
|
(1 422)
|
(1 325)
|
(2 397)
|
(2 359)
|
Stocks
|
160
|
(40)
|
(30)
|
(754)
|
Charges payées d'avance
|
652
|
60
|
1 258
|
963
|
Coûts d'acquisition de contrats
|
455
|
119
|
719
|
80
|
Créditeurs et charges à payer
|
2 212
|
1 119
|
(3 740)
|
(2 000)
|
Produits différés
|
1 708
|
3 652
|
(2 840)
|
691
|
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
|
1 842
|
3 782
|
(5 399)
|
(3 754)
|
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation
|
5 810
|
6 128
|
1 153
|
223
|
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
|
Paiement d'obligations locatives
|
(214)
|
(204)
|
(431)
|
(402)
|
Paiement de dividendes
|
(2 517)
|
(2 368)
|
(2 517)
|
(2 368)
|
Intérêts payés
|
(7)
|
(24)
|
(18)
|
(49)
|
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions
|
-
|
320
|
350
|
597
|
Actions rachetées et annulées
|
(2 789)
|
(2 101)
|
(3 617)
|
(4 312)
|
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement
|
(5 527)
|
(4 377)
|
(6 233)
|
(6 534)
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
|
Intérêts reçus
|
1
|
3
|
23
|
27
|
Transferts à partir des placements à court terme
|
-
|
5 022
|
-
|
5 570
|
Acquisitions d'immobilisations corporelles
|
(497)
|
(200)
|
(1 065)
|
(409)
|
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
|
-
|
-
|
(1 975)
|
-
|
Frais de développement différés
|
(405)
|
(433)
|
(923)
|
(885)
|
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement
|
(901)
|
4 392
|
(3 940)
|
4 303
|
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
|
(618)
|
6 143
|
(9 020)
|
(2 008)
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période
|
19 178
|
10 705
|
27 580
|
18 856
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période
|
18 560
|
$
|
16 848
|
$
|
18 560
|
$
|
16 848
|
$
|
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres
|
(non audités)
|
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
|
Capital social
|
Nombre
|
Montant
|
Surplus
|
Cumul des autres
|
Résultats
|
Total
|
Solde au 1er mai 2025
|
14 836 120
|
57 573
|
$
|
4 755
|
$
|
1 234
|
$
|
7 700
|
$
|
71 262
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 528
|
2 528
|
Autres éléments du résultat global:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
(1 968)
|
-
|
(1 968)
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
273
|
-
|
273
|
Résultat global total
|
-
|
-
|
-
|
(1 695)
|
2 528
|
833
|
Actions rachetées et annulées
|
(101 014)
|
(398)
|
(3 219)
|
-
|
-
|
(3 617)
|
Rémunération à base d'actions
|
-
|
-
|
1 857
|
-
|
-
|
1 857
|
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2 517)
|
(2 517)
|
Options d'achat d'actions exercées
|
12 615
|
449
|
(99)
|
-
|
-
|
350
|
Total des transactions avec les propriétaires de la Société
|
(88 399)
|
51
|
$
|
(1 461)
|
$
|
-
|
$
|
(2 517)
|
$
|
(3 927)
|
$
|
Solde au 31 octobre 2025
|
14 747 721
|
57 624
|
$
|
3 294
|
$
|
(461)
|
$
|
7 711
|
$
|
68 168
|
$
|
-
|
Solde au 1er mai 2024
|
14 840 150
|
52 256
|
$
|
9 417
|
$
|
(1 425)
|
$
|
8 121
|
$
|
68 369
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 556
|
1 556
|
Autres éléments du résultat global :
|
-
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
(533)
|
-
|
(533)
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
322
|
-
|
322
|
Résultat global total
|
-
|
-
|
-
|
(211)
|
1 556
|
1 345
|
Actions rachetées et annulées
|
(111 200)
|
(394)
|
(3 918)
|
-
|
-
|
(4 312)
|
Rémunération à base d'actions
|
-
|
-
|
1 640
|
-
|
-
|
1 640
|
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2 368)
|
(2 368)
|
Options d'achat d'actions exercées
|
23 899
|
766
|
(169)
|
-
|
-
|
597
|
Total des transactions avec les propriétaires de la Société
|
(87 301)
|
372
|
$
|
(2 447)
|
$
|
-
|
$
|
(2 368)
|
$
|
(4 443)
|
$
|
Solde au 31 octobre 2024
|
14 752 849
|
52 628
|
$
|
6 970
|
$
|
(1 636)
|
$
|
7 309
|
$
|
65 271
|
$
CONTACT : Renseignements, Relations publiques : Shannon Karl, [email protected]; Renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649
