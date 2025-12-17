Augmentation de 22 % des revenus liés aux SaaS et BAIIA ajusté record en hausse de 71 %

MONTRÉAL, 17 décembre 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 qui a pris fin le 31 octobre 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Nous sommes satisfaits de notre rendement du deuxième trimestre, où nous avons atteint un chiffre d'affaires total record, des revenus records liés aux SaaS et un BAIIA ajusté record, en hausse de 71 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Même si nous sommes confrontés à des difficultés découlant de l'environnement des politiques de soins de santé et de la paralysie gouvernementale aux États-Unis, ainsi qu'à l'incertitude créée par l'évolution des tarifs, nous croyons que ces résultats démontrent notre exécution rigoureuse et l'évolutivité de notre entreprise. Au cours du trimestre, nous avons également rendu disponible Elite™ sur AWS Marketplace, ce qui offre aux clients un moyen plus rapide et fiable d'acheter et de déployer notre technologie. »

Mark Bentler, directeur financier, a ajouté : « En plus de notre solide croissance des revenus liés aux SaaS, en hausse de 22 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, nous avons atteint un nouveau record en matière de revenus liés aux services professionnels, qui a augmenté de 20 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, dans un contexte de poursuite d'activités de mise en œuvre rigoureuses au cours du trimestre. Bien que cela démontre notre capacité à générer des marges importantes, nous nous attendons à une diminution des revenus tirés des services professionnels au cours du prochain trimestre en raison des niveaux du carnet de commandes et de la saison. C'est pourquoi, et compte tenu de notre rendement du premier semestre et de notre visibilité pour le reste de l'exercice, nous maintenons nos prévisions complètes pour l'exercice 2026 sur le plan de la croissance des revenus totaux, de la croissance des revenus liés aux SaaS et de la marge du BAIIA ajusté. »

Faits saillants du deuxième trimestre :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 22 % par rapport au deuxième trimestre de 2025, passant de 16,1 M$ à 19,7 M$.

Nos abonnements aux solutions de SaaS ii ont augmenté de 16 % pour s'établir à 81,1 M$ au 31 octobre 2025, comparativement à 69,8 M$ au 31 octobre 2024.

ont augmenté de 16 % pour s'établir à 81,1 M$ au 31 octobre 2025, comparativement à 69,8 M$ au 31 octobre 2024. L'obligation restante d'exécution des SaaS ii a augmenté de 18 %, pour s'établir à 240,4 M$ au 31 octobre 2025, comparativement à 203,8 M$ à la même période l'an dernier.

a augmenté de 18 %, pour s'établir à 240,4 M$ au 31 octobre 2025, comparativement à 203,8 M$ à la même période l'an dernier. Les revenus totaux ont atteint un sommet record de 48,6 M$, par rapport à 42,4 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Le bénéfice net se chiffrait à 1,8 M$ (ou 0,12 $ par action de base et après dilution totale) au deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à un bénéfice net de 0,8 M$ (ou 0,05 $ par action de base et après dilution totale) au cours de la période correspondante de l'exercice 2025.

Le BAIIA ajusté i était de 5,0 M$, par rapport aux 2,9 M$ enregistrés au deuxième trimestre de l'année précédente.

était de 5,0 M$, par rapport aux 2,9 M$ enregistrés au deuxième trimestre de l'année précédente. Au deuxième trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 79 714 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 2,8 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement à 51 600 actions ordinaires acquises au cours de la période de l'exercice précédent pour environ 2,1 M$.

Résultats en cumul annuel du premier semestre de l'exercice 2026 :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 23 %, pour s'établir à 38,8 M$, une augmentation par rapport aux 31,4 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les revenus totaux ont augmenté pour s'établir à 94,6 M$, comparativement à 84,7 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice net se chiffrait à 2,5 M$ (ou 0,17 $ par action de base et après dilution totale) pour le premier semestre de l'exercice 2026, comparativement à un bénéfice net de 1,6 M$ (ou 0,11 $ par action de base ou 0,10 $ après dilution totale) au cours de la période correspondante de l'exercice 2025.

Le BAIIA ajusté i était de 8,3 M$, par rapport aux 5,5 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2025.

était de 8,3 M$, par rapport aux 5,5 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2025. Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 101 014 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 3,6 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement à 111 200 actions ordinaires acquises au cours de la période correspondante de l'exercice précédent pour environ 4,3 M$.

Prévisions financières:

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:



Exercice 2026 Prévision Croissance des revenus totaux Entre 8 et 10 % Croissance des revenus des SaaS Entre 20 et 22 % Marge BAIIAi ajustée Entre 8 et 9 %

Le 3 décembre 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action à verser le 6 janvier 2026 aux actionnaires dûment inscrits le 17 décembre 2025.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Date : 4 décembre 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Numéro de téléphone : 800-836-8184 OU 646-357-8785

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 11 décembre 2025 en composant l'un des numéros suivants :

888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 34855 #)

i Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du deuxième trimestre de 2026.

ii Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du deuxième trimestre de 2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Trimestres clos les 31 octobre

Semestres clos les 31 octobre

Douze mois clos les

31 octobre

(en milliers de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

2025

2024

Bénéfice net pour la période : 1 766 $ 758 $ 2 528 $ 1 556 $ 5 431 $ 2 574 $ Ajustements pour :























Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 332

377

661

748

1 386

1 464

Amortissement des frais de développement différés 281

198

562

395

936

689

Amortissements des autres immobilisations corporelles 529

328

1 072

662

1 714

1 365

Charges d'intérêts 7

24

18

49

51

121

Produits d'intérêts (98)

(163)

(219)

(380)

(480)

(873)

Impôt sur le résultat 1 150

427

1 775

863

3 888

726

BAIIA 3 967 $ 1 949 $ 6 397 $ 3 893 $ 12 926 $ 6 066 $ Ajustements pour :























Rémunération à base d'actions 1 073

993

1 857

1 640

3 168

2 765

Frais de restructuration -

-

-

-

-

2 122

BAIIA ajustéi 5 040 $ 2 942 $ 8 254 $ 5 533 $ 16 094 $ 10 953 $

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière (non audités) (en milliers de dollars canadiens)











31 octobre 2025

30 avril 2025

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 560 $ 27 580 $ Placements à court terme 11 908

11 712

Créances 23 103

23 943

Travaux en cours 6 249

7 436

Autres créances 609

274

Crédits d'impôt 8 788

6 390

Stocks 1 901

1 870

Charges payées d'avance et autres 9 470

10 699

Total des actifs non courants 80 588

89 904

Actifs non courants







Autres créances et actifs à long terme 927

1 457

Crédits d'impôt 7 265

6 120

Immobilisations corporelles 1 753

1 164

Actifs au titre du droit d'utilisation 201

836

Coûts d'acquisition des contrats 4 279

5 017

Frais de développement différés 4 199

3 838

Autres immobilisations incorporelles 8 481

6 726

Goodwill 18 021

17 827

Actifs d'impôt différé 7 998

7 521

Total des actifs non courants 53 124

50 506

Total des actifs 133 712 $ 140 410 $ Passif







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 21 175 $ 22 367 $ Produits différés 42 824

45 025

Obligations locatives 315

590

Total des passifs courants 64 314

67 982

Passifs non courants







Autres charges à payer à long terme 906

33

Passifs d'impôt différé 202

405

Obligations locatives 122

728

Total des passifs non courants 1 230

1 166

Total des passifs 65 544 $ 69 148 $ Capitaux propres







Capital social 57 624 $ 57 573 $ Surplus d'apport 3 294

4 755

Résultats non distribués 7 711

7 700

Cumul des autres éléments du résultat global (461)

1 234

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 68 168

71 262

Total des passifs et des capitaux propres 133 712 $ 140 410 $

États consolidés intermédiaires du résultat net et du résultat global (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)









Trimestres clos les 31 octobre Semestres clos les

31 octobre



2025

2024

2025

2024

Produits:















Logiciels-services 19 654 $ 16 130 $ 38 793 $ 31 444 $ Maintenance et soutien 7 702

7 703

15 559

16 418

Services professionnels 17 000

14 145

33 039

27 532

Licences 93

444

182

1 305

Matériel 4 192

4 020

7 028

8 019

Total des produits 48 641

42 442

94 601

84 718

Coût des ventes 23 287

21 994

45 679

44 542

Marge brute 25 354

20 448

48 922

40 176

Charges d'exploitation:















Frais de vente et de commercialisation 9 908

9 052

20 224

17 404

Frais généraux et charges administratives 4 022

3 199

7 407

6 177

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 8 695

7 205

17 199

14 536

Total des charges d'exploitation 22 625

19 456

44 830

38 117

Bénéfice d'exploitation 2 729

992

4 092

2 059

Autres produits 187

193

211

360

Bénéfice avant impôts 2 916

1 185

4 303

2 419

Charge d'impôt sur le résultat 1 150

427

1 775

863

Bénéfice net 1 766 $ 758 $ 2 528 $ 1 556 $ Autres éléments du résultat global:















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits (1 221)

(513)

(1 968)

(533)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger 276

165

273

322

Résultat global 821 $ 410 $ 833 $ 1 345 $ Résultat de base par action ordinaire 0,12 $ 0,05 $ 0,17 $ 0,11 $ Résultat dilué par action ordinaire 0,12 $ 0,05 $ 0,17 $ 0,10 $

Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (non audités) (en milliers de dollars canadiens)











Trimestres clos les 31 octobre

Semestres clos les

31 octobre



2025

2024

2025

2024

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :















Bénéfice net 1 766 $ 758 $ 2 528 $ 1 556 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 332

377

661

748

Amortissement des frais de développement différés 281

198

562

395

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 529

328

1 072

662

(Produits) charges d'intérêts et pertes (gain) de change (187)

(193)

(211)

(360)

Écarts de change latents et autre 184

206

(11)

83

Crédits d'impôt non remboursables (630)

(505)

(1 146)

(934)

Rémunération à base d'actions 1 073

993

1 857

1 640

Impôt sur le résultat 620

184

1 240

187

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des

éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 3 968

2 346

6 552

3 977

Créances (1 810)

(2 132)

943

302

Travaux en cours (174)

2 245

1 207

(241)

Autres actifs et créances 61

84

(519)

(436)

Crédits d'impôt (1 422)

(1 325)

(2 397)

(2 359)

Stocks 160

(40)

(30)

(754)

Charges payées d'avance 652

60

1 258

963

Coûts d'acquisition de contrats 455

119

719

80

Créditeurs et charges à payer 2 212

1 119

(3 740)

(2 000)

Produits différés 1 708

3 652

(2 840)

691

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 1 842

3 782

(5 399)

(3 754)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 5 810

6 128

1 153

223

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :















Paiement d'obligations locatives (214)

(204)

(431)

(402)

Paiement de dividendes (2 517)

(2 368)

(2 517)

(2 368)

Intérêts payés (7)

(24)

(18)

(49)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions -

320

350

597

Actions rachetées et annulées (2 789)

(2 101)

(3 617)

(4 312)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (5 527)

(4 377)

(6 233)

(6 534)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :















Intérêts reçus 1

3

23

27

Transferts à partir des placements à court terme -

5 022

-

5 570

Acquisitions d'immobilisations corporelles (497)

(200)

(1 065)

(409)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles -

-

(1 975)

-

Frais de développement différés (405)

(433)

(923)

(885)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (901)

4 392

(3 940)

4 303

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (618)

6 143

(9 020)

(2 008)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 19 178

10 705

27 580

18 856

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 18 560 $ 16 848 $ 18 560 $ 16 848 $

États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social



















Nombre Montant

Surplus

d'apport

Cumul des autres

éléments

du résultat

global

Résultats

non

distribués

Total

Solde au 1er mai 2025 14 836 120 57 573 $ 4 755 $ 1 234 $ 7 700 $ 71 262 $ Bénéfice net - -

-

-

2 528

2 528

Autres éléments du résultat global: - -

-

-

-

-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(1 968)

-

(1 968)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

273

-

273

Résultat global total - -

-

(1 695)

2 528

833

Actions rachetées et annulées (101 014) (398)

(3 219)

-

-

(3 617)

Rémunération à base d'actions - -

1 857

-

-

1 857

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(2 517)

(2 517)

Options d'achat d'actions exercées 12 615 449

(99)

-

-

350

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (88 399) 51 $ (1 461) $ - $ (2 517) $ (3 927) $ Solde au 31 octobre 2025 14 747 721 57 624 $ 3 294 $ (461) $ 7 711 $ 68 168 $



















-

Solde au 1er mai 2024 14 840 150 52 256 $ 9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $ Bénéfice net - -

-

-

1 556

1 556

Autres éléments du résultat global :

















-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(533)

-

(533)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

322

-

322

Résultat global total - -

-

(211)

1 556

1 345

Actions rachetées et annulées (111 200) (394)

(3 918)

-

-

(4 312)

Rémunération à base d'actions - -

1 640

-

-

1 640

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(2 368)

(2 368)

Options d'achat d'actions exercées 23 899 766

(169)

-

-

597

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (87 301) 372 $ (2 447) $ - $ (2 368) $ (4 443) $ Solde au 31 octobre 2024 14 752 849 52 628 $ 6 970 $ (1 636) $ 7 309 $ 65 271 $

